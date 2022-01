Hidalgo: Partidos, candidatos y árbitro cuestionados

En la elección de gobernador de Hidalgo que se llevará a cabo en 2022, el PRI y Morena llegan con riesgo de fractura por el descontento de quienes no fueron designados candidatos. El primero, señaladamente, por el desacuerdo del gobernador Omar Fayad con la entrega de la candidatura al PAN como parte del acuerdo de coalición de Va por México. En tanto, Morena se enfrenta a la inconformidad de sus propios militantes, desplazados por el senador Julio Menchaca, expriista de hueso colorado.

PACHUCA, Hgo. (Proceso).– Desde que Bartolomé Vargas Lugo asumió como mandatario estatal el 1 de abril de 1929, han sido 27 los priistas que han gobernado Hidalgo. Si se mantienen las tendencias de intención del voto para la elección de 2022, Omar Fayad será el último.

Después de 93 años el PRI puede perder uno de sus últimos bastiones, y lo haría contra el senador Julio Menchaca Salazar, exmilitante formado desde su juventud en el régimen que ha mantenido el poder, pasándoselo entre grupos y cacicazgos de familias.

El anticipado candidato de Morena debe unificar un movimiento que, antes de su designación, mostró fisuras con la salida del cantante Francisco Xavier Berganza, un trotapartidos que alterna entre la derecha y la izquierda según la contienda. Tras no ser considerado para su tercera candidatura a gobernador (las dos anteriores con el PAN), el intérprete de ¿Qué es la libertad? solicitó registro como aspirante “independiente”.

Menchaca, de 62 años y líder en las encuestas, debe pactar también con grupos expriistas en Morena, como el llamado La Sosa Nostra, que sigue influyendo pese a que su líder, Gerardo Sosa Castelán, está en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano desde el 31 de octubre de 2020, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos.

Riesgo de fractura

El 3 de noviembre de 2015 Menchaca renunció al PRI, en el que militó tres décadas y por el cual fue diputado local en la LIX Legislatura, así como presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado durante el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto, de quien era cercano.

Bajo el gobierno estatal de Francisco Olvera Ruiz, el PRI le negó a Menchaca dos posiciones: en 2013, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH), en la que el notario José Alfredo Sepúlveda Fayad fue designado por un congreso de mayoría priista y afín a Olvera. Dos años después, cuando Menchaca aspiraba a la Presidencia Municipal de Pachuca, la candidatura se le otorgó a Eleazar García Sánchez, empresario arropado por el mismo gobernador.

Ya en Morena, el senador causó polémica por viajar en avión privado a la toma de protesta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, acción contraria a los “principios de austeridad” de la 4T.

No fue considerado en las cuatro propuestas del Consejo Político Estatal –que se inclinaba por Francisco Xavier o el delegado de Programas del Bienestar, Abraham Mendoza–, mismas que fueron ratificadas por su par nacional. Sin embargo, la mesa de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PVEM-PT-Panal) lo incluyó para la última parte del procedimiento, en el que, según la Comisión de Elecciones, fue el mejor valorado por la militancia.

Para Pablo Vargas González, candidato a la alcaldía de Pachuca en 2020 y uno de los 52 aspirantes que buscó la candidatura de Morena a gobernador, el escenario interno de su partido tras la elección de Menchaca no está definido, ya que, afirma, “hay una gran cantidad de militantes y simpatizantes que tenían otra expectativa y se inclinaban por otro desenlace”.

“Faltó cierta operación para generar consensos. Ahora deben aplicar la ‘operación cicatriz’ y generar mecanismos de acercamiento e inclusión para la gente que sí quiere un cambio y una alternancia verdadera”, sostiene.

El también académico, doctor en Ciencias Políticas, prevé: “Habrá grupos que operarán por otra vía y, de antemano, lo que hagan va por intereses personales”.

Menciona a Berganza, que se separó de Morena cuando no fue incluido entre los contendientes finales y, al cierre de la convocatoria del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), solicitó registro como candidato independiente. Un día después dejó su posición como diputado local plurinominal, presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la fracción morenista.

En el proceso electoral 2021 para diputados locales y federales, Vargas González acusó al grupo de los Sosa –quienes, asegura, en 2020 operaron contra él y a favor del priista Sergio Baños, actual alcalde de Pachuca– de seguir en “la mafia del poder”, apoyados por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

“Hay gente en la dirigencia (estatal) que aún no ha cerrado filas (en torno a Menchaca). Ellos deben definirse en seguir o no con Morena, porque hacen doble juego”, acusa. Y considera que las bases del partido “sólo quieren ser tomadas en cuenta y ser incluidas; de ello depende construir puentes y convencer de la propuesta”.

Por otra parte, continúa, “la fracción de Morena y la coalición no es compacta; está suelta por la carencia de liderazgo y hay grupos que van con el cantante Francisco Xavier”. No obstante, acota: “Tienen acuerdos de cúpula, no de base”, por lo que cree que el grueso de la militancia no respaldará ese proyecto.

“Traición” en el PRI

La noche del 29 de diciembre, una maniobra de la Comisión Política Permanente del PRI perfiló el escenario de 2022 en Hidalgo: acordó entregar la candidatura a Acción Nacional (PAN), como parte de los acuerdos de la coalición Va por México, que también integra el PRD. El gobernador priista Omar Fayad Meneses, que impulsaba la precandidatura del alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, acusó a su dirigencia de “traición”:

“El PRI no es malo, lo malo son las decisiones de sus dirigentes; creen que la militancia no se da cuenta de esta farsa, que sólo busca brincar todos los procedimientos para imponer una candidatura por la vía de Acción Nacional”, acusó, debido a que el acuerdo contempla que el género sea femenino y que el PAN pueda postular a una “externa”, lo que parece allanarle el camino a la diputada federal Carolina Viggiano.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, le respondió que su candidato estaba destinado a perder, además de acusarlo de entregarse “de rodillas” a Morena a cambio de impunidad.

La postura del mandatario y la decisión de la Comisión Política tienen como antecedente la disputa de los dos grupos por la postulación: el de Fayad, que controla el Comité Directivo estatal del PRI, y el de Viggiano, apoyada por el CEN y las dirigencias nacionales de los partidos que integran la coalición.

El pasado 14 de noviembre, cuando se registró para presidir el Comité Directivo Estatal del PRI 2021-2025, Julio Valera, que ya ejercía el cargo por prelación, dijo a su militancia que “Hidalgo es y seguirá siendo priista”, al tiempo que llamó a “la unidad” y dejar fuera “los intereses personales”.

La trayectoria de Félix Soto está ligada al gobernador Omar Fayad, de quien fue secretario particular desde que éste fue alcalde de Pachuca (2006-2009). Al asumir como gobernador en septiembre de 2016, Fayad creó la Secretaría de la Política Pública, presuntamente para que la dirigiera su exasistente. Esa oficina fue cuestionada porque, a decir de diputados opositores, duplica funciones y no demuestra su utilidad.

Félix Soto, de 40 años, fue candidato del PRI a la alcaldía de Mineral de la Reforma en 2020. Antes de los comicios la procuraduría estatal detuvo al entonces alcalde panista Raúl Camacho, acusado de uso indebido de atribuciones.

La exdiputada panista Areli Maya –esposa de Camacho, aún recluido– era la opción de Morena para contender por el municipio y lideraba las encuestas. Tras la detención del edil, declinó a la nominación y se alejó de la vida política. Desde el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, Raúl Camacho asegura ser preso político del actual gobierno.

Como presidente de la recién creada Asociación de Municipios del Estado de Hidalgo, Félix Soto recorre la entidad y entrega apoyos. Lo mismo hace con la fundación Tú y Yo Creciendo Juntos, creada por él.

Por su parte Viggiano, con 30 años de experiencia en cargos públicos y partidistas, pertenece a una familia de abolengo político. Los Austria fundaron su poder en el municipio rural de Tepehuacán de Guerrero desde la posrevolución.

El patriarca, Francisco Austria Cabrera, abuelo de Carolina, es mencionado en los expedientes de la ahora extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) sobre el homicida intelectual del periodista Manuel Buendía, José Antonio Zorrilla Pérez. Presuntamente, ambos estaban asociados en el cultivo de enervantes, según los documentos bajo resguardo del Archivo General de la Nación (AGN).

Actual secretaria general del CEN del PRI, Viggiano, de 53 años, es esposa del exgobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez y ha sido diputada federal en cuatro legislaturas: LVIII (2000-2003), LXI (2009-2012), LXIII (2015-2018) y la actual.

Por otra parte, el consejero del IEEH Alfredo Alcalá Montaño considera que con la renovación de tres consejerías el año anterior se da mayor certeza a los resultados, luego de que en 2020 “la caída del PREP” el día de la votación generó críticas y cuestionamientos de partidos y actores políticos, porque algunos resultados se revirtieron en favor del PRI, que terminó por ganar la alcaldía de Tulancingo.

“Hidalgo es la única entidad que ha tenido dos elecciones en medio de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el SARS-CoV-2 (alcaldes y diputados) y ésta será la tercera. A pesar de ello ha mantenido un nivel de participación arriba de 50%, lo que habla de que hay confianza sobre el proceso electoral (…) y de que se cuidará la salud de quienes reciban y cuenten los votos, así como de los que van a sufragar”, dice al respecto.

Reportaje publicado el 2 de enero en la edición 2357 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.