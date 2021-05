Y ahora... el nepotismo electoral

Todavía no hay nada claro: a raíz de que la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobierno federal chocó con el Congreso de Tamaulipas –que no acata el desafuero– en una disputa legal en la que todavía no hay un ganador. Todo está en manos de la Corte.