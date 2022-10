En Morena del Edomex “hubo molestia, no fractura”: Higinio Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– De cara a la elección para gobernador en el Estado de México el año entrante, el senador Higinio Martínez Miranda asegura que no hay ruptura ni divisiones en el Grupo Texcoco, del que forman parte también la futura candidata por Morena, Delfina Gómez, y el excomisionado de Aduanas, Horacio Duarte.

Morena está preparado para ganar la elección en la entidad y obtener la preferencia de la mayoría de los 12.5 millones de votantes, sostiene Higinio Martínez en entrevista con Proceso, y adelanta que pronto harán un pronunciamiento de unidad con su dirigente nacional, Mario Delgado.

“A los mexiquenses les vamos a llegar con el trabajo que hemos hecho. Yo, en particular, durante los últimos años me dediqué a recorrer todo el estado y hablar con miles de personas. Se ha hecho un buen trabajo”, dice el senador texcocano, y niega que haya ruptura con Gómez o con Duarte, con quienes ha hecho equipo desde hace años.

El senador, quien buscó ser el abanderado de Morena para las elecciones mexiquenses y perdió ante Delfina Gómez en la encuesta interna de su partido, aclara:

“Inmediatamente dije que aceptaba la decisión del partido de que Delfina fuera la coordinadora y en su momento la candidata, cuando la ley lo permita. Por supuesto que me había preparado, pero así son las cosas y, en mi caso, que toda la vida he estado de este lado de la lucha en el terreno, no podía hace otra cosa que respetar la decisión que tomó el partido y sumarme.”

Y aclara: “Ese es mi papel, no es conformista, hay sentimientos y de alguna manera molestias en algún momento, pero vale mucho más la necesidad de ganar en el Estado de México y vamos a seguir trabajando”.

Reconoce que hay versiones de adversarios y algunos medios sobre fracturas en Morena del Estado de México porque él no quedó como aspirante a la candidatura, pero esto se debe, afirma, a que ni él ni el partido han declarado lo contrario. Por eso pronto se hará una declaración pública.

“Seguramente la próxima semana se darán a conocer las primeras acciones que demuestren que con Morena en el Estado de México, y con la maestra Delfina Gómez al frente, vamos unidos a realizar el trabajo previo a una etapa de la jornada electoral. Les mostraremos a propios y extraños que no hay división.”

