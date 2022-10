De la Madrid: el PRI tiene que volver a la alianza

Enrique de la Madrid Cordero, hijo del expresidente Miguel de la Madrid y secretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha manifestado su aspiración a postularse para la Presidencia de la República en 2024, pero, en entrevista con Proceso, dice que no iría como candidato del PRI, sino de la alianza opositora, porque actualmente tanto su partido como el PAN y el PRD carecen de oportunidades si van solos a las elecciones estatales y a la presidencial.

Defensor de la alianza entre PRI, PAN y PRD, critica que hasta ahora la oposición está muy atrasada en la dinámica de los tiempos electorales porque no ha presentado una propuesta y un candidato atractivos para la gente, por lo cual urge a que se afiancen los acuerdos entre los partidos mencionados.

Se le cuestiona que hasta hoy persiste un vacío de liderazgos, de partidos, de proyectos; se habla de alianzas y gobiernos de coalición, pero ese discurso no llega abajo.

“Tienen razón, no llega abajo porque no hemos logrado explicar cómo va a ayudar esto a resolver los problemas de la gente. Pero un gobierno necesita contrapesos, necesita personas que conversan, que discuten y piensan en el bien de la gente. Creo que cuando sólo depende de una persona es muy riesgoso, porque se cometen errores, porque si un gobernante hace lo que quiere, lo más probable es que acabe haciendo lo que a la gente menos le conviene. No me deja de sorprender, por ejemplo, que el gobierno quiera hacer una línea aérea, pero no dice que cada una de estas ideas es contra su bolsillo, cada una de sus ocurrencias no las cubre con su dinero, sino con el presupuesto.

“Esas ocurrencias no van a funcionar, estoy seguro de que esa línea área va a perder dinero como lo está haciendo el Aeropuerto Felipe Ángeles, que en el último estimado que vi, y me parece poco, dice que ha perdido 23 millones de pesos al mes. Hay que decirle a la gente que ese dinero sería de ellos, para la pensión de adultos o para los jóvenes o para las medicinas. Muchos de esos recursos públicos se están gastando en estas obras que aplauden”, advierte De la Madrid Cordero.

El abogado, hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, tiene como principal propuesta crear una clase media mayoritaria en el país, responder a los principales problemas sociales, como la salud, pobreza y violencia, y establecer procesos democráticos de diálogo con la sociedad para gobernar y no caer en caudillismos.

“Yo no creo en el autoritarismo, no creo en el gobierno de una sola persona, no creo en los iluminados”, sostiene, e insiste en que tendría que haber un candidato de la alianza opositora y no sólo del PRI, del PAN o del PRD, porque no tienen la fuerza para competir por separado.

