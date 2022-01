Para 2022, incertidumbre económica e inflación

Los estragos de la pandemia tendrán su coletazo en 2022, un año de incertidumbre en el que los incrementos de precios de los productos básicos continuarán. Analistas, organizaciones empresariales y bancos manifiestan su preocupación ante la posibilidad de que la inflación se convierta en un problema estructural. De hecho, desde junio pasado el Banxico ha aumentado cinco veces consecutivas la tasa de interés por la constante aceleración inflacionaria.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante la adversidad derivada del prolongado confinamiento, Imelda se vio obligada a emplearse como trabajadora doméstica en una casa ubicada en el sur de la Ciudad de México para solventar sus gastos y los de su familia.

La pandemia le arrebató su empleo en una cafetería; el negocio tuvo que bajar la cortina en 2020 debido a que la falta de clientela provocó un crecimiento desmesurado de las deudas, que los propietarios nunca pudieron pagar.

Hoy Imelda gana 400 pesos al día. No le va mal, dice, pero le agobia la carestía generalizada de productos de primera necesidad, lo cual merma sus ganancias. “Están subiendo mes con mes, como el jitomate, la cebolla, la carne de pollo, la de puerco… y no se diga el gas, los productos en el súper. El dinero ya no alcanza como antes de la pandemia”, dice.

Son mil 200 pesos semanales los que percibe Imelda por tres días reales de faenas domésticas. Ella y su esposo, quien maneja un taxi pirata en la periferia de la Ciudad de México, administran los recursos, que apenas les alcanzan para alimentarse, pagar los servicios, comprar medicinas para sus enfermedades –incluida la diabetes, que le detectaron hace tres años– y apoyar a su hija, quien labora sólo por temporadas.

Imelda relata que en la cafetería tenía acceso al seguro social, contaba con un salario fijo y con un aguinaldo que en 2021 simplemente no llegó, lo que le hizo sentir más frío este invierno; peor aún, le preocupa la inflación, “que anda por las nubes”; es superior a 7%, la más alta en 21 años, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para este 2022, lamenta Imelda, la llamada cuesta de enero será complicada. En este contexto, ella duda que esa inflación sea transitoria, como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador en diferentes ocasiones. El mismo mandatario manifestó su preocupación el pasado 17 de diciembre:

“Ya lo hemos explicado: es un fenómeno mundial. Yo espero que sea transitoria (en México) porque sí afecta… No es nada más aumentar el salario, sino que aumente el poder adquisitivo del salario, y cuando hay inflación suben los precios y cuestan más las mercancías... Vamos a cuidar mucho la inflación, es una tarea importante.”

Varios analistas comparan el año 2022 con una “cuerda floja”, en que la inflación puede ser temporal o de plano representar un problema estructural. Todo depende de dos riesgos, según un análisis elaborado por Santiago Fernández, analista de Intercam Banco.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2357 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 2 de enero de 2022.