Los homenajes del Colnal y de la UNAM a Juan Villoro

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El centenario del nacimiento del ensayista y filósofo Luis Villoro no pasaron desapercibidas para El Colegio Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México.

El primero recordó a su miembro de número (quien ingresara ahí en 1978) los pasados días 3 y 4, bajo la coordinación del escritor Juan Villoro y el historiador Javier Garciadiego, en su sede de Donceles 104, Centro Histórico.

En el segundo caso, el Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF) realizará, los días 7, 8 y 9 de este mes, el coloquio Luis Villoro, a 100 años de su nacimiento, a través de nueve mesas, donde se abordarán las preocupaciones, intereses y aportaciones del pensador, maestro y hombre político.

Todas ellos con especialistas de la IIF y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la ­Academia Mexicana de la Lengua, la Biblioteca Iberomericana Octavio Paz, El Colegio Nacional, universidades de Chiapas y el Estado de México, y las estadunidenses Texas A&M University, The University of Texas at El Paso, San José State University, San Francisco State University, John Jay College y el Occidental College.

El coloquio se efectuará en diversos puntos de Ciudad Universitaria, como el auditorio Jorge Carpizo, la Coordinación de Humanidades, el aula José Gaos, y el IIF (https://www.filosoficas.unam.mx/sitio/luis-villoro-100-anios).

Esas actividades fueron coronadas con la presentación del volumen Identidad múltiple, que reúne ensayos de Villoro sobre temas sociales, como las autonomías indígenas, la democracia, el terrorismo, la educación, la universidad y la identidad, entre otros.

