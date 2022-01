Daños colaterales de ómicron: de la negligencia a la alarma

Del desdén, las autoridades sanitarias pasaron a la angustia en las últimas dos semanas, al ver el acelerado número de contagios por la variante ómicron que, si bien es “más benigna” que las anteriores, también es la más expansiva… y ya comienza a saturar los hospitales. Al paso que vamos, dicen algunos de los especialistas consultados, la mitad de la población se infectará en las siguientes semanas. Lo peor es que los daños colaterales, incuantificables por el momento, ya se dejaron sentir en los sectores hotelero y restaurantero, así como en el transporte terrestre y aéreo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Como lo habían previsto desde diciembre pasado varios especialistas en materia de salud, la variante ómicron del covid-19 comenzó a golpear con mucha fuerza en México a partir de mediados de enero, al grado de que ahora está provocando nuevos “récords” en el número de contagios diarios y, en consecuencia, un incremento alarmante en las hospitalizaciones, que puede poner en jaque al sistema de salud.

Tan alto es el nivel de contagio de la nueva variante que, se prevé, podrá infectar a la mitad de la población del país –a unos 63 millones de personas, de un total de cerca de 126 millones– antes de llegar a su fase de declive, prevista para finales de febrero.

El doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de las Causas de Salud y Bienestar de Nosotrxs, afirma preocupado: “Los contagios por ómicron pueden llegar a sobrepasar nuestro sistema de salud, que ya de por sí está muy estresado porque trae una carga muy grande de rezagos. Si esto ocurre, como ya ocurrió en otros momentos de la pandemia, los afectados no sólo serán los contagiados con covid, sino también quienes padecen otras enfermedades, como diabetes o hipertensión”.

–Se dice que ómicron es menos agresiva que otras variantes, por lo que, se pensaba, no aumentaría las hospitalizaciones. Y sin embargo éstas van al alza. ¿A qué se debe este fenómeno?

–Bueno, ya estamos viendo que no se trata de una simple gripita. Es una variante que aún estamos conociendo, aunque todo parece indicar que efectivamente es menos agresiva y causa menos fallecimientos que otras variantes. Por ejemplo, tiende a ser más infecciosa en garganta y nariz, no tanto en los pulmones. Pero esto no significa que sea inocua. De manera que debemos andarnos con cuidado.

“Y sí, se esperaba que traería pocas hospitalizaciones, pero ya vemos que, muy al contrario, las hospitalizaciones están aumentando. Esto se debe al altísimo número de contagios que ómicron está provocando. Es algo extraordinario, nunca antes visto.

“Vemos con alarma cómo se están dando nuevos récords de contagios por día. Ya representan el triple de los que se tenían en los picos anteriores de la pandemia… y estos récords seguirán aumentando en los próximos días. De manera que finalmente se impuso la proporcionalidad: a mayor número de contagios hay mayor número de hospitalizaciones.”

