Mexicano y campeón de la NBA renuncia (otra vez) a la selección

En el torneo para clasificar a la Copa Mundial 2023, la Selección Mexicana de Basquetbol enfrenta un pleito intestino. Juan Toscano, el único mexicano campeón de la NBA que ahora juega en los Lakers de Los Ángeles, ha abandonado al combinado nacional. Su representante, Moisés Cohen, explica en entrevista que el jugador amenaza con no volver porque el entrenador, Omar Quintero, y el presidente de la Asociación Mexicana de Baloncesto, Modesto Robledo, lo han marginado tácticamente y le incumplieron las condiciones prometidas para jugar. En entrevista, el coach y el federativo también dan sus versiones sobre este entuerto deportivo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Juan Toscano, jugador de los Lakers de Los Ángeles, no volverá a la Selección Mexicana de Basquetbol mientras Omar Quintero continúe como entrenador nacional y Modesto Robledo como presidente de la Asociación Mexicana de Baloncesto (Ademeba).

Único mexicano que participa en la NBA, Toscano está molesto otra vez por la manera que fue tratado en la última convocatoria a la que acudió –en agosto último– para un juego frente a Colombia, que México perdió 89-93 en tiempo extra donde dejó escapar una ventaja de 20 puntos, correspondiente a las eliminatorias a la Copa Mundial 2023.

De acuerdo con Moisés Cohen, representante del jugador mexicoamericano, Toscano está indignado porque Quintero y Robledo lo convencieron de volver a participar con la selección nacional bajo los argumentos de que es un elemento “muy importante” y “la piedra angular del equipo”, pero en el partido ante Colombia “no hay jugadas para él, y el entrenador (Quintero) no lo usa; pierden y pues decide irse”.

Cohen afirma que entre los ofrecimientos que recibió el exjugador de los Warriors de Golden State, actual campeón de la NBA, para persuadirlo de vestir la camiseta azteca estuvo la promesa de que viajaría en primera clase acompañado de su novia –a quien también le pagarían los boletos de avión– y le concedieron un permiso especial para que después de enfrentar a Colombia asistiera a la boda de un amigo en San Francisco. Tras la fiesta, se uniría al equipo nacional para disputar un encuentro ante Brasil en dicho país sudamericano.

Sin embargo, tres días después del inesperado descalabro ante Colombia, la Ademeba dio a conocer que Juan Toscano no estaría con la selección para el encuentro ante los brasileños, que se realizaría el 29 de agosto, pues había decidido quedarse en Estados Unidos para comenzar a entrenar con su nuevo equipo, los Lakers de Los Ángeles, quienes anunciaron su contratación en junio de este año.

Cuando todo mundo esperaba ver a Toscano uniformado para enfrentar a la quinteta sudamericana, el jugador subió a su cuenta de Tik-Tok un video en la mencionada boda.

“Desde el inicio le dijeron que iba a jugar en Chihuahua (frente a Colombia) y después iba a ir a Brasil con la selección. Él dijo que tenía la boda de un amigo y le dijeron que no se preocupara, que luego lo volaban a Brasil”, asegura Cohen en entrevista con Proceso.

Esta reportera pudo confirmar, además, que Juan Toscano voló en un jet privado de Chihuahua hacia San Francisco, que fue pagado por el empresario Carlos Lazo, el dueño del equipo Libertadores de Querétaro, una de las franquicias de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México, y quien desde hace un año es el patrocinador de la Selección Mexicana.

–¿Qué ocurrió después del juego contra Colombia? ¿Hubo algún reclamo de Omar a Juan, de Juan a Omar? –se le pregunta a Moisés Cohen.

–No, simplemente Juan se enfadó. Recogió todas sus cosas y dijo que se iba a la boda y que no volvía más a la selección.

–¿Pero por qué?

–Lo que te he dicho: el coach piensa que no estuvo a la altura, Juan piensa que no le dio la importancia que se merece y todo lo que le prometió (que sería el jugador más importante). Minutos sí que le dio, el problema es la relevancia. En el baloncesto le puedes dar minutos a un jugador, pero si lo tienes en una esquina es como si no estuviera. Su esquema táctico de juego no le beneficiaba a Juan.

Juan Toscano no había jugado con México desde diciembre de 2018. Cuando en 2021 fue invitado a participar en un juego de preparación ante Serbia rumbo al preolímpico de Tokio, primero se anunció que sí asistiría y después no viajó porque se quejó de que la Ademeba no le había comprado el boleto de avión ni el seguro correspondiente por tratarse de un jugador de la NBA.

En su regreso con la quinteta mexicana este año, el delantero de los Lakers aportó nueve puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias. Cuando restaban 2:56 minutos del último periodo fue expulsado por acumulación de faltas. Esta derrota ante Colombia puso en un predicamento al equipo nacional que aspira a clasificar a la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Baloncesto (Fiba), que tendrá lugar el próximo año en Japón, Filipinas e Indonesia.

“Me quedé satisfecho porque él dio el máximo. Las faltas son cosas que no pueden controlar ni el jugador ni el entrenador. La verdad es que él hizo su trabajo dentro de la cancha, esto es un equipo y perdimos todos; pero nos levantamos y seguimos trabajando. Nosotros sabíamos que él ya no podía estar con el equipo porque tenía que presentarse (a entrenar con los Lakers).

“Todo fue muy claro, no hubo nada fuera lo normal. Él sigue apoyando a la selección y le deseamos que le vaya muy bien en su nueva temporada con los Lakers”, explica Omar Quintero a este semanario.

El entrenador del representativo mexicano dice que no está enterado de que Toscano esté molesto, pues él tiene una excelente relación con el jugador, con la empresa Klutch Sports que lo representa y con Érika Ruiz, su agente, quienes “manejan el contrato de Juan con los Lakers”. Desde su punto de vista, la inconformidad del jugador se trata de “un chisme”.

“Tenemos una relación superbuena. Él es bienvenido. De aquí (Chihuahua) se fue bien. La verdad no sé para dónde quieren llevar esto.”

–¿Érika Ruiz no le ha comentado nada sobre que Toscano está insatisfecho?

–Te lo repito: nosotros estamos muy bien, no hay nada que ocultar. La relación Juan-selección nacional y el proyecto de selecciones nacionales con todos los jugadores está perfecto. Por la temporada de la NBA él no puede venir (para los próximos cuatro juegos de las eliminatorias que se jugarán en noviembre –frente a Uruguay y Brasil– y febrero –Uruguay y Colombia–), por eso nomás vino a ese juego en el verano.

“A mí lo que me gustaría es que difundieran lo que estamos haciendo: que estamos a dos juegos de estar en el Mundial, que le ganamos dos veces a Estados Unidos; le ganamos a Rusia, número nueve del mundo, y se le ganó a Puerto Rico y a Brasil en Brasil. Eso sí es importante.”

“Justifican con mentiras”

Modesto Robledo explica en entrevista que, tras la derrota ante Colombia, “en ese momento Juan Toscano solito habló de incorporarse con los Lakers, a lo cual Omar accedió”, por esa razón su lugar lo tomó Daniel Amigo, jugador de los Libertadores de Querétaro, de padre argentino y madre mexicana, nacido en Estados Unidos. “Omar fue respetuoso de la decisión de Juan Toscano de entrar de lleno a su preparación con su nuevo equipo de la NBA”, afirma.

El federativo explica que lo ideal para la selección nacional es que Juan Toscano y Daniel Amigo puedan jugar simultáneamente en el equipo, pero como no es posible porque la Fiba no le ha autorizado eso a México, “la parte táctica de lo que necesite la selección servirá para decidir por uno u otro jugador (ambos son ala-pívot)”.

“Será una decisión muy particular del cuerpo técnico, ¿qué posición necesita Omar Quintero? (Contra Colombia) a Juan Toscano también le tocó cubrir temas defensivos muy importantes, pero para el sistema táctico de Omar lo ideal es tener a Daniel Amigo y a Juan Toscano, por lo cual trataremos ante la FIBA de insistir en el tema de la elegibilidad”, señala Robledo.

Moisés Cohen aclara: “No, eso de Daniel Amigo es absolutamente mentira; una mentira más de Modesto y de Omar”.

–¿Digamos que de esa manera se están justificando por si acaso Toscano no regresa es porque hay otro jugador que funciona mejor?

–De la misma manera que justificaron por qué no fue a jugar contra Serbia: con mentiras. Juan no fue a Serbia porque tres días antes de salir no tenía ni el billete de avión ni el seguro. Y si no hubo ningún problema con Juan, como ellos aseguraron, que enseñen el billete que nunca se emitió.

–¿Definitivamente Toscano no piensa regresar a la Selección Mexicana?

–Estaba enojado, por eso se fue. Bueno, tampoco iba a regresar por lo que pasó el año pasado y regresó, ya ves cómo son estos niños de que, un día piensan una cosa y otro día piensan otra. Regresará siempre y cuando no estén los dirigentes actuales. Juan dice que vuelve hasta que no estén esas personas (Quintero y Robledo) porque no cumplen lo ­prometido. Cuando lo de Serbia, no nos bajaban de mentirosos a Juan y a mí para defenderse, y ahora lo han vuelto a hacer.

–¿Qué interpretación le da Toscano a que primero le hayan ofrecido un trato preferencial y que de todas maneras esté molesto por la manera como lo trataron?

–Se fue muy cabreado de Chihuahua y cuando se cabrea con un tema, pues no se sigue tocando. Pero lo que me dijo es: ‘Tenías razón en todo lo que me dijiste’. Yo le dije que no se fiara de esas personas (cuando lo estaban convenciendo de volver a la selección para participar en las eliminatorias) porque son tramposos. Eso lo puedes publicar sin ningún problema: son tramposos y mentirosos.

–¿Ellos podrían decir que Toscano está siendo abusivo, que está pidiendo privilegios que no tienen otros jugadores y que no los merece por más jugador NBA que sea?

–Lo que pide no es nada abusivo, es una cosa que él normalmente hace que es viajar en primera clase en vuelos tan largos porque son gente muy alta que tienen que viajar cómodos para competir al máximo nivel.

–¿No es un abuso que también pida boletos de avión para su novia?

–No, no lo vería como abuso, siempre y cuando lo pida y se lo concedan. La federación tiene derecho a decir: ‘Estas condiciones no te las podemos dar’. Lo que no puede ser es que digas que lo vas a dar y luego no cumplas con lo que has quedado.

Fuego amigo

Carlos Lazo, patrocinador de la Selección Mexicana, precisa que pese a que los trámites de Daniel Amigo estaban muy adelantados para que él pudiera enfrentar a Colombia en Chihuahua, fue el propio jugador quien decidió bajarse del equipo para darle prioridad a Juan Toscano, dado que no pueden estar ambos al mismo tiempo en el equipo. “No fue una decisión que Omar tomó”, dice.

Lazo señala que tampoco está enterado de que Juan Toscano ya no quiere participar con México, pero que si eso decide, “es su responsabilidad” y que él intervendría sólo si Omar Quintero se lo solicitara, así como cuando le pidió ayuda para que Toscano accediera volver a la selección.

–¿A usted le tocó pagar el vuelo en el jet privado que Juan Toscano tomó para ir de Chihuahua a San Francisco?

–Sí, así es

–¿Eso lo pactó usted directo con Juan Toscano?

–No, mediante Omar Quintero. Lo que pasa es que eso se pidió porque él tenía un compromiso. No es la primera vez que un jugador viaja en un jet privado por ­cubrir un compromiso deportivo o personal, eso pasa en todos los equipos. Es un tema que ya se había negociado porque él tenía que estar en una fecha y por el tiempo se hizo así. Es algo normal, lo hemos hecho con varios. Hemos tenido que pagar viajes a Turquía por los que juegan allá.

–¿Estaba pactado originalmente que Toscano regresara de San Francisco para estar en Brasil o desde el principio iba a ir Daniel Amigo a ese juego?

–Esa pregunta se la tienes que hacer a Omar Quintero. No sé en qué hayan quedado ellos.

Carlos Lazo, además de ser dueño de los Libertadores de Querétaro, es propietario del equipo de beisbol de la Liga Mexicana Generales de Durango, del de futbol de la Liga de Expansión Chihuahua FC, y de los Rojos de la Ciudad de México, de la Liga de Futbol Americano. Dice que ha vivido en México desde hace 15 años cuando salió huyendo de Venezuela con la llegada de Hugo Chávez al poder y que ha hecho del estado de Chihuahua su segunda casa.

Lazo, fundador de la empresa YOX Holding, S.A. de C.V., detalla que en noviembre de 2021 decidió patrocinar a la quinteta mexicana cuando vio que no cuenta con recursos públicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ni del Comité Olímpico Mexicano (COM), pero que cuando conoció el proyecto de Omar Quintero para guiar al equipo a la Copa Mundial 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024, se convenció de que tenía que ayudar.

El empresario venezolano se hace cargo de pagar los 30 mil pesos que cobra cada jugador por participación, así estén siete o 30 días representando a México. También paga el salario anual de Omar Quintero y todo su cuerpo técnico, así como los boletos de avión a las competencias y concentraciones, el hospedaje, alimentación y transporte en la ciudad a donde les toque estar. Aclara que esos mismos 30 mil pesos los recibe Juan Toscano. “Eso es una como regla, aquí no hay estrellas más importantes que la bandera”, insiste.

–¿Durante cuánto tiempo va a patrocinar a la selección?

–Mi apoyo va a seguir siempre y cuando no se distorsione lo deportivo, las cosas sigan claro y que se nos permita trabajar en el tema operativo. El tiempo no lo hemos definido, siempre y cuando se cumplan con la parte del proceso deportivo. Si cumplen el plan que me presentó Omar Quintero, sigo; en el momento en que no cumpla los resultados (pues no). Todos queremos llegar al Mundial y a los Olímpicos, pero los procesos son difíciles.

Finalmente, Moisés Cohen se queja de que tras la derrota ante Colombia increpó a Modesto Robledo y que el federativo le respondió con una lluvia de insultos, le mentó la madre y lo retó a los golpes, razón por la que, fustiga, debería ser destituido del cargo.

Añade que el exjugador de la NBA y exintegrante de la Selección Mexicana Gustavo Ayón “está metiendo cizaña” para perjudicar a Juan Toscano.

–Ha habido varios enfrentamientos en Twitter entre Ayón y Juan porque Ayón reclamó que él viajaba en primera clase y Juan le reclamó que la Ademeba se gastó 40 mil dólares para comprar uniformes de la marca de Ayón, cuando eso no vale 40 mil dólares, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que Ayón parece que está un poco celoso de que ya no sea el centro de atención en México, y entonces quiere ir por Juan Toscano mediáticamente.

“Si Juan no está en la selección, la gente se les tira encima: ¡Cómo es posible que un campeón de la NBA mexicano no esté en la selección! Por eso lo buscan. ¿Cómo le explicas al presidente de México y a los ciudadanos, que les gusta el baloncesto, que Juan Toscano no esté en la selección?

“El jugador que ponen en su posición no le llega ni a los talones a Juan Toscano. Si fuese un gran jugador, estaría en la NBA o en la Euroliga”, sentencia Moisés Cohen.

Reportaje publicado el 23 de octubre en la edición 2399 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.