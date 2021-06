Sinaloa: "Hace media hora levantaron a mi hermano... ya no quiero la candidatura"

Previo al domingo 6 y durante las elecciones los sinaloenses vivieron una jornada de terror: secuestros, levantones y ataques contra candidatos y sus familias, así como contra operadores políticos y funcionarios de casilla. Entre esos hechos destacan los casos de Guadalupe Iribe Gascón –quien, tras el rapto de su hermano, renunció el día de las elecciones a sus aspiraciones a la alcaldía de Badiraguato, cuna de emblemáticos capos del narcotráfico– y el de Ricardo Arnulfo Mendoza, candidato a la gubernatura que acudió a las urnas usando un chaleco antibalas. La pesadilla en el estado no ha terminado: cinco personas ligadas al PRI siguen desaparecidas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Hace media hora levantaron a mi hermano –Luis Alonso Iribe Gascón–. Un grupo de gente armada en tres vehículos llegó a su palapa donde trabaja y se lo llevó. Lo único que pido es que me regresen a mi hermano; no quiero la candidatura a presidenta (municipal), hoy me deslindo de cualquier cosa.”

Así lo anunció Guadalupe Iribe Gascón, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD por la alcaldía de Badiraguato, en plena votación durante el domingo 6.

En la tierra de los narcotraficantes más famosos del mundo, como Joaquín El Chapo Guzmán; Rafael Caro Quintero; Ernesto Fonseca, Don Neto, y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, fundadores del Cártel de Sinaloa, los comicios se disputaron al son del crimen organizado.

“Quiero ser una mujer que trabaje para sacar adelante a sus hijos, tener una familia, a mis hermanos y a mi equipo sanos. Aquí estoy ante el Ministerio Público denunciando esta situación. No ha sido sólo este caso, anoche nos levantaron a un cuñado junto con otro compañero, los soltaron todos golpeados. Hoy en la mañana llegaron a cinco casas de aquí de la cabecera, de nuestros operadores, tumbaron puertas, los amenazaron y a otros los golpearon.”

La candidata atribuyó a su contrincante de Morena-Partido Sinaloense, José Paz Elenes, la autoría intelectual de los atentados.

En una entrevista de casi tres minutos, Iribe Gascón recordó que desde hace días su partido, el PRI, junto con el PRD y el PAN solicitaron a la Mesa Estatal de Seguridad apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. “Hoy llegaron, pero aún así levantaron a mi hermano y anoche hicieron lo que quisieron”.

Mario Valenzuela, esposo de la candidata, quien gobernó Badiraguato en el trienio pasado, explicó: “Al entrar a las casas lo que querían era que nos bajáramos (de la contienda), pero como no lo lograron y vieron que en la mañana el equipo se levantó a trabajar, a las dos de la tarde se llevaron a mi cuñado. Fue la forma más terrible de la presión de parte de la delincuencia, porque con ello vino la presión de que toda la estructura dejara de trabajar en el municipio.

Agrega que tuvieron que dejar muchas casillas solas, sobre todo las de las comunidades serranas: “Querían lograr el objetivo a nivel estatal (reventar la elección sembrando el terror), lo lograron y también en Badiraguato”.

El hermano de Mario Valenzuela fue liberado dos horas después de haber sido secuestrado en la comunidad La Ciénega, mientras Luis Alonso Iribe fue dejado muy golpeado, a las 10 de la noche, cuatro horas después del cierre oficial de la votación. Lo dejaron con un mensaje de advertencia para su hermana: “El terror no termina aquí”.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2328 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 13 de junio de 2021.