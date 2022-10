La oposición, desarticulada en la capital

Los gobernantes opositores de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México no comparten posturas en relación con el gobierno de Claudia Sheinbaum: los panistas se distancian de ella y se muestran combativos en varios temas, mientras los priistas mantienen una relación cordial en beneficio, dicen, de sus demarcaciones. Pero en algo están de acuerdo: la Contraloría los vigila intensivamente y las brigadas guindas de Participación Ciudadana hacen “excesiva” labor territorial.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A un año de que los nueve alcaldes del PAN, PRI, PRD y sin partido tomaron posesión y se agruparon en la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (Unacdmx), existe una evidente división pública entre los “rudos” que confrontan a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; otros que “nadan de a muertito” para no relacionarse con escándalos de presunta corrupción y unos más que “coquetean” con ella en beneficio, dicen, de sus gobernados y quizá como eco de la alianza “Primor”.

Integrantes de esta agrupación entrevistados por Proceso, aseguran que la Unacdmx “sigue viva”, pero argumentan que no han estado tan activos por “cuestión de agendas”, porque las invitaciones a actos públicos son “de última hora” o porque saben que necesitan coordinación con el gobierno central para facilitar la atención a las demandas de sus gobernados, mientras que descalificar puede ser contraproducente.

En lo que sí coinciden, aseguran fuentes consultadas de distintas alcaldías que pidieron el anonimato, es que en esas demarcaciones hay una “sobrevigilancia” de los órganos internos de control de la Secretaría de la Contraloría General, que ha derivado en suspensiones de funcionarios.

También destacan la presencia “excesiva” del “ejército de chalecos guindas” del área de Participación Ciudadana del gabinete de Sheinbaum que recorre las calles para “mellar” el trabajo de los ediles de oposición.

La Unacdmx fue creada el 14 de junio de 2021, una semana después de que los candidatos de la alianza Va por la Ciudad de México ganaron las elecciones del 6 de junio y le arrebataron a Morena el poder que tenía en siete demarcaciones y se reeligieron en dos más.

Por el PAN, Lía Limón en Álvaro Obregón, Margarita Saldaña en Azcapotzalco, Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo y Santiago Taboada reelecto en Benito Juárez. Por el PRD, Alfa González en Tlapan. Por el PRI, Luis Gerardo Quijano en Magdalena Contreras y Adrián Ruvalcaba reelecto en Cuajimalpa. Sin partido fueron Giovani Gutiérrez en Coyoacán y Sandra Cuevas en Cuauhtémoc, aunque ella se sumó poco después a la Unacdmx.

La Unacdmx se fijó como objetivos sumar experiencias, “establecer un canal de comunicación y diálogo respetuoso” con el gobierno de Sheinbaum, tener una sola imagen de gobierno y un sistema de seguridad, construir puentes de comunicación para obtener un presupuesto más equitativo y sumar experiencias exitosas en el servicio público.

No obstante, a un año las cosas han cambiado. Apenas tomaron posesión, los alcaldes instauraron un modelo de conferencia, los lunes a las 7 horas, para fijar postura o exponer planes. La última fue hace seis meses, el 18 de abril. La vocería mensual le tocaba a Tlalpan, pero el cambio no se dio. Peor aún, el protagonismo de Cuevas, quien varias veces se retiró antes, “jalando” a la prensa, molestó a varios, quienes tampoco estaban contentos de defenderla en sus polémicas, según fuentes consultadas.

Como la Unacdmx en su cuenta de -Twitter, el último mensaje original fue el 1 de agosto, cuando anunciaron el reforzamiento de la seguridad por las vacaciones de verano. El anuncio fue en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, pero no fueron los priistas Ruvalcaba y Quijano, ni Gutiérrez. La intención de tener una sola imagen de sistema de seguridad tampoco se logró. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Tlalpan copiaron el modelo “Blindar Benito Juárez”, instaurado ahí desde el trienio pasado. Pero en Coyoacán, Cuajimalpa y Magdalena Contreras se llama “Escudo”.

Recientemente sus alcaldes invitaron a Sheinbaum y al secretario de Gobierno, Martí Batres, a dar el banderazo de salida a patrullas nuevas. En Cuauhtémoc se llama Muralla y la alcaldesa interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no seguir la normatividad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el balizamiento de las patrullas, sino hacerlo como ella quiere.

Los “duros”

La intención de la Unacdmx de establecer un “canal de comunicación y diálogo respetuoso” con Sheinbaum poco se ha cumplido. Existe un subgrupo –por algunos llamado El Bronx– en el que Tabe, Taboada, Limón y Cuevas destacan por la constante confrontación con ella, a quien acusan de perseguirlos políticamente.

El 30 de agosto de 2021, cuando aún eran alcaldes electos, intentaron ingresar a la sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad de México, cercado por policías con escudos y cascos. Entre empujones y jaloneos, Cuevas saltó la valla policiaca y Limón fue herida en la nariz. Desde marzo y varias veces los panistas respaldaron a Cuevas cuando iba a los juzgados del Reclusorio Norte a responder por las acusaciones penales de policías auxiliares, aunque ella insistía en que era una persecución política del gobierno central. Pocas veces Saldaña, Ruvalcaba y Quijano acudieron.

El 6 de julio varios la acompañaron al Tribunal de Justicia Administrativa a apelar la sentencia de inhabilitación por el cierre del Deportivo Guelatao. Ahí la aliancista acusó al tribunal de ser el “brazo operador” de Sheinbaum ante la nueva “embestida jurídica” en su contra.

El apoyo de los integrantes de la Unacdmx a sus compañeros en momentos polémicos se ha reducido o vuelto nulo cuando los envuelve el escándalo. Por ejemplo, el 2 de septiembre, cuando Limón fue grabada en una reunión con concejales de Morena a quienes llamó “bola de inútiles”; o el 28 de septiembre, cuando el padre de Tabe fue grabado amenazando a un empleado del Instituto de Verificación Administrativa.

Ese día el alcalde en Miguel Hidalgo dijo que el gobierno central provocó a su padre y sólo Cuevas lo secundó en redes sociales. Tampoco se ha visto un apoyo grupal hacia la Benito Juárez por la investigación que hace la Fiscalía General de Justicia local por presunta corrupción inmobiliaria en administraciones panistas.

Las muestras más recientes de esa confrontación son la ausencia de Limón, Tabe, Taboada, González y Cuevas –aunque ésta mandó a una funcionaria en su lugar– en el Cuarto Informe de Gobierno de la morenista en el Congreso de la ciudad el 7 de octubre. En sus redes sociales algunos difundieron un comunicado con seis razones de su ausencia, entre las que destacó el que Sheinbaum “castiga” el voto de los ciudadanos para la oposición y propicia un clima de persecución política.

“Ejército guinda”

Pese a esa clara división en la Unacdmx, funcionarios de distintas alcaldías de oposición consultados coinciden en que las reuniones de sus integrantes continúan, aunque no con la misma periodicidad ni de manera pública, sino que son privadas y en ellas hablan de temas de interés común. “Comen juntos y echan grilla cada semana o cada 15 días”, dicen. También hacen obras conjuntas, como reencarpetamiento o reforzamiento de seguridad en zonas limítrofes.

Los declarantes confirman que hay alcaldes que no se suman al golpeteo constante contra Sheinbaum porque tienen más experiencia política y de gobierno, por eso prefieren “nadar de a muertito”, cuidar la coordinación y comunicación abierta con la administración central para resolver los problemas de sus demarcaciones.

Mi jefa dice: ‘Yo no me voy a pelear con Sheinbaum. No me conviene políticamente porque me puede congelar recursos’. Es muy cuidadosa por el tema de los recursos y la coordinación, ella busca conciliación”, cuentan. Esa posición se nota en las visitas constantes que hace la morenista a esas demarcaciones, donde alcaldes y alcaldesas tienen turno para hablar en el templete y salen en la foto oficial.