25 años del Teatro de Ciertos Habitantes

Ante la falta de lugares sagrados de intimidad interior, “el teatro se ha vuelto valiosísimo”, dice el dramaturgo y músico Claudio Valdés Kuri en la celebración de los 25 años de su compañía teatral mexicana que estrenará, en el cincuentenario de la fiesta guanajuatense, Del Mago al Loco, una revelación del tarot. Cada función contará con un actor invitado, El Viajero, para emprender el recorrido alegórico e insólito en busca de su propio sentido de la existencia (el camino del héroe), por las 22 escenas correspondientes a los arcanos mayores o cartas del tarot, representadas por 22 miembros de esta compañía de prestigio internacional.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Para el dramaturgo y músico Claudio Valdés Kuri, el secreto de hacer crecer las semillas artísticas que sembró con independencia artística hace un cuarto de siglo, cuando su compañía Teatro de Ciertos Habitantes nació, remite a una idea en movimiento: la perseverancia.

–Son ya 25 años de Ciertos Habitantes…

–Una enorme satisfacción, realmente. Compañías independientes, al menos en el sistema de producción en México, son pocas las que tienen tantos años. Lograr 25 años, no cual mero membrete, sino como una compañía que continuamente ha trabajado, sí que es muy loable y sentimos mucho agradecimiento. La perseverancia es nuestro motor fundamental.

Le roba media hora a su ensayo para Proceso. Prepara su Del Mago al Loco, una revelación del tarot, estreno mundial que marca el regreso en octubre de Ciertos Habitantes al 50 Festival Internacional Cervantino (FIC). Dedicado a Corea del Sur y por vez primera a la Ciudad de México, el evento presentará también Yo despierta, de la compañía Seña y Verbo, adaptación del Primero sueño de Sor Juana, y Olvida todo, con la Compañía Nacional de Teatro, sobre el secuestro de Elena Garro en el 68.

“La mitad del elenco –dice Valdés Kuri acerca de Del Mago al Loco…–, que somos 22 en escena incluyéndome, es originaria de Guanajuato. En la antigua plaza de Gallos de León se va a presentar la obra. Es un edificio colonial extraordinario que salvó el municipio, y afortunadamente se dedicará a ser la Escuela de Arte Teatral luego de nuestro estreno”.

Un “Viajero” cada noche

Nacido en 1965, Valdés Kuri expone su trabajo con la frase: “No repetición de modelos ni hallazgos”, procurando que cada proyecto sea muy distinto a otro. No obstante, para este 25 aniversario rompe el canon de la compañía integrada por más de una treintena de personas:

“Estamos retomando distintos dispositivos escénicos, músicas, imágenes que han transitado en estos 25 años, y que se sustentan con el tema que tratamos en la obra; si no, pues sería muy caprichoso.”

Y expone la temática de Del Mago al Loco, una revelación del tarot como un recorrido del personaje El Viajero a través de los 22 arcanos mayores o escenas del tarot, comenzando por El Mago y culminando con El Loco.

“El tarot –afirma– seguramente es la corriente de pensamiento más antigua en la historia de la humanidad, y dichos arcanos marcan el sendero del héroe, un camino que se repite en todas las sagas y dramaturgias que tienen que ver con el crecimiento espiritual del individuo.”

El acercamiento de Valdés Kuri no va hacia el lado adivinatorio del tarot, sino “con una herramienta de autoconocimiento que ya desde el siglo XX se utilizó en métodos terapéuticos”; uso que él también como músico ha empleado por décadas para ahora cristalizar en la dramaturgia final, luego de un año de preparación tan sólo de lo que denomina “el dispositivo” escénico:

“El montaje no se dio a partir de ‘apréndete este texto’, sino más bien de ‘comprende este arcano para que una vez generada la experiencia sepas qué responderle al Viajero, cómo conducirlo’. Carl Jung le ha dado esta dimensión al tarot hablando de los arcanos, pues nos presenta 22 arquetipos mentales que habitan en la psique de toda la humanidad y trascienden las épocas, pertenecen al inconsciente colectivo. Es pues, un viaje iniciático.”

Son 22 actrices y actores, músicos, bailarines y también 22 los arcanos mayores, o sea, 22 símbolos del tarot comenzando con el número uno, El Mago, hasta El Loco, que es el número 22 o cero. En el sendero de El Mago, El Viajero visitará todos los arcanos como el número seis, Los Amantes; el décimo, La Rueda de la Fortuna, y luego del onceavo, La Fuerza o La Justicia: El Colgado, La Muerte, La Templanza, El Diablo, La Torre, La Estrella, La Luna, El Sol, El Juicio…

Todo fin es un comienzo

Un elemento llama la atención, advierte Claudio Valdés Kuri:

“Habrá un invitado cada noche. Le hemos llamado El Viajero. Nuestro dispositivo escénico está hecho para que el público viva este tránsito, y la mejor manera es poner cada vez a un nuevo Viajero (quien se hallará en las mismas condiciones de conocimiento que el resto del público), para transitar por las pruebas que impone este viaje alegórico.”

–¿Teatro de Ciertos Habitantes invitará en cada función a alguien del público o a algún actor o actriz para realizar ese “camino del héroe”?

–Si no actor, sí tendremos un artista escénico. Pero las condiciones del invitado serán las mismas que tiene el público. El Viajero debe poseer una base técnica y cierta experiencia; si no, corremos el riesgo de que no se escuche bien su voz, por ejemplo.

El Mago abre el umbral –apunta–. Es el arquetipo que muestra posibilidades a nuevas dimensiones, el contacto místico, la puerta al arcano de El Mundo. Y El Loco, que en el tarot a menudo se confunde con el demente, simboliza el entendimiento (“es un loco porque ya entendió –explica–, aquel que sonríe en medio de la adversidad porque sabe que todo es pasajero”). En el “periplo del héroe” se mencionan algunas leyes universales postuladas por el alquimista Hermes Trismegisto (“el tres veces nacido”), decantador de las imágenes herméticas, esenciales del tarot egipcio.

“El viaje nos descubre arquetipos maravillosos: La Emperatriz, que es la madre naturaleza y su parte masculina, El Emperador; está La Ley, que es la justicia por causa y efecto, las leyes universales, y bueno, son los retos que cada invitado irá resolviendo noche tras noche a su manera en el tránsito.”

Teatro transformador

–¿Puede el arte teatral cambiar a la gente y hacernos vivir una vida más plena?

–Buena pregunta. El Mundo es la penúltima carta del tránsito del Viajero. La conciencia es maravillosa, una persona que ya ha realizado todo este viaje, que ha pasado por pruebas, ya vio su “noche oscura”, ya tuvo que decidir entre su querer y su deber. Ha extendido su conciencia, de lo contrario, su viaje será a trompicones. Cuando ha llegado a este nivel, no piensa ya en sí mismo sino en los demás y habita en el mundo de manera espiritual.

“El Mundo es el arcano de la alegría. Todo camino iniciático invita a vivir plenamente. Tú me preguntabas si puede el teatro transformar o cambiar y yo te contestaría: no sólo puede, sino que ¡lo hace! El teatro no es una apuesta a ver si sí o si no, ¡lo hace! Por supuesto que hay una transformación interior. La presencia del teatro es más que nunca muy importante. Ante la falta de lugares sagrados de intimidad interior, el teatro se ha vuelto valiosísimo.”

Claudio Valdés Kuri habla de la música y lo coral en Del Mago al Loco…:

“Desde su génesis y sin planearlo, Teatro de Ciertos Habitantes es una compañía multidisciplinaria e interdisciplinaria, términos que hace 25 años ni se usaban y hoy son muy comunes. Desde Beckett o el honor de Dios en 1997 le dimos importancia a la música, al texto y al movimiento. Eso se ha cultivado más, y en el haber de la compañía y de hacer pocas producciones donde están presentes estos elementos, se compone un montonal de música.”

Ejemplifica con la ópera para actores del inglés Paul Barker, El gallo, (https://www.proceso.com.mx/nacional/2009/9/21/), y La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, montada con instrumentos tradicionales (https://www.proceso.com.mx/cultura/2014/8/13/). Pero sin duda fue De monstruos y prodigios, la historia de los castrati, la obra de Jorge Kuri (1974-2005) que consagró mundialmente a Teatro de Ciertos Habitantes, pues desde el 2000 y durante más de una década fue representada en los cinco continentes. El proyecto se gestó a partir de la participación de Valdés Kuri en Ars Nova, el conjunto vocal de música antigua que formó con Lourdes Ambriz, Javier Medina, Mario Iván Martínez y Magda Zalles.

Destaca que “va a colaborar con nosotros nuestro amigo coreógrafo Vladimir Rodríguez, un colombiano extraordinario con su sistema de entrenamiento Piso Móvil”.

Concluye el músico, escritor para Ciertos Habitantes de El automóvil gris, La piel, Todavía… Siempre con Conchi León y ¿Dónde estaré esta noche? con Maricarmen Gutiérrez:

“En la dirección vocal en Del Mago al Loco… ya hay tanta experiencia, que unos y otros vamos aprendiendo juntos, ¡esa es la maravilla de una compañía que ha permanecido tanto tiempo unida!”

Del Mago al Loco, una revelación del tarot, propone un sueño musical “desde el medievo a lo contemporáneo, incluyendo un aria de la época de los castrados, sonoridades del virreinato y el primer canon escrito en Inglaterra”. Dirección y dramaturgia: Claudio Valdés Kuri. Producción: Rodrigo Vázquez Maya. Diseño de iluminación: Sergio Écatl. Asesor de movimiento: Mario Gómez Villarreal. Diseño de vestuario: Jimena Fernández.

