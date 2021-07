David Monreal, en medio de una "tormenta"

ZACATECAS, Zac.- “La tormenta está”, admite el gobernador electo David Monreal Ávila sobre la crisis de seguridad en el estado, que lo mantiene en condiciones similares a las de Tamaulipas y San Luis Potosí.

“Nuestro estado… no solamente no es la excepción, es el que más agudo se ha visto en esa situación; entonces sí es un tema muy delicado”, dice en entrevista telefónica con Proceso.

La conversación ocurre después del cruento choque entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, entre el 24 y el 25 de junio en San Juan Capistrano, municipio de Valparaíso, que oficialmente dejó 18 víctimas, aunque los grupos delictivos difundieron que fueron más de 40.

–Días antes el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de que ya no había masacres y que el país está más en calma. ¿No le preocupa que se tenga esa perspectiva sobre lo que pasa en Zacatecas? –se le plantea al gobernador electo.

–Sí me preocupa, porque es medible lo que está pasando…Tenemos una semana que todos los días hay incidentes. No sólo eso, preocupa que en muchas ocasiones se conoce lo que está sucediendo y no se ha atendido, así se aprecia. Por eso yo estoy en espera de arribar, para ver qué es lo que verdaderamente vamos a hacer.

Monreal hizo campaña para gobernador en 2010 y 2016. Perdió respectivamente contra Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello, cuyo principal compromiso de campaña fue devolver la tranquilidad al estado, lo que reiteraron al asumir el cargo (Proceso 1871 y 2147). Ninguno pudo.

En el proceso electoral reciente Monreal también se comprometió a ello en su recorrido proselitista por territorio estatal, que incluyó municipios azotados por los grupos criminales, como la capital, Jerez, Valparaíso y Fresnillo, municipio del que fue presidente municipal de 2007 a 2010, periodo en el que en la demarcación comenzó a señalarse la presencia de Los Zetas.

–Miguel Alonso y Alejandro Tello hicieron compromisos de devolver la paz al estado. ¿Qué garantía tienen los zacatecanos de que David Monreal sí lo podrá cumplir?

–Yo no pudiera ni me atrevería a decirles: “Yo tengo la solución mágica” o “lo voy a llevar a primer lugar (al estado) ahora en esto” o “vamos a acabar con esto”. Son muy irresponsables expresiones de esa naturaleza. Yo no me atrevería, dada la condición que existe.

