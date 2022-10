El Ejército, el narcotráfico y los multimillonarios, los beneficiarios de la 4T: Villoro

“Nos estamos moviendo en una franja de grises compleja”, comenta a Proceso el escritor mexicano Juan Villoro desde Bogotá, donde recibió el premio a la Excelencia de la Fundación Gabo 2022. Lopezobradorista tempranero, el galardonado hace un recuento de su alejamiento del tabasqueño y de los errores de gobierno de la 4T y de la contradicción que lo envuelve: “Me preocupa que es un gobierno populista, con una bandera presuntamente de izquierda, que aplica políticas muchas veces neoliberales, a pesar de que su retórica todo el tiempo cuestione esto”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El escritor y periodista mexicano Juan Villoro, quien hace unos días recibió en Bogotá el premio a la Excelencia de la Fundación Gabo, recuerda que en las elecciones presidenciales de 2006 se involucró de tal manera en la campaña de Andrés Manuel López Obrador que incluso cruzó una frontera y estaba dispuesto a ser funcionario público.

“De haber ganado la elección López Obrador, hubiera sido difícil que yo no contribuyera en algo con ese gobierno”, señala Villoro.

Seis años después, en la campaña de 2012, Villoro se había desencantado de López Obrador por su conducta poselectoral en 2006, que le pareció “muy negativa” (el cierre de la avenida Reforma, por ejemplo) y que lo condujo a “un desgaste innecesario”, pero, aun así, volvió a votar por el entonces candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática.

Lo hizo, según dice, “con escepticismo”, seguro de que perdería la elección ante el priista Enrique Peña Nieto. Piensa que si el perredista hubiera tenido otra conducta tras las elecciones de 2006, “posiblemente” hubiera ganado los comicios de 2012, porque el gobierno de Felipe Calderón fue un desastre”.

En entrevista con Proceso durante su visita a Colombia, Villoro sostiene que el mejor escenario para México habría sido que López Obrador ganara la elección en 2006, “cuando estaba en plenitud de sus facultades, cuando no había establecido pactos que a mí no me parecen tan aceptables, con sectores difíciles de defender, y cuando era un candidato con una línea mucho más clara y había planteado un gabinete bastante plural”.

En la campaña electoral de 2018, el novelista, cuentista y dramaturgo decidió apoyar a la candidata indígena María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, y votó por ella a pesar de que no logró obtener las firmas necesarias para aparecer en la boleta de aspirantes presidenciales.

A esas alturas Villoro ya advertía que López Obrador había dado el paso hacia “un caudillismo avanzado y personalista”, y que se alejaba “de proyectos modernos y autocríticos”.

En la narrativa de la polarización mexicana, esa sola afirmación bastaría para ubicar al escritor en el bando de los opositores al actual presidente. Pero lo cierto es que él ha ejercido desde siempre su condición de observador crítico de la realidad nacional y que de ello ha dejado constancia en sus artículos, novelas, ensayos y en sus punzantes crónicas sobre los múltiples “desastres” que han causado a México los gobiernos del PRI y del PAN.

Un balance pesimista

Villoro plantea que es en ese contexto en el que se debe hacer el balance de lo que ha sido hasta ahora el gobierno de López Obrador, quien el próximo 1 de diciembre cumplirá cuatro años como presidente de México.

“Los peores análisis –asegura– son los más ideologizados, los que sistemáticamente dicen ‘todo está mal’ o ‘todo está bien’, y desgraciadamente en la polarización actual podemos ver editorialistas que dedican el mismo editorial, semana a semana, a denostar o a encomiar al presidente”.

