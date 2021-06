Skateboarding: engaño olímpico

Manzanares. Una voz no escuchada. Foto: Cortesía Ivonne Navas

La Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas, liderada por Nicolás Santibáñez, convocó a un campeonato de skateboarding supuestamente clasificatorio para los Juegos de Tokyo 2020. Pero fue un engaño. Sus participantes no podrán competir en dos eventos internacionales que dan puntos para el ranking mundial de esta disciplina debido a que las inscripciones ya cerraron. Santibáñez “no tiene la intención de ayudar a este deporte”, sino de “hacer negocio con las certificaciones de las pistas” donde éste se practica, acusa el veterano patinador Francisco Manzanares.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente de la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas (Femepar), Nicolás Santibáñez, convocó a un campeonato de skateboarding, supuestamente clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Sin embargo, independientemente de los resultados, los participantes ya no podrán competir en dos eventos internacionales que otorgan puntos para el ranking, pues las inscripciones ya se cerraron.

El skateboarding o patineta es uno de los cuatro nuevos deportes que debutarán en el programa olímpico en Tokyo 2020. Desde que el Comité Olímpico Internacional (COI) lo anunció en 2016, en México un grupo de skaters (patinadores hombres y mujeres) han participado en las competencias internacionales que otorgan puntos para posicionarse en el ranking olímpico.

De acuerdo con la convocatoria, emitida oficialmente el pasado 18 de abril por la Femepar, el Campeonato Clasificatorio de Skateboarding es un evento que otorga puntos tanto para el ranking mundial como para el olímpico y forma parte del proceso rumbo a los Juegos Panamericanos de Cali 2021, en la modalidad de street (calle), categoría sub 23.

Pero esos puntos sólo beneficiaron a un pequeño grupo de skaters mexicanos, quienes ya están rankeados y ya estaban inscritos para participar en los dos últimos eventos internacionales rumbo a Tokyo 2020: uno en Estados Unidos (Dew Tour, en Iowa, del 17 al 23 de mayo) y el otro en Italia (Campeonato Mundial de Street, en Roma, del 30 de mayo al 6 de junio).

El resto de los participantes, quienes llegaron de los distintos estados del país y pudieron inscribirse de manera gratuita sólo llenando un formulario en línea y presentando una prueba de antígenos de covid-19, atendieron la convocatoria con la creencia de que sí tendrían la oportunidad de pelear por un pase olímpico.

Es el caso de Ángel Ávila, El Gallito, quien a pesar de haber concluido en el primer lugar del clasificatorio no pudo participar en el Dew Tour (las inscripciones se cerraron el 8 de abril, cuando la convocatoria al clasificatorio aún no se había emitido), mucho menos en el Mundial de Roma (las inscripciones cerraron el 22 de abril, cuando la competencia no se había iniciado).

Lo mismo le ocurrió a Rodrigo Fernández (en la modalidad de park), quien en el Campeonato Clasificatorio resultó ganador por encima de William Cortez y Luka Barrena, quienes, de acuerdo con el ranking olímpico, son los dos mexicanos que, aunque están lejos, siguen peleando por un lugar en Tokyo 2020.

En la rama femenil, en la modalidad de street, la única patinadora mexicana que está cerca de Tokyo 2020 es Itzel Granados, quien después del Dew Tour (penúltimo evento clasificatorio) se ubicó en el lugar 32 del ranking olímpico de la Federación Internacional de Patineta (World Skate).

Aunque es complicado, porque en Roma participarán las patinadoras del top 30 mundial, más las inscritas de cada país, Granados, de 20 años, tendrá la última oportunidad de ubicarse en el top 20 del ranking olímpico que le daría un boleto histórico a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2326 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 30 de mayo de 2021.