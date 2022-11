Los viajes de AMLO a Badiraguato, entre “gente buena” y una obra carretera

En lo que va de su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador ha visitado cinco veces Badiraguato, cuna de capos mexicanos, como los fundadores de los cárteles de Guadalajara y Sinaloa. Oficialmente, las visitas del mandatario obedecen a la supervisión de obra pública en la cual destaca una carretera que cruza el Triángulo Dorado, pero que comenzó a construirse en sexenios pasados. Al respecto, el entonces gobernador Quirino Ordaz dijo que su construcción traería desarrollo y seguridad al estado.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Cuna de fundadores y dirigentes de poderosas organizaciones criminales, como el Cártel de Sinaloa, región donde se cultivan toneladas de mariguana y amapola, y zona de auge de enervantes sintéticos que hasta la fecha se producen ahí, el municipio de Badiraguato, Sinaloa, es foco de atención en los últimos años por la continua presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La versión oficial es que las giras a ese municipio obedecen a la supervisión de obra pública del sexenio, pero en realidad se trata de un proyecto que se inició hace varios gobiernos, con el del entonces presidente Vicente Fox y que los siguientes mandatarios han ampliado.

De acuerdo con testimonios de los habitantes del lugar, en la cabecera municipal de Badiraguato los hijos de Guzmán Loera son quienes dominan la zona. Camino a Santiago de Los Caballeros y La Noria, donde nacieron Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, Don Neto, siguen operando las familias Quintero y los Payán. Más adelante, camino a La Tuna, quien manda es Aureliano, conocido por todos como El Guano. El área de influencia de la familia Guzmán Loera es la que recorre continuamente el mandatario federal.

Obra transexenal

El 25 de abril de 2014, durante su visita al puerto de Mazatlán, el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, anunció la continuidad del Eje Interestatal Badiraguato–Parral.

En julio de 2014, en el sexenio de Peña Nieto, a sólo cuatro meses de que fuera reaprehendido el Chapo, este semanario hizo un recorrido por esas tierras (Proceso 1967). En ese momento se constató que la brecha de terracería de la carretera venía desde el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, precisamente cruzando el punto de intersección de los tres estados: en la falda del cerro Cueva Gacha, el más alto de la región después del Mohinora, que reúne tres caseríos. Santa Gertrudis pertenece a Sinaloa; El Cebollín, a Chihuahua, y Cueva Gacha, como el propio cerro, a Durango. Juntos forman el corazón del Triángulo Dorado del Narcotráfico en México.

En este municipio, el segundo más grande del estado, sólo 3.05% de las tierras son agrícolas. El resto, 50.18%, es selva; 43.79%, bosque, y sólo 1.52% es pastizal. En total hacen 5 mil 864 kilómetros cuadrados, 8.70% de la superficie de Sinaloa.

Ese mismo año, con el padre preso, los hijos del Chapo, conocidos como Los Chapitos, con ayuda de los hermanos Salgueiro, extendieron sus dominios a Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, desplazando a La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, y a la familia Carrillo Leyva. A la fecha, los jóvenes dominan esa región.

El 29 de abril de 2017 el entonces gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, dio el banderazo para la continuación de otro tramo de la carretera Parral-Badiraguato, con una inversión estatal –dijo– de 300 millones de pesos.

Ordaz Coppel declaró que esa obra significa mayor seguridad, prosperidad y crecimiento económico, pues su construcción generaría muchos empleos, además de que también beneficiaría la zona centro del estado por la proximidad de Badiraguato con Culiacán, la capital, que tendrá la vía más cercana de comunicación con Chihuahua.

El 25 de septiembre de 2017 dijo que la obra, que calificó como “estratégica”, costaría mil 600 millones de pesos en inversión estatal y federal: “Son 45 kilómetros los que nos hacen falta, pero es mucho porque es abrir paso por montañas, algo que está totalmente cerrado. Va a traer desarrollo y seguridad”.

Incluso, el 30 de marzo de 2020, en un comunicado de prensa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que de 2004 a 2019 se han invertido mil 350 millones de pesos. José Refugio Ávila Muro, director general del Centro SCT-Sinaloa, mencionó que a esa fecha se tenían modernizados 90 kilómetros a nivel pavimento y 21 a nivel terracería, de un total de 140 kilómetros.

Por lo tanto, esa obra carretera que López Obrador presume como de su sexenio no es nueva, ha venido abriéndose a tramos debido a la dificultad de cruzar las partes más altas de la Sierra Madre Occidental y lo costoso que eso resulta.

Más visitantes

En el contexto de la obra carretera que cruza el Triángulo Dorado, durante su gobierno el presidente López Obrador ha visitado cinco veces la región; la última ocurrió el 29 y 30 de octubre últimos, sin la presencia de medios de comunicación. Todas las visitas del mandatario han sido en el área cercana a donde habita Consuelo Loera, en el área a cargo de su hijo Aureliano.

“Hay una campaña en las redes (sociales) de que voy a Sinaloa a reunirme con miembros del Cártel de Sinaloa, pues no. Voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora que no debe estigmatizarse”, dijo el 31 de octubre pasado. La finalidad es la supervisión de obras y de programas en favor de la autosuficiencia alimentaria, pues Sinaloa “es el granero del país”, agregó el titular del Ejecutivo federal.

El 27 de mayo último, López Obrador acudió por cuarta ocasión a Badiraguato con el fin de revisar los avances de la carretera. En su discurso reiteró que le molesta que a la región se le llame “Triángulo Dorado”: “Ojalá busquemos entre todos la forma de llamarle ‘Triángulo de gente buena y de gente trabajadora o la región de la buena vecindad’ o algo así, pero ya hay que cambiar porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora y no hay que estigmatizar ninguna zona”.

En su tercera visita, el 30 de julio de 2021, también “aprovechó” para supervisar la construcción de la carretera. En la segunda, del 29 de marzo del 2020, causó controversia mundialmente porque llegó a unos metros de donde vive Consuelo Loera, facilitando un polémico encuentro en en el que López Obrador se acercó al vehículo en que se encontraba la mamá del Chapo para saludarla de mano.

Antes, en su primera visita, el 14 de febrero de 2019, para ‘supervisar el inicio de la obra’ en el tramo carretero Guadalupe y Calvo-Badiraguato, Consuelo Loera le entregó la primera de tres cartas, en la cual le solicita su intervención para visitar a su hijo antes del “Juicio del Siglo”, en el que fue condenado a cadena perpetua.

En todas sus giras López Obrador insiste en que es momento de romper con la estigmatización, la mala fama de esta tierra por su asociación con cultivos de marihuana y amapola.

Su propuesta fue retomada por legisladores de Sinaloa, como Feliciano Castro, quien promueve reuniones entre sus homólogos de Chihuahua y Durango para denominar a la región “Triángulo de la Bondad”. Ello causó el encono del alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes.

El morenista López Elenes ganó el 6 de junio de 2021 en unas elecciones marcadas por el secuestro del hermano de Guadalupe Iribe Gascón, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD –la contrincante más fuerte del ahora alcalde– para, declaró ella, obligarla a renunciar a cambio de la liberación. Y así lo hizo a media jornada electoral.

López Elenes se inconformó por la propuesta legislativa que secunda al presidente: “Yo en ninguna parte he visto que se llame ni Triángulo Dorado ni Triángulo de la Bondad. No podemos cambiar algo que no existe, cuando exista algo lo vamos a cambiar… “A Toño no le podemos cambiar el nombre, pero a Antonio sí”, expuso.

“Es pura gastadera que traen los dipu-tados, que me perdone ahí mi amigo Feliciano que la acompaña, pero es pura gastadera que traen en hoteles, en restaurantes y en viajes, que mejor la dediquen para que la gente, justamente de esa zona, de esa región, tenga beneficios”, dijo el 1 de noviembre.

Para sumar a la polémica, el 2 de noviembre, el alcalde de Badiraguato anunció la creación de un museo del narcotráfico en pleno Triángulo Dorado para “atraer turistas”. El revuelo que causó su anuncio lo obligó a retractarse ese mismo día.

A su vez, en el contexto de la visita que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hará a Culiacán el domingo 6, el diario local Debate publicó el viernes 4 una caricatura que tituló “Visita dominguera”.

Se trata de una caricatura del rostro de la aspirante presidencial pintado sobre la base de una corcholata. De pie, atrás del pódium, mientras saluda con la mano derecha y con la izquierda sostiene una corneta junto a un tambor, dice ante una supuesta audiencia: “Me da mucho gusto estar en el Triángulo del Cash”.

En tanto, López Obrador anunció que regresará al Triángulo Dorado en enero de 2023.

Reportaje publicado el 6 de noviembre en la edición 2401 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.