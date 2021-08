Internacionalización de la Liga MX: Chutar hacia Europa… y Asia

Después de concretar una alianza con el futbol estadunidense, que implica la realización conjunta de cuatro torneos en 2021: Leagues Cup, Liga de Campeones de Concacaf, Juego de Estrellas de la MLS vs Liga MX y Campeones Cup, la Liga MX apunta al uso de plataformas digitales para que el balompié mexicano sea visto en países europeos y asiáticos. En entrevista, su presidente, Mikel Arriola, detalla los planes que implican acuerdos con clubes internacionales para que tomen en cuenta el joven talento nacional y para atraer a inversionistas de diferentes latitudes.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Liga MX se propone expandir el alcance de su torneo de futbol a Europa y Asia en las aplicaciones digitales. En lo que concierne a este último continente, el objetivo primordial tiene naciones específicas: Japón, Corea, China y Emiratos Árabes, para lo cual se plantea la incorporación de jugadores procedentes de esos países –al igual que europeos– con el propósito de hacer más atractiva la oferta, que comprende su llamado Proyecto de Internacionalización.

Las pretensiones no terminan ahí: con base en el potencial que representa el registro de dos mil jugadores de las categorías sub-16 y sub-17, la Liga MX también busca posicionar la proyección del joven talento nacional en las fuerzas básicas de los principales clubes del mundo mediante convenios de colaboración con las federaciones correspondientes.

Luego de haber materializado la sociedad entre el torneo que tiene bajo su responsabilidad y la Major League Soccer (MLS), el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, ahora se propone impulsar el Proyecto de Internacionalización a otras latitudes, mientras avanza la inminente alianza con la principal competencia de futbol profesional en Estados Unidos.

Después de la asociación alcanzada con la MLS, que incluye la realización conjunta de cuatro torneos internacionales en el presente año: Leagues Cup, Liga de Campeones de Concacaf, Juego de Estrellas de la MLS vs Liga MX y Campeones Cup –en un acuerdo sin precedentes para el torneo mexicano–, el reflector ya está puesto en los mercados de Europa y Asia, a los que podrían sumarse los países de Sudamérica, por la alta presencia de futbolistas de esa región que militan en la Liga MX.

En el actual torneo mexicano juegan 479 jugadores de los 18 clubes participantes, entre los cuales 180 son de origen extranjero, lo que equivale a 37.6%.

En entrevista con Proceso, Arriola asegura que la MLS no es el único “plan de internacionalización” que tiene la liga. “Asumimos que nuestro crecimiento es con Norteamérica. Eso va a hacernos más fuertes en lo económico y en lo futbolístico, pero también tenemos que aumentar nuestras ventanas en Europa, donde el objetivo es que esas ventanas se incrementen para nuestros jugadores de fuerzas básicas.

“El hecho de que hoy tengamos casi 2 mil jugadores de las categorías sub-16 y sub-17 es algo inédito. Hace 25 años (la cifra) no correspondía ni a una décima parte. Eso no lo saben las ligas europeas, que se alimentan de las fuerzas básicas de jugadores de otras latitudes, básicamente de Sudamérica, y queremos posicionar el mismo volumen de futbolistas que tienen otros países porque ya disponemos de la masa en fuerzas básicas”, expone Mikel.

El objetivo, dice, es que La Liga MX pueda convenir con sus pares de Inglaterra, Francia, Italia, España y Alemania un acuerdo institucional con el propósito de que consideren a los jugadores mexicanos de fuerzas básicas, y con ello incrementar la cifra de futbolistas profesionales nacionales en los principales torneos del mundo.

A decir de Arriola, lo anterior implicaría que las ligas europeas –como ya se hizo recientemente con la liga española– dispongan de ventanas para presenciar el futbol mexicano, porque “no necesariamente consumen futbol mexicano”.

“Somos principales exportadores (de futbol): tenemos 200 millones de aficionados en el mundo, pero 95% se concentra en México y Estados Unidos. Tenemos una gran oportunidad para que vean nuestros highlights, por lo menos en las aplicaciones, en las páginas de internet de las ligas europeas, y la gente vaya conociendo a nuestros equipos, vaya sabiendo quiénes son los clubes de nuestro país.”

La segunda liga que consume México es la española y la nuestra no es la segunda que consume España. Entonces, tenemos que empezar, primero, por abrirle espacios a nuestros jugadores por la vía institucional y eliminar intermediaciones que no son necesarias y no agregan valor.

Y segundo –continúa–, que el aficionado al futbol en Europa tenga opciones para ver nuestra liga. Esa es la otra parte de la agenda internacional, pensando también en que la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol) determine si, en todo caso, se toca la puerta para competir contra otras confederaciones, como sería el caso de la Confederación Sudamericana de Futbol y la Unión Europea de Futbol en un momento donde se están tomando decisiones centrales en términos de calendarios en el mundo.

“Los partidos de futbol se van a incrementar prácticamente en todos los campeonatos de todas las confederaciones. Se está tocando el tema de espaciar el Mundial cada dos años, en lugar de cada cuatro, como se viene haciendo. Esa es una discusión macro, donde las ligas tenemos que estar muy presentes. Básicamente es la estrategia en la que no sólo estamos pensando en una relación como tema único, sino queremos que la Liga MX tenga una presencia transversal en los mejores torneos del mundo”, explica.

El mercado en EU

A mediados de julio último trascendió en medios nacionales que algunos partidos de la Liga MX serán transmitidos en Francia en la plataforma de streaming OneFootball, que, a raíz de la presencia de los jugadores de Tigres André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, ofrece la venta y consumo de los juegos del torneo mexicano.

Por ahora no se ha especificado si los partidos corresponderán a un seguimiento sobre el equipo felino o comprenden el resto del calendario de la Liga MX.

El titular de la organización celebra esta coyuntura. “Eso implica que hay dos jugadores franceses aquí, y también el cúmulo de futbolistas sudamericanos que tenemos acá. Lo vimos en la Copa América, que en las rondas de cuartos de final y la final tuvimos a 23 jugadores de la Liga MX.

“Uno de los elementos centrales para que se interesen por nuestra liga en otros países es tener jugadores de esos propios países, y el tema de Francia es relativamente nuevo. Ahí tenemos que ser muy insistentes para abrir esa puerta. En alguna época fue con España, cuando vinieron Emilio Butragueño, Miguel González Míchel y Hugo Sánchez al Celaya; e incluso el propio Pep Guardiola.

“Uno de los detonantes para que se interesen en nuestra liga es tener jugadores de otras latitudes y ¿por qué no hablar de Asia?, buscar la incorporación de algún jugador asiático. Ese mercado no está explorado por nosotros, pero eso incrementaría el saldo de aficionados de México en otras ligas, y si vemos, por ejemplo, el saldo de los equipos grandes de Europa en aficionados y en ingreso comercial, me atrevería a decirte que más-menos 60% del ingreso comercial viene de China y de los países árabes por comercialización de productos. Por ahí también hay una brecha.”

La idea, reitera, es acercar mercados. “Nosotros somos consumidores tradicionales del futbol europeo y del futbol sudamericano, ¿Por qué no revisar qué oportunidades tenemos con jugadores de Japón, Corea, China, de los países árabes, que están financiando gran parte del modelo nuevo de Europa, hablando de lo que pasó con Lionel Messi en los últimos días, viendo de dónde llega el financiamiento de esas grandes transacciones y la inversión que se hace en la Liga Premier y en la Liga española, que vienen desde Qatar, de Arabia Saudita. Vemos claramente que ha beneficiado al espectáculo y al aficionado.

“La liga inglesa vale casi 16 mil millones de dólares sólo en plantillas. Eso implica que se ha abierto a la inversión extranjera, que ha equilibrado la competencia en ligas donde siempre se imponían los mismos equipos. Hace 15 años no se veía al Manchester City, pero ahora lo vemos ganando Champions, la Premier, y el Atlético de Madrid también incrementó su número de títulos.”

Con base en lo anterior, Arriola considera que se debe seguir atrayendo a los países que quieran invertir en clubes, en beneficio primordialmente del aficionado, que, en su opinión, debe tener equipos con mejores nóminas en su liga.

Es cuestión de tiempo para que la Liga Mx pueda presumir una de las mejores alianzas deportivas en el mundo de la mano de la MLS. De acuerdo con el organismo (Liga MX), el segundo semestre de 2021 representa “un punto de inflexión” en el Proyecto de Internacionalización, de corto, mediano y largo plazos.

Valor conjunto

En agosto se disputarán las cuatro competencias de corte internacional (Leagues Cup, Liga de Campeones de Concacaf, Juego de Estrellas de la Liga Mx contra la MLS y Campeones Cup), que el propio organismo califica como un hecho sin precedente.

De acuerdo con los datos de la propia Liga MX, el futbol mexicano cuenta con 60 millones de aficionados en Estados Unidos, que en teleaudiencia registra 71 millones de espectadores, lo que equivale a 29% del total de la audiencia de la Liga MX.

Para Arriola, la interacción entre la Liga MX y la MLS adquiere una especial relevancia tras revisar los valores de ambas competiciones: 808.03 millones de dólares para la liga mexicana contra los 633.15 millones de dólares para la liga de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el crecimiento de esta última es de 446% en 12 años, en contraste con 70% de la liga mexicana, con casi un siglo de existencia.

Al respecto, Arriola considera que el trabajo conjunto puede potenciar el valor de ambas competencias. En principio, pondera los motivos de estar en cercanía con la MLS. “Las razones son porque existe un fenómeno único en el mundo en términos de exportación de futbol. México es un exportador neto de futbol, precisamente por la población mexicana en Estados Unidos, o de origen mexicano, que consume futbol mexicano. No hay ni un par de países, ni ningún par de regiones donde se vea el consumo de futbol en ese volumen en un país de un futbol de otra nación.

“¿A qué voy?, el futbol mexicano tiene 60 millones de aficionados en Estados Unidos. Eso implica que 18% de la base de aficionados a algún deporte en Estados Unidos es aficionado al futbol de la Liga MX; segundo, esos aficionados en Estados Unidos tienen un PIB per cápita de 700% más que los aficionados mexicanos, y tercero, el consumo en televisión de los partidos de la Liga MX es dos a uno respecto de un aficionado mexicano. Es decir, se consumen dos a uno los partidos en Estados Unidos.

“Aproximadamente, un partido de equipos mexicanos o un equipo mexicano con uno de Estados Unidos representa un incremento en ventas de siete a uno. También hemos visto una evolución del tamaño del valor de las plantillas de la MLS en los últimos 12 años, que han crecido 446%, y en México se ha incrementado 70%.

El hecho de que los equipos mexicanos tengan esa transversalidad en Estados Unidos, que clubes como América acumulan más de 13 millones de aficionados en aquel país –destaca–, es un dato central, porque cualquier equipo mexicano tiene entre 1 millón y 13 millones y medio de aficionados en territorio estadunidense y “eso queremos aprovechar, sobre todo en una época de crisis, de ingresos en los clubes”.

Mikel Arriola confirma que la Liga MX tiene pérdidas de ingresos por 4 mil 500 millones de pesos a causa de la pandemia de covid-19.

El titular de la Liga MX considera como “muy buena noticia” el segundo semestre de 2021, en el que siete clubes nacionales iniciaron su participación en Leagues Cup desde el martes 10; si bien en julio último se disputó el título de Campeón de Campeones 2021 en Los Ángeles, California, entre Cruz Azul y León.

“En dos horas se agotó la taquilla. Fue el primer partido de los últimos 15 donde dos equipos mexicanos juegan con estadio lleno, y lo vimos el martes 10 en los juegos de León y Tigres (en la Leagues Cup), en la que hubo entradas muy importantes.”

“Estamos a la mitad de la Leagues Cup. El 25 de agosto tenemos el Juego de Estrellas, un partido inédito que ha generado muchas expectativas, sobre todo por los recientes resultados que ha habido en los juegos México-Estados Unidos.

“Es una buena oportunidad para equilibrar las cosas. Después viene el juego Campeón Cup, que enfrente a los campeones de ambas ligas: Cruz Azul contra Columbus y, desde luego, las finales de la Leagues Cup. En este semestre nunca había pasado en la historia del país (tanta actividad).”

–¿Ya hay mesas de negociaciones en vías de formalizar la alianza Liga MX-MLS?

–La verdad es que ya somos socios en la Leagues Cup, que es una propiedad conjunta que tenemos con la MLS. Somos socios en el All Star Games y en Campeones Cup. Esa mesa empezó tiempo atrás. La modalidad en el futuro no la conocemos, pero este incremento podría sentarse con las sociedades que ya tenemos. Eso sí lo estamos platicando, y de manera intensa, con el objetivo de incrementar el volumen de partidos y de clubes mexicanos en competiciones contra equipos de la MLS.

