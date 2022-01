Maletas llenas de dinero, súplicas y engaños, en la tragedia de los Tiburones Rojos

Zwinglio Miguel Morice Camacho, abogado de Fidel Kuri Grajales, exdueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, actualmente preso acusado por fraude, revela la historia que se gestó detrás del descenso y desaparición del equipo jarocho. En esta trama, además del propio Kuri, figuran el expresidente de la Liga MX Enrique Bonilla, el representante de TV Azteca Gustavo Guzmán y millones de pesos que representan un riesgo legal para quienes los sacaron en maletas y los recibieron en efectivo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El viacrucis comenzó el 17 de marzo de 2019 cuando los Tiburones Rojos de Veracruz cayeron 0-2 ante los Esmeraldas del León. La derrota perfiló a la escuadra jarocha al descenso porque matemáticamente ya no había nada que hacer.

Así, pese al dicho popular que reza “no hay quinto malo”, el quinto descenso de los escualos –en sus 76 años de historia– tuvo consecuencias desastrosas que fueron más allá de la cancha: además de perder la categoría, el club fue desafiliado el 5 de diciembre de 2019 y su dueño, el político y empresario Fidel Kuri Grajales, ha terminado en la cárcel de Santiaguito, Almoloya de Juárez, tras ser capturado el 20 de septiembre de 2021, acusado de fraude por 120 millones de pesos en perjuicio de TV Azteca, televisora que transmitía los partidos del equipo.

Entrevistado por este semanario, Zwinglio Miguel Morice Camacho, abogado de Kuri Grajales, revela los detalles sobre un convenio entre su cliente, como dueño de los Tiburones Rojos, y la Liga MX, entonces encabezada por Enrique Bonilla Barrutia; el documento fue firmado el 15 de mayo de 2019.

Como el conjunto veracruzano estaba ya descendido, Kuri tenía dos opciones: aceptar la pérdida de la categoría o pagar una suma millonaria para permanecer en la Primera División, aunque en la organización jarocha pesaban más los adeudos que ya venía arrastrando.

Sin embargo –Morice Camacho explica–, en mayo de 2019 la liga y el empresario firmaron un convenio para que los escualos no descendieran. El trato consistía en el pago millonario para apelar al derecho de permanencia del equipo en la mayor categoría de futbol mexicano.

De acuerdo con la primera de las 16 cláusulas del convenio, se consigna que el Club Tiburones Rojos de Veracruz decidió ejercer el derecho de permanencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Competencia de la Liga MX temporada 2018-2019, y pagar 120 millones de pesos más IVA, por lo que “se ha recibido el cheque para su cobro por la citada cantidad, que ha sido depositado en la tesorería de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF)”.

La segunda cláusula establece que el club se obliga, además, a depositar a la tesorería de la FMF los cheques que cubran 37 millones 398 mil 948 pesos por “las contingencias internacionales de Promotora Deportiva del Valle de México, AC, titular del Certificado de Afiliación Club Tiburones Rojos de Veracruz”.

En ese sentido, Kuri se compromete a depositar el importe citado para liquidar todas las controversias ya resueltas.

Pero en el caso de la cuarta cláusula las partes acordaron que las contingencias legales derivadas de pasadas administraciones que han ostentado el nombre deportivo de Tiburones Rojos de Veracruz, que se encuentran pendientes de pago hasta por 59 millones 624 mil y 154 pesos “serán cubiertos por la Liga MX a los acreedores registrados”.

El abogado de Fidel Kuri denuncia que Enrique Bonilla realizó la entrega de los 59 millones 624 mil 154 pesos de manera inusual: en efectivo y en maletas. El receptor, añade, fue Gustavo Guzmán Sepúlveda, representante de TV Azteca ante la FMF y la Liga MX.

La entrega de las maletas con el dinero, recuerda el defensor, ocurre en tiempos en los que existen leyes para detectar recursos de procedencia irregular.

Al respecto, Proceso consultó con una experta sobre este tipo de operaciones en efectivo. Patricia Ofelia López Padilla Barrera, abogada en consultoría, litigio fiscal y administrativo, explica que, desde el punto de vista fiscal, los pagos en efectivo no representan un delito.

Sin embargo, advierte, el pago recibido en efectivo en las cuentas bancarias y depósitos en efectivo tienen consecuencias, como determinación presuntiva de ingresos. Así, de no demostrarse el origen de esos ingresos, se considera que existe omisión en el pago de impuestos, determinación presuntiva de ingresos.

“Y ante la omisión en el pago de impuestos hay un tema de defraudación fiscal, amén de la imposibilidad de hacer deducciones por el otro lado. Hablamos de una penalización que no es deducible, y, para el otro lado, es ingreso acumulable. Desde el punto de vista de lavado no es un delito, pero hay la obligación de reportarlo y de hacer las informativas. De no hacerse, eso sí tiene consecuencias penales. Es un delito por omitir declarar.”

El 21 de noviembre de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces encabezada por Santiago Nieto, y la Liga MX firmaron un convenio para que el organismo del futbol les compartiera los movimientos financieros de los equipos mexicanos con el propósito de detectar irregularidades y combatir el lavado.

“Se trata de que las operaciones en torno al futbol sean virtuosas, que haya transparencia, que los clubes eviten riesgos y que la Liga MX y la UIF ayuden con la investigación y origen de los recursos. Eso ayuda a que los jugadores no tengan incumplimientos fiscales, que los equipos con méritos puedan ascender, que no pierdan su certificado (de afiliación) y que los jugadores y directivas no pierdan sus litigios”, expuso ese día Nieto.

Agregó que el Grupo de Acción Financiera Internacional estableció, desde 2009, que era importante que las unidades de inteligencia financiera desarrollaran metodologías para evitar la filtración de recursos de procedencia ilícita en los ámbitos del deporte, “particularmente en el futbol”.

El sábado 18 el periódico Reforma reveló que Ricardo Salinas Pliego tramitó un amparo el viernes 17 para impedir que la UIF investigue sus movimientos financieros en los últimos 10 años.

La UIF abrió investigaciones contra 79 prominentes figuras de la vida pública y empresarial de México para identificar estructuras offshore, varias de las cuales han sido dadas a conocer por Proceso, entre otros medios, en las investigaciones internacionales conocidas como Panama Papers, Paradise Papers y Pandora Papers.

De rodillas

En el proceso que Kuri Grajales enfrenta por fraude, su abogado intenta demostrar que sí cubrió los 120 millones de pesos que le reclama la televisora.

Entre las evidencias que Zwinglio Miguel Morice Camacho expone destacan tres fotografías:

En la primera imagen Guzmán Sepúlveda aparece de rodillas sobre la duela de la oficina que entonces era de Bonilla –éste dejó la presidencia de la Liga MX el 7 de diciembre de 2020–; el cuerpo del directivo de la televisora está en posición vertical y sus manos permanecen juntas y pegadas al pecho, como si estuviera rezando.

De acuerdo con el abogado Morice, Guzmán le imploraba a su cliente: “¡Firma Fidel (Kuri)!, ¡te conviene! Tú sólo pagas 38 millones de pesos y la Liga MX pagará 60 millones de pesos de lo que debes. Firma, te conviene…”.

En las segunda y tercera imágenes aparece Cristian del Olmo, identificado por Morice y Guzmán como ejecutivo de la televisora, quien, junto a su asistente, ordenaba fajos de billetes con una maquinita contadora.

Morice explica que el dinero que Bonilla entregó a Guzmán fue dado el 27 de mayo de 2019 a Del Olmo.

El defensor de Kuri expone que las súplicas de Guzmán obedecieron a que a TV Azteca no le convenía el descenso de los Tiburones porque la televisora ya le había adelantado el pago por los derechos de transmisión. Así que el convenio fue firmado el 15 de mayo de 2019 en la sede de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, Estado de México.

En entrevista, el abogado Morice Camacho considera que Guzmán y Bonilla “ya tenían armado su plan: Fidel Kuri pagó los 38 millones de pesos y Bonilla le dio 60 millones de pesos en efectivo, en pago de las deudas del Veracruz, a Guzmán (…) Pero las deudas siguieron para Fidel (Kuri). Tenemos las pruebas que acreditan el hecho”, asegura.

El abogado agrega que “también tenemos un chat en el que Enrique Bonilla y Gustavo Guzmán refieren haber recibido el pago. Bonilla le dice que ya lo entregó y que esperan que el próximo pago también sea en efectivo para no dejar rastro. Ellos quisieron irse a un juicio penal, y en un juicio penal tengo libertad probatoria. Mi teoría es que se repartieron el dinero”.

Jugadores en prenda

Sobre el origen de los 120 millones de pesos, que Kuri pagó por una de las cláusulas del convenio para mantener la categoría, el abogado Morice Camacho explica que dicha cantidad se obtuvo de un préstamo de la Arrendadora Internacional Azteca, SA de CV, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, a cambio de mantener la franquicia en la máxima categoría del futbol profesional en el país.

En ese contexto la defensa de Kuri señala a Bonilla Barrutia como responsable de la entrega millonaria de dinero a la arrendadora. Por ello, Morice Camacho solicitó el 3 de noviembre último a la agente del Ministerio Público de la Federación Grisel Esmeralda Navarro González, dentro de la causa penal 349/2021 del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, que se desahoguen los actos de investigación y se recaben los datos de prueba.

Morice requiere los testimonios de Yon de Luisa, presidente de la FMF; de Gerardo Monroy Flores, apoderado legal de la arrendadora; de Gustavo Guzmán, representante de la televisora ante la FMF y la Liga MX, y del extitular de la Liga MX Enrique Bonilla.

La defensa de Kuri considera que el testimonio de Gustavo Guzmán “es relevante porque es el encargado del área de futbol para la televisora y el que los representa ante la FMF.

Con dicho testimonio se pretende demostrar que Guzmán “recibió el pago por parte de mi defendido, así como recibió la cantidad de 59 millones, 624 mil, 154 pesos en efectivo por parte del señor Enrique Bonilla Barrutia, para dar por cumplido el convenido de mayo de 2019, celebrado con mi defendido, así como se acreditará que hizo efectivas las prendas en favor de la moral supuestamente ofendida, en negociación directa que hizo con el actual prófugo de la justicia internacional Guillermo Billy Álvarez Cuevas, las cuales fueron objeto de contrato que da origen a la presente investigación”.

Lo anterior, respecto a la venta por parte de Morelia (hoy Mazatlán, propiedad de TV Azteca) de los derechos federativos de los jugadores que Tiburones Rojos de Veracruz dejó en garantía a la arrendadora por el préstamo de 120 millones de pesos: Sebastián Jurado, Diego Chávez y Cristian Menéndez, quienes, según Morice, le redituaron 12.5 millones de dólares a la televisora.

“Si el adeudo de Fidel con la arrendadora era equivalente a 6 millones de dólares, cuando mi cliente exigió el remanente se presentó el problema. Dijeron que eran jugadores libres, que no es cierto”, agrega el abogado.

La defensa de Fidel Kuri también pretende que “se requiera a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para que remita el documento consistente en la ficha de pago, transferencia electrónica bancaria o el oficio de fecha 20 de mayo de 2019, donde la Federación Mexicana de Futbol Asociación informa que, en cumplimiento del convenio de fecha del 15 de mayo de 2019, se pagó para cubrir cualquier adeudo del Club Tiburones Rojos de Veracruz la cantidad de 59 millones 624 mil 154 pesos, que finiquitaba cualquier compromiso relativo a Fidel Kuri Grajales; el Club Tiburones Rojos de Veracruz y/o Promotora del Valle de Orizaba, AC”.

Bonilla y Guzmán

Este semanario buscó las posiciones del expresidente de la Liga MX Enrique Bonilla y del directivo de Azteca Gustavo Guzmán.

El primero rechazó el martes 14 la solicitud de entrevista; sólo respondió a este reportero: “Ya estoy muerto para la Liga MX”.

Por su cuenta, Guzmán también declinó expresar alguna declaración sobre el tema, pero sí dijo que Bonilla no decidió responder porque “está más muerto que yo. Él sí está completamente muerto…”.

Al exponerle las imágenes de él arrodillado, agregó: “¿Quieres una declaración mía?, te la doy a cambio de las fotos. No me das las fotos, no te doy declaraciones”. Previamente, Guzmán confirmó la autenticidad de las fotografías mencionadas en esta publicación.

Reportaje publicado el 26 de diciembre en la edición 2356 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.