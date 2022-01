"Este escándalo no me tizna": Cisneros Burgos

XALAPA, VER. (Proceso).– “¿Me ves nervioso?... estoy muy tranquilo, este escándalo no me tizna ni me mancha. Al contrario, me fortalece”, dice Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno de Veracruz, a propósito de las amenazas en su contra atribuidas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual además lo acusa de auspiciar con dinero, drogas y vehículos al Cártel de Sinaloa.

En entrevista con Proceso, Cisneros suelta: “El presidente López Obrador me conoce, conoce a mi familia, él me conoce desde hace 20 años, hemos colaborado de manera muy cercana. No me desconocería. Muchos se equivocan y se confunden. Vamos a seguir trabajando de manera muy transparente”.

Dos eventos recientes incluyeron el nombre del funcionario, segundo al mando del gobierno veracruzano: la difusión de un video y una cartulina verde colocada encima de nueve cadáveres en la carretera de Isla, en la que recibe amenazas de Los Cuatro Letras, una célula criminal del CJNG con presencia en la Cuenca del Papaloapan.

“Soy una persona limpia porque provengo de una familia con valores. No promuevo delincuentes, ni siquiera tengo a familiares promoviéndolos a cargos en el gobierno. No va a ser un video de tres ni una cartulina de 10 pesos los que manchen mi trayectoria como servidor público”, insiste Cisneros en el jardín de su casa.

Paradójicamente, la tranquilidad de la que se ufana el funcionario contrasta con su entorno: fuera y dentro de la residencia siete escoltas –algunos de ellos adscritos a la Secretaría de Marina– resguardan la integridad física de quien fue subsecretario de Economía en el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

Cisneros rememora su trayectoria política en la izquierda como asesor legislativo de los exdiputados Rocío Nahle y Cuitláhuac García; operador político de Morena en Quintana Roo, Chiapas, Baja California y Veracruz; funcionario cercano al exgobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, y catedrático de la Universidad de La Paz.

“Voy a parafrasear al presidente López Obrador: la historia nos va a poner en el lugar que nos toca. Aquí (a Veracruz) llegamos por convicciones, no por ambiciones.”

Entre los pasados viernes 7 y domingo 9, 20 personas fueron asesinadas en Isla, Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y en la zona costera. De las nueve víctimas en Isla, en redes sociales se aseguró que algunas eran originarias de Otatitlán, el pueblo de donde Cisneros Burgos es nativo; él presume ser afrodescendiente.

El miércoles 12, ante cuestionamientos de este medio, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que el video grabado por el CJNG en el que aparecen arrodillados y sometidos 10 supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa –presuntamente auspiciados por Cisneros– fue un “vulgar montaje” por una disputa interna del Cártel de Jalisco, cuyos integrantes han realizado “venganzas” y “ajustes de cuentas” entre ellos.

De las 10 personas que se ven sometidas, cuatro figuraron entre las nueve víctimas de la carretera Isla-Santiago Tuxtla.­ En el video, que se hizo viral, aparece hablando Eric Alejandro Roca, quien señala ser hijo de Luis Roca Burgos y sobrino del secretario de Gobierno; afirma que fue contratado por éste para “calentarle la plaza” al CJNG en la Cuenca del Papaloapan.

“La persona que señalan ahí no la conozco. El que es su padre y que tiene un apellido mío, no lo conozco, mis papás tampoco… no sé si en el pueblo lo conozcan. Yo sólo respondo por mí y por mi hijo. Insisto, estoy a disposición de cualquier autoridad que me requiera. También quienes me critican, que se pongan a disposición, muchos de los que me señalan son delincuentes de cuello blanco”, dice sin mencionar nombres.

