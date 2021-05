La selección varonil de karate, sin apoyo de la Conade

Los integrantes de la selección varonil de karate –disciplina que por primera vez fue incluida para los Juegos Olímpicos de Tokio– llevan dos años entrenando y ahora que necesitan recursos para asistir al Preolímpico de París, la Conade se niega a otorgárselos. Ello se deriva de los litigios que enfrenta la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, cuya presidenta, Samantha Desciderio Olvera, no es reconocida como tal por la dependencia que dirige Ana Gabriela Guevara.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La madrugada del lunes 10, los integrantes de la selección varonil de karate y su entrenador se plantaron frente al portón principal del Palacio Nacional. Su propósito era que alguno de los reporteros que asistían a la mañanera le transmitieran al presidente Andrés Manuel López Obrador su mensaje: el rechazo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) los obligaba a buscar recursos para participar en el Preolímpico de París, en pos del pase a Tokio 2020.

Y aun cuando era urgente para ellos difundir su angustiante situación, no obtuvieron respuesta, por lo que se dirigieron a la sede de la Conade, donde permanecieron hasta entrada la noche, cuando les ordenaron retirarse de la oficina de la directora, Ana Gabriela Guevara, en Camino a Santa Teresa, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Esta popular disciplina de las artes marciales hará su incursión por primera vez en un programa olímpico, Tokio 2020, con damas y varones que competirán en las modalidades de kata (formas) y kumite (combate). Pero quizá sea también la única ocasión que aparezca en ese tipo de competencias internacionales, porque el karate ya no está incluido en el calendario de los Juegos Olímpicos París 2024.

Pese a la histórica oportunidad que representa para México, la Conade se niega a entregarle recursos a los seleccionados varones, con la excusa de los litigios que enfrenta la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines (Femeka), generados por el propio organismo, no obstante que la Carta Olímpica prohíbe la injerencia gubernamental.

Para alcanzar el sueño olímpico, las selecciones varonil y femenil de la especialidad están obligadas a disputar el Preolímpico de París, a realizarse del 12 al 13 de junio próximo. No obstante, a menos de un mes del inicio del referido certamen, la desesperanza asedia al representativo de hombres, integrado por Juan Antonio McCormick, Armando Luque y Carlos Villarreal, únicos afectados por los conflictos de su federación y la Conade.

Según la presidenta de la Femeka, Samantha Desciderio Olvera, el pretexto de la Conade no es por el recurso, sino por el pleito jurídico que su federación mantiene con la dependencia.

“Me dicen que hasta que arregle mi situación legal en la Conade van a apoyar a los atletas. ¿Y los deportistas qué culpa tienen?”, dice la federativa.

Designada presidenta de la Femeka el pasado 23 de diciembre para el periodo 2021-24 y reconocida oficialmente por la Federación Mundial de Karate (WKF), una semana después Samantha Desciderio sostiene que los seleccionados varoniles “están concentrados desde hace dos años”.

Y añade: “Han dejado escuela y familia, nos corrieron de las Villas Conade, donde estaban concentrados, y tampoco nos dejaron estar en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar).

“Somos la única disciplina en proceso olímpico que no está concentrada en el Cnar. Nuestros atletas tampoco están vacunados. Estamos gestionando ante la Secretaría de la Defensa Nacional porque nuestros deportistas pueden ir al Preolímpico sin ser vacunados”, advierte.

Relata también que el director de Alto Rendimiento de la Conade, Víctor de Lucio, les dijo: “No hagan ruido y le vamos a dar una beca de 2 mil pesos a cada atleta a su regreso (de París)...”.

“¡Por amor de Dios!, es el sueño olímpico de dos años de preparación para que salgan con esto. De que vamos a ir, vamos a ir. Ya estamos viendo con patrocinadores, institutos y con los padres de familia, que siempre terminan pagando los platos rotos, aunque lo hacen con gusto al tratarse de sus hijos, pero no es el mecanismo correcto porque los atletas se ganaron ese lugar.”

Injerencia gubernamental

El martes 11 el juez primero de distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió a la quejosa, Samantha Desciderio Olvera, la suspensión provisional para efecto de que el subdirector del Deporte de la Conade, Adolfo Fierro Rodríguez, no continúe el procedimiento de resolución de controversias electorales y se abstenga de emitir actos relacionados con el mismo, hasta en tanto no sea verificado ese procedimiento por el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved), que aún no se instala.

A Fierro también se le ordena que no surta efecto el oficio SD/DSND/43/2021, de 23 de febrero último, hasta en tanto no sea notificada la persona jurídica de algún procedimiento de resolución de controversias electorales.

Lo anterior consiste en: a) la negativa de la Conade a reconocer el carácter de presidenta a la persona moral quejosa, mediante la emisión del oficio SD/20/2021 de 8 de febrero de 2021 y b) la negativa de reconocerle el carácter de presidenta de la persona moral quejosa, mediante la emisión del oficio SD/DSND/43/2021 de 23 de febrero de 2021.

Proceso tiene copia del oficio SD/77/2021, turnado por Adolfo Fierro el pasado 23 de abril a Óscar Godínez Balvas, en el que le informa que “después de llevar a cabo el análisis de los documentos presentados por usted ante esta Comisión, en la que le hace de su conocimiento que el mediador designado por la Federación Mundial de Karate, Juan Manuel Fernández, con el objeto de conciliar entre usted y la C. Samantha Desciderio, ya que se encontraban en conflicto, elaboró una convocatoria en conjunto con las partes para celebrar una asamblea el 19 de diciembre de 2020”.

Asimismo, le recuerda que ese mediador estuvo en la Ciudad de México desde el 15 de diciembre pasado para estar presente en la asamblea de elecciones, “y en la cual la Conade estaría presente para supervisar que la elección se realizara con legalidad”.

En el punto 3 Fierro precisa a su destinatario que el 18 de diciembre de 2020 el mediador envió un correo electrónico a ambas partes en conflicto informándoles que, en virtud del semáforo rojo en la Ciudad de México, se cancelaba la asamblea programada para el 19 de diciembre de ese mismo año. “Es claro que la asamblea sería supervisada por la Conade…”.

El subdirector del deporte indica también que el 21 de diciembre de 2021 Samantha Desciderio Olvera envió un escrito a la WKF, argumentando que las dos terceras partes de los asociados solicitaban una asamblea y el 22 de diciembre del mismo año “llevó a cabo una supuesta asamblea de elecciones y la Federación Mundial reconoció a la señora de manera provisional”.

Una mediación cuestionada

Este semanario tiene copia del oficio que el presidente de la WKF, Antonio Espinós, envió a la directora de la Conade el 2 de febrero anterior, en el cual le remite constancia del certificado emitido el 30 de diciembre de 2020 a nombre de Samantha Desciderio Olvera, en el que consta su reconocimiento como presidenta de la Femeka ante la WKF.

Desde hace rato, Adolfo Fierro y la directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, Norma Olivia González, aprovechan el vacío legal del Coved –cuya instalación corresponde a la Conade, según la Ley General de Cultura Física y Deporte– para asumir la función de árbitros y observadores de asambleas de las federaciones, valiéndose de su facultad para autorizar el Registro Único del Deporte, clave única que se otorga a cada solicitud de inscripción después que se ha determinado que cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Así lo hicieron en las asambleas de elecciones de las federaciones de tenis y, recientemente, de boliche, asociación civil que continúa sin obtener el reconocimiento de la federación internacional y, por consiguiente, del Comité Olímpico Mexicano (Proceso 2318).

La presidenta de la Femeka recuerda que en septiembre de 2020 la asamblea general de asociados de la federación destituyó al titular, Óscar Godínez Balvas. En su lugar fue designada Samantha en calidad de presidenta interina, a efecto de concluir el periodo 2017-2020.

Y añade que Godínez acudió a la Conade “a quejarse porque se le había separado del cargo. Procedí a dar informes al organismo y a nuestra máxima autoridad, la federación mundial, respecto a la destitución de Godínez, quien argumentó que no se hicieron bien las cosas. Él habló a la WFK y con la Conade, que a su vez se comunicó con la internacional para analizar el tema ante la cercanía de las elecciones del periodo 2021-2024.

“En ese momento intervino la Conade. Mal hecho, porque no puede participar en los procesos electorales. Sin embargo, en aras de que las cosas salieran bien en la federación, aceptamos un intermediario de la WKF, que designó al secretario general de la Federación Panamericana (Juan Manuel Fernández) para verificar la elección 2021-2024 y la mediación ordenada por Adolfo Fierro.”

La entrevistada asegura que está cansada de enviarle oficios a la directora de la Conade, firmados por toda la asamblea general de asociados, “que respete nuestro proceso electoral independiente. No sé por qué Fierro y Norma Olivia González han hecho una complicidad descarada de defensa a Godínez, porque a mí no me han notificado un procedimiento y de la nada emitieron un documento en respuesta a los oficios que les mandé en enero...

“Apenas hace un mes me respondió, Fierro. Después de un análisis del proceso electoral, me dice que por el momento no pueden proceder a reconocerme porque hay acciones judiciales, ya que el señor Godínez alega que tengo denuncias penales y que me robé dinero. Es la fecha en que ningún juzgado penal me ha notificado absolutamente nada. Ya me defenderé en caso de que eso suceda.

“Ya llevo cinco amparos interpuestos en contra de la Conade, que van en el mismo sentido: en contra de Adolfo Fierro. Y todos van procediendo bastante bien. De hecho, el martes 11 me notificaron que salió una suspensión en contra del subdirector del Deporte. Por cada oficio, por cada situación que ellos han emitido, he solicitado la protección de la justicia federal, porque las cosas no son así: ‘Nada más porque eres mi cuate te voy a ayudar…’.”

Adelanta que ahora interpondrá otro amparo para que la justicia sancione a Ana Gabriela Guevara por negarse a mantener en funciones al Coved. “Voy a ir hasta las últimas consecuencias para que realmente la hagan responsable”.

Infructuosa espera

En entrevista con Proceso, el entrenador del equipo varonil Ramsés Ramírez narra sus peripecias en su apremiante búsqueda de respaldo económico: El lunes 10 “estuvimos a las cinco de la mañana afuera de Palacio Nacional. Nuestra idea era que algún reportero le expusiera nuestra situación al presidente, de que hay deportistas que deben asistir al preolímpico a buscar la plaza olímpica, no tenemos apoyos económicos para viajar y queremos saber si el presidente puede intervenir ante la Conade, autorizando el recurso. Hablamos con reporteros y ninguno atendió nuestra petición”.

Durante su visita al exterior de Palacio Nacional se presentó personal de Presidencia, “y mientras el equipo de seguridad nos hacía a un lado: nos mandaron de una puerta a otra para desviarnos del tema. Luego nos recibió Atención Ciudadana y se comprometió a hacer llegar al presidente nuestra petición de apoyo a los ­atletas. Quedaron en darnos una respuesta. Nunca nos llamaron y nos dejaron esperando a los jóvenes deportistas. Aguardamos en vano”.

Ana Gabriela, dice Ramsés, tampoco nos da la cara. “Estuvimos el resto del día afuera de su oficina. Llegamos a las 8:00 horas, hasta que nos cerraron las puertas. Nos sacaron alrededor de las 18:00 horas. Nos dijeron que ya iban a cerrar”.

Respecto del director de Alto Rendimiento de la Conade, Víctor de Lucio, y del subdirector de Calidad para el Deporte, Óscar Juanz, el entrenador comenta que fueron los únicos quienes atendieron su solicitud. Nos dijeron que nos quisieran apoyar, pero se asumen imposibilitados por la situación de la federación, que afronta una cuestión administrativa: la Conade no le ha dado el reconocimiento a la presidenta y que por esa cuestión no pueden entregar recursos, dadas las circunstancias en las que se encuentran”.

Ramsés aclara que aceptó reunirse con estos funcionarios por no recibir respuesta de Guevara: “Les pregunté de qué manera podíamos solventar la situación, porque los chavos no tienen la culpa. Son seleccionados nacionales y están por acudir al preolímpico y México debería mostrar el respaldo hacia ellos. Nos dieron su palabra de apoyarnos en otro momento, pero que por ahora el tema está anulado”.

