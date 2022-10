Herrera Anzaldo: “Voy contracorriente”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A dos meses de que se inicie el proceso interno del PRI para elegir a quien lo abanderará por la gubernatura del Estado de México, la rebatiña entre los diferentes grupos políticos priistas no está resuelta y, en su peor momento histórico, la posibilidad de una coalición que abone a su competitividad con el PAN y el PRD empieza a diluirse.

En el contexto de una suspensión de la alianza Va por México, que se ha prolongado cinco semanas, y con desdenes explícitos de la cúpula panista al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la decisión sobre el método de selección no está tomada y la designación de la funcionaria estatal Alejandra del Moral, aparente favorita del gobernador Alfredo del Mazo, está en duda.

En uno de los tres estados gobernados por el PRI, el más importante por su actividad económica y población, el gobernador es factor decisivo y, a unas semanas de que se decida el método de selección, la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo reduce a rumores el favoritismo del mandatario estatal.

En entrevista con Proceso, la aspirante a la postulación priista rechaza el divorcio del gobernador Del Mazo, con el argumento de que, desde su posición legislativa, no sólo aporta al éxito de su administración, sino que dicha posición tuvo el aval del mandatario.

También asegura que la coalición aún puede construirse y sostiene que incluso puede ganar la elección constitucional con base en dos elementos: el primero, la ventaja electoral obtenida en 2021 sobre Morena y aliados en la entidad; el segundo, porque sabe nadar a “contracorriente”.

Según Herrera Anzaldo, su trabajo ha sido territorial y en todas las elecciones que ha ganado también recuperó cargos y representaciones que estaban en manos de la oposición.

La mayoría de las encuestas dan ventaja a Morena y a su eventual candidata, Delfina Gómez. De hecho, la competitividad del PRI con todo y alianza no parece mejorar y, ante el planteamiento, Herrera Anzaldo expresa:

“Mi primera elección, en 2006, fue muy compleja para el PRI; no me tocó un PRI hegemónico. Soy parte de otra generación y siempre he ido a elecciones para recuperar espacios perdidos para mi partido. Todos, todos los recuperé: el distrito local, la presidencia municipal, el Senado y hoy la diputación- federal que representa al distrito 27.

“Es absolutamente posible ganarle a Morena en 2023. Lo hizo Alfredo del Mazo hace casi seis años en una elección muy competida, y ahora iremos a una elección doblemente compleja, pero saldremos avante. El Estado de México nos necesita a todos y estoy segura de que vamos a mantener a salvo nuestra casa”, dice.

Herrera Anzaldo remite a las cifras de las elecciones municipales de 2021, en las que Morena perdió 30 municipios que había ganado en 2018, un resultado que atribuye a que los mexiquenses ya conocieron a Morena, sus perfiles, trayectorias.

La alianza “extendida”

El 2 de septiembre quedó marcado por la ruptura “temporal” de la coalición “Va por México”. En esa fecha la bancada del PRI respaldó la iniciativa de una de sus diputadas para ampliar la permanencia del Ejército en tareas de seguridad de 2024 a 2028. Como el asunto implicó una reforma constitucional, el PAN y el PRD consideraron que se había roto la moratoria, y con eso, el 6 de septiembre, declararon en suspensión la alianza con el PRI.

Para entonces el PAN había realizado un acto masivo en Toluca para arropar al panista Enrique Vargas. Durante septiembre, los intentos de la dirigencia del PRI por atemperar los ánímos de sus aliados en diferendo resultaron infructuosos.

–¿Con alianza o sin alianza? –se le plantea a Herrera Anzaldo.

–Absolutamente a favor de la alianza. Soy diputada aliancista, vengo de una elección de mayoría. A mí me arroparon el PRI, el PAN y el PRD. Creo que debemos ir en alianza ampliada.

–¿Iría con Movimiento Ciudadano si no la postula el PRI?

–Quiero ser muy clara en eso: soy una mujer que tiene una trayectoria larga, pero sobre todo que tengo resultados y congruencia. Soy priista, he sido la primera mujer dirigente del PRI del Estado de México, además con buenos resultados.

“Lo que yo tengo para todos los partidos políticos es absoluto respeto, llevo muchos años en el Poder Legislativo y eso me ha enseñado que en la política lo que necesitamos son resultados y que hay que tender puentes con diferentes ideologías partidistas; México y el Estado de México no caben ya bajo el manto de un solo partido político, ni mucho menos bajo la visión de una sola persona como hoy pretende hacernos creer Morena.”

Herrera Anzaldo especifica a qué se refiere con “alianza extendida”:

“Lo que me gustaría mucho es que pudiéramos tener una alianza extendida, donde Movimiento Ciudadano y muchos más pudieran sumarse para resguardar al Estado de México de lo que representa Morena: el atraso, la apatía y el autoritarismo.”

Para conseguirlo, plantea acogerse a la nueva legislación sobre gobiernos de coalición en la entidad. Sobre Enrique Vargas, dice que es positivo que haya aspiraciones y personas aptas tanto en el PRI como en el PAN y el PRD. Sin embargo, rehúsa pronunciarse sobre el método de selección.

El poder añejo

Tras la caída de Hidalgo el pasado 5 de junio, el Estado de México es el último bastión del priismo histórico, con el llamado Grupo Atla-comulco, la red de relaciones empresariales del grupo conocido como “Los Barones Mexiquenses” y, naturalmente, el gobernador Del Mazo y sus antecesores, entre quienes destaca el expresidente Enrique Peña Nieto.

–¿Usted dónde se sitúa en ese tablero?

–Aspiro a tener la confianza de los mexiquenses, al final del día el servicio público representa poder abanderar causas, representar la voz de la sociedad, que no necesariamente se ve reflejada en los partidos políticos.

“Pero si tu pregunta se trata del interior de mi partido, y por lo que me dices te refieres a nuestros exgobernadores, he tenido la posibilidad y la fortuna de trabajar, desde el gobernador César Camacho hacia acá, con prácticamente todos los gobernadores. Tengo para ellos reconocimiento, gratitud, respeto, pero también tengo muy claro que todos los priistas mexiquenses, incluidos exgobernadores, entendemos muy bien que el primer priista del Estado de México, en torno a quien construimos la unidad, es el gobernador en funciones.

“Si me preguntas de qué lado juego, estoy clarísima en que hoy trabajo como la legisladora, como priista que debe contribuir cada día a honrar el trabajo del gobernador Alfredo del Mazo.”

–Quizás su compañera de partido, Alejandra del Moral, diría más o menos lo mismo –se le comenta.

–Es que esa es la parte de la fuerza de los priistas mexiquenses.

–Está muy positiva, diputada.

–Soy una mujer positiva, muy optimista.

–¿No es la rebelde?

–Mi vida ha sido a contracorriente. Crecí en Ecatepec, estudié en escuelas públicas, nadie me ha regalado nada, todo me ha costado trabajo, estoy forjada en el esfuerzo.

–¿Cuál es esa corriente contra la que nada?

–Todo en la vida cuesta trabajo. Los retos que se enfrentan en un estado tan grande son grandes. Creo que para millones de mexicanos y mexiquenses la vida no es fácil, pero somos luchones y ya queremos ser logrones. A mí me gusta ser logrona, fijo mis metas, trabajo por ellas y las construyo así, en positivo. Mi anhelo es encabezar un proyecto en el que quepan todas y todos.

Grupos políticos mexiquenses han peregrinado a Madrid para encontrarse con el expresidente Peña Nieto. Inclusive fue sonoro el registro de un encuentro con el panista Enrique Vargas, quien sostiene que fue casual y duró sólo por unos minutos. Ana Lilia Herrera asegura que no se ha reunido con él y que lo respeta, le tiene cariño y gratitud.

También dice tener buena relación con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

–Para mayor claridad, ¿hay candidato del dirigente nacional y candidata del gobernador Del Mazo? –se le pregunta.

–Puedo parecer reiterativa, pero es que así es: los mexiquenses tenemos claro que ésta es una decisión que desde luego pasará a tener el aval de la dirigencia nacional, pero se tiene que tomar con elementos que son inherentes al Estado de México.

Entrevista publicada el 16 de octubre en la edición 2398 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.