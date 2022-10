Dmitry Bivol, la prueba de fuego para “El Zurdo” Ramírez

El encuentro el próximo 5 de noviembre con el ruso Dmitry Bivol es el más importante para el mazatleco Gilberto Zurdo Ramírez, pues tiene a un rival peligroso con un buen récord como amateur y además se le recuerda como el vencedor de Saúl "Canelo" Álvarez en mayo pasado. Érik El Terrible Morales le recomienda a Ramírez olvidar esos récords y concentrarse en el rival que tiene enfrente.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Gilberto Zurdo Ramírez Sánchez, primer boxeador mexicano en ganar el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), se enfrentará al ruso Dmitry Bivol el próximo 5 de noviembre en la Etihad Arena de Abu Dabi por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El expugilista y excampeón mundial en cuatro divisiones, Érik El Terrible Morales, considera que esta contienda representará la más grande que el mazatleco ha enfrentado en sus 13 años de carrera.

“Todos los peleadores tenemos un tiempo y espacio para destacar y comenzar a escribir nuestro nombre en la historia del boxeo, y El Zurdo tendrá su gran oportunidad contra Bivol para demostrar que es el mejor de la división, así que deberá aprovecharla, porque la carrera de un boxeador es muy corta”, comenta El Terrible.

A sus 31 años, Ramírez tiene una marca de 44 victorias, 30 de ellas llegaron por la vía del nocaut y hasta ahora no ha perdido ninguna batalla. Además, en 2017 fue clasificado como el mejor boxeador supermediano del mundo por Box Rec y el segundo por la revista The Ring.

Bivol, también de 31 años, liga 20 victorias, 11 por nocaut y tampoco ha conocido la derrota; no puede dejarse de lado la pelea que protagonizó el pasado 22 de mayo, cuando venció a Saúl Canelo Álvarez por el título semipesado de la AMB.

Y, aunque suma menos peleas profesionales que El Zurdo, ostenta una ilustre carrera amateur en donde logró 268 victorias y sólo perdió en 15 ocasiones. A ese nivel, conquistó dos títulos mundiales junior Sub-17, así como una medalla de bronce en la división de peso mediano en el Campeonato Mundial de Boxeo Juvenil 2008 y los campeonatos de boxeo amateur nacionales rusos en 2012 y 2014.

Sin embargo, El Terrible Morales –quien a lo largo de 19 años como profesional sobre la lona combatió en 61 ocasiones; ganando 52, 36 por la vía del cloroformo y perdió nueve– comenta a Proceso que “se puede hablar mucho del número de peleas invictas, el número que se quiera, pero Bivol es distinto a otros boxeadores porque tiene muchas batallas en amateur, eso lo hace muy peligroso. Está complicado, pero tampoco es imposible. El Zurdo deberá tomar toda esa experiencia que ha ganado a lo largo de su carrera para demostrar de qué está hecho en cada asalto. Te tienes que olvidar del invicto y pensar solamente en el rival que tienes enfrente, los demás ya quedaron atrás, son sólo números”.

Los primeros pasos

Gilberto Ramírez Sánchez nació el 19 de junio de 1991 en Mazatlán, Sinaloa. Creció en el barrio Genaro Estrada. Su mamá, Patricia Sánchez, trabajaba como cajera en un supermercado y su padre, Modesto Ramírez, era conductor de camión de Coca-Cola. Para sumar a la economía, Gilberto, con sólo ocho años, decidió trabajar como empacador en el mercado donde trabajaba doña Patricia, así no solamente apoyaría con dinero a su hogar, sino que, además, pasaría tiempo con su mamá, quien trabajaba doble turno.

Ya con 12 años, Gilberto llevó sus esfuerzos a la construcción y se convirtió en peón de albañil, aunque también se ­desempeñó como ayudante de electricista y de mecánico. Fue precisamente a esa edad que pisó por primera vez un gimnasio de boxeo, el de Jesús Zápari y Rubén Téllez, sus primeros entrenadores.

Pero antes de ese encuentro con el pugilismo, Gilberto jugó futbol, donde se desempeñó como defensa, también probó suerte en el diamante, donde se posicionó como pitcher. Sin embargo, desde los ocho años ya soñaba con ser boxeador y, aunque no sabía si llegaría a ser profesional, lo iba a intentar.

Con 16 años, dejó definitivamente la secundaria para enfocarse por completo en dos cosas: trabajar como albañil para seguir ayudando con las cuentas de la familia y en continuar entrenando para convertirse en boxeador.

El inicio del Zurdo en el cuadrilátero no fue fácil, pues al inicio de su vida boxística a nivel amateur, perdió de manera consecutiva sus primeras ocho peleas, a pesar de ello el chico del barrio Genaro Estrada no desistió y continuó yendo con el señor Zápari. En las siguientes 37 peleas no volvió a conocer la derrota.

Cumplidos los 18 años, Ramírez se convirtió en boxeador profesional. Fue el 21 de agosto de 2009 cuando debutó en el gimnasio Germán Evers de ­Mazatlán ante el sonorense Jeseth Magallanes, a quien noqueó en el primer asalto. Después de aquella pelea, vinieron otras cinco en las que continuó alzándose con la victoria, mismo número que ganó por la vía del nocaut.

Conforme fueron pasando las batallas, no sólo el mazatleco comenzó a ampliar su récord de victorias, sino que se ganó su primera gran oportunidad para boxear en Las Vegas. El 11 de abril de 2014 enfrentó al dominicano Giovanni Lorenzo en el Mandalay Bay Resort & Casino de Las Vegas por el título supermediano de la Federación Norteamericana de Boxeo. Además, ésta representó la tercera pelea que El Zurdo libró fuera de México, las dos anteriores fueron en Glendale, California y Laredo, Texas.

La pelea concluyó con la victoria del mexicano, quien mandó a la lona a Lorenzo en el tercer asalto; en el quinto episodio el dominicano volvió a caer en dos ocasiones, por lo que su esquina decidió parar la pelea.

La posibilidad de dar un gran paso en la industria del boxeo llegó el 9 de abril de 2016, cuando en el MGM de Las Vegas enfrentó al armenio-alemán Arthur Abraham por el título supermediano de la OMB. En esa oportunidad, El Zurdo formó parte de la cartelera en la que la pelea principal era la tercera edición de la saga de Manny Pac-Man Pacquiao vs. Timothy Bradley.

La opinión del “Terrible” Morales

El nacido en Mazatlán, que para ese entonces ya contaba con 25 años, destronó a Abraham e hizo historia, pues se convirtió en el primer boxeador nacido en México en conquistar el título de campeón mundial supermedio. Si bien es cierto que el nocaut no llegó por parte del mazatleco, la superioridad que tuvo a lo largo de los episodios se vio reflejada en las tarjetas, pues los tres jueces determinaron por unanimidad un puntaje de 120-108.

En este sentido, El Terrible Morales, quien fue el primer mexicano en conseguir campeonatos mundiales en cuatro divisiones (fue campeón mundial del CMB y OMB en peso supergallo; CMB en peso pluma; CMB y FIB en peso superpluma y del CMB en peso superligero) explica:

“A veces la historia es cruel con nosotros los boxeadores, con el deportista en general, porque de repente estás haciendo cosas que no se comprenden o no se quieren aceptar. Pero pasa el tiempo y entonces es cuando la historia te empieza a nombrar constantemente. Por ejemplo, la gente dice que ama ver mis peleas contra Marco Antonio Barrera o contra ­Manny Pacquiao, pero en el momento no se les dio tanto peso porque el público y los ­medios de comunicación estaban atentos a otras carreras. Lo que ha logrado El Zurdo es importante, por supuesto, pero quizá no ha tenido tanto peso porque la atención la tienen otros peleadores, como en este caso pasa con El Canelo”.

El Terrible añade que, de continuar trabajando de la misma manera, poco a poco, así como el mazatleco tiene un gran alcance sobre la lona, debido a su 1.92 metros de estatura, también tendrá un gran alcance a nivel mediático.

El 7 de mayo de 2022, en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Dmitry Bivol defendió ante Saúl Canelo Álvarez el título semipesado de la AMB. El ruso se impuso ante el mexicano por decisión unánime de los jueces, pues se llevó la victoria con tres tarjetas de 115-113. Tras esta pelea, se esperaba la revancha. Sin embargo, un nombre se interpuso, el de Gilberto Ramírez.

El Zurdo se convirtió en retador mandatorio del cinturón de la AMB de peso semicompleto después de derrotar al alemán Dominic Boesel el 14 de mayo de 2022, en el Toyota Arena de Ontario; el réferi de la contienda detuvo el combate en el cuarto round. Y fue el pasado 31 de agosto cuando Bivol y Ramírez se dieron cita en Abu Dabi para el primer cara a cara de la contienda.

En este sentido, El Terrible Morales es tajante al mencionar que el ruso será una prueba difícil para El Zurdo, pero tampoco imposible de superar. “Algo a favor de Bivol es que tiene muchas peleas amateur sobre sus hombros. Esa experiencia le ha permitido aprender a identificar la estrategia que tiene su rival y se logra adaptar”.

Eso quiere decir que El Zurdo deberá ser precavido; tendrá que aprovechar la media distancia y ser preciso al momento de atacar con velocidad y con fuerza, deberá evitar estar cerca del ruso. “Y buscar golpear por en medio, al pecho, de tal manera que no lo pueda esquivar. Si lo tira por arriba el ruso se podría agachar y si golpea por abajo le daría la oportunidad de moverse”.

Morales explica que la media distancia conviene a Gilberto, pues en corto Bivol tiene las manos más ligeras y podría alcanzar a golpear al mexicano. A eso añade que tampoco la larga distancia es la mejor estrategia. “El Zurdo es un poco lento y en lo que saca sus golpes, Dmitry podría aprovechar la velocidad que tiene en sus manos y su amplio repertorio para atacarlo con ligereza y cañonearlo”.

El expugilista aclara que esta sería la lógica sobre cómo se desenvolvería la pelea, pero que la estrategia cambiará sobre la marcha dependiendo de cómo se vayan dando las cosas. Además, aprovecha para recordar la pelea en la que Dmitry venció a Saúl Álvarez.

“A lo largo de los episodios El Canelo le hizo invitaciones a Bivol para sacarlo del ritmo que él traía, pero el ruso jamás se salió de plan. Siempre se mantuvo ecuánime. Esto es algo que juega a favor del Zurdo, porque no conocemos completamente a Dmitry, así que no sabemos cómo reaccionará al recibir un buen golpe, no sabemos si lo aguantará. El Zurdo tiene la fuerza necesaria para probarlo y aplicarle un buen golpe en el cuerpo o en el rostro y a lo mejor todo se acaba ahí.”

Los planes de Ramírez

Gilberto El Zurdo Ramírez no ha tenido reparo en expresar su deseo de enfrentar al Canelo Álvarez en caso de vencer a Bivol. Sin embargo, el mazatleco no ha encontrado la repuesta esperada ante esto, pues durante una entrevista en enero de este año, el jalisciense fue tajante al decir: “Represento a México y no me gusta pelear contra mexicanos, no le veo sentido”. Ante esta situación, El Zurdo expresó que él quiere pelear con los mejores y “él (El Canelo) es el mejor en su división y creo que podríamos dar un buen espectáculo, pero él tiene su propia estrategia”.

Érik Morales no duda en decir que “las peleas más emocionantes en la historia del boxeo han sido entre mexicanos: Carlos Cañas Zárate vs. Lupe Pintor, Rubén Púas Olivares vs. Chucho Castillo, incluso las que tuve contra Marco Antonio Barrera, hay un sinfín de ejemplos”. El Terrible tiene claro que la gente quiere que El Canelo se enfrente a ciertos mexicanos “para ver peleas que valgan la pena, y así poder valorar su carrera”.

Pero también comenta que cada quien tiene una forma de pensar y apreciar el boxeo. “El Canelo ha logrado mucho en el boxeo, pero esto es algo que el público le va a cobrar en el futuro. Y lo que no comprende es que cada vez que eres campeón todos quieren ganarte y arrancarte la cabeza”.

Ante esto, El Terrible explica un punto a favor del Zurdo: el retiro temporal del cuadrilátero de Saúl Canelo Álvarez, esto debido a la lesión que sufrió en su muñeca izquierda tras la pelea contra Gennady Golovkin el pasado 17 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas y por lo cual el jalisciense anunció que requerirá de cirugía.

“El Canelo se va a ir a atender sus cuestiones médicas, entonces le dará un espacio de un año a todos los peleadores que se quieran poner a la cabeza del boxeo mexicano”. Además del Zurdo, El Terrible nombra a otros pugilistas que entrarán en la contienda: Jaime Munguía, Juan Francisco El Gallo Estrada, Óscar Valdez, Emanuel Vaquero Navarrete.

Érik Morales es contundente al decir que: “Éste es un deporte en donde todos quieren tomar su propio lugar. Por el momento, considero que lo más conveniente para El Zurdo es continuar demostrando ese gran nivel que tiene y el tiempo le seguirá dando grandes oportunidades, sin olvidar que su mayor rival no es el Canelo o Bivol, sino él mismo”.

Reportaje publicado el 2 de octubre en la edición 2396 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.