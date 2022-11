Tamaulipas: Cabeza de Vaca, la obsesión de Américo Villarreal

Las cinco semanas que Américo Villarreal Anaya lleva como gobernador de Tamaulipas las ha dedicado a deshacerse de la gente cercana a su predecesor, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien acusa de haberle dejado un estado en ruinas y con una deuda de 16 mil millones de pesos. Para muchos tamaulipecos, pese al espaldarazo de López Obrador, el gobierno de Américo se encuentra paralizado.

CIUDAD VICTORIA, TAMPS. (Proceso)- Como limpieza o ajustes de cuentas se han interpretado los movimientos hechos por Américo Villarreal Anaya en sus primeras semanas como titular del Ejecutivo estatal.

Reacio a entregarle el poder, con acciones penales de por medio, el panista Francisco García Cabeza de Vaca ahora es acusado por el nuevo gobernante de haber dejado Tamaulipas en la ruina.

Villarreal intenta sacudirse a personajes del Poder Judicial y la Contraloría cercanos a su antecesor; ya anunció que emprenderá investigaciones por malos manejos de funcionarios del sexenio pasado y reveló que vendedores de seguros presuntamente cometieron un fraude millonario durante la administración pasada contra servidores públicos.

El mandatario explica a Proceso que ha girado instrucciones a los titulares de las dependencias para que reporten a la Contraloría las anomalías encontradas y se judicialicen los casos contra quienes resulten responsables.

Como primer gobernador morenista en el estado, Villarreal recibió un espaldarazo temprano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció un plan de rescate para la entidad, con respaldo financiero, de infraestructura y apoyo de las Fuerzas Armadas.

Sombra oprobiosa

Villarreal inició su sexenio bajo la sombra del panista García Cabeza de Vaca, pese a los repetidos intentos, hasta ahora frustrados, por desaforarlo, procesarlo y meterlo a la cárcel.

Desde un sitio indefinido, pues se desconoce su ubicación, el exgobernador se mantiene activo en su cuenta de Twitter, se apunta los logros de seguridad que López Obrador presume y da señales de que políticamente sigue vigente, apoyado por su partido: Acción Nacional.

Por lo pronto, el PAN estatal ya nombró al exmandatario consejero nacional.

Villarreal inició su mandato constitucional el 1 de octubre, como el primer mandatario emanado de Morena, y ha comenzado a remover lo que tiene cercanía con su antecesor.

El 5 de octubre, cuando no tenía ni una semana en el cargo, despidió al magistrado estatal Horacio Ortiz Renán, leal a Cabeza de Vaca, por “carecer de honorabilidad y tener mala reputación”, según argumentó.

Ortiz Renán fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia y era magistrado desde 2016. En el comunicado oficial, el gobierno estatal indicó que había denuncias de barras y asociaciones de abogados contra Ortiz Renán, quien presuntamente “utilizó su cargo para responder a intereses políticos del entonces titular del Ejecutivo”.

Tres semanas después, el día 26, el titular de la Fiscalía General del Estado, Irving Barrios, pidió al Congreso no aprobar la ratificación del fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, también cercano a García Cabeza de Vaca, por reprobar pruebas de confianza a las que fue sometido por el Centro Nacional de Inteligencia. Amparado, Ramírez Castañeda seguirá en el cargo.

Asimismo, tumbó la entrega de 28 notarías entregadas por García Cabeza de Vaca a sus amigos antes de despedirse. En el dictamen de la directora de Asuntos Notariales, Guillermina Reynoso, se detallan las irregularidades originadas desde la convocatoria hecha a principios de agosto pasado para ocupar 30 notarías vacantes, misma que violó la Ley del Notariado para el estado.

El gobernador también argumentó actos de corrupción para abordar una precaria situación de las finanzas del estado para el cierre del año: explicó que en el presente año el gobierno federal envió 56 mil millones de pesos, pero al 1 de octubre sólo había 7 millones para el ejercicio de octubre y diciembre. Habló de un déficit de 2 mil millones de pesos en las finanzas estatales para el último trimestre del año.

La deuda que le dejó Cabeza de Vaca es de 16 mil millones de pesos.

Cuando se le pregunta qué pasos se están dando para detectar o proceder ante presuntos actos de deshonestidad de los funcionarios en la pasada administración, Villarreal responde que ya hay citatorios a extitulares de secretarías y áreas para que respondan de las anomalías detectadas.

“La ley dice que se tiene del 1 de octubre al 1 de diciembre para que los exfuncionarios expliquen y den cuenta de las anomalías; es decir, 60 días para que respondan –citó en respuestas por escrito remitidas al reportero–. Si después de ese tiempo no hay una explicación justificada del faltante, se abren procesos judiciales.”

En la Secretaría de Salud, la empresa denominada Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., recibió un contrato multianual por mil 150 millones de pesos, pero sólo dio suministro un semestre y parte del siguiente, lo que ha repercutido en desabasto. En Seguridad Pública del total de 785 unidades registradas sólo había activas 343. Y en Educación estatal, una auditoría detectó desvíos por 2 mil 96 millones de pesos.

Por lo pronto, ya fueron giradas órdenes de aprehensión en contra de dos empleados de la empresa Consultoría Internacional de Seguros Finanzas, acusados de presuntamente defraudar por hasta 48 millones de pesos a la administración de la entidad y sus trabajadores. Hay otros 22 expedientes abiertos sobre irregularidades detectadas en la pasada administración que se siguen robusteciendo, informó la Contraloría estatal.

Espaldarazo presidencial…y priismo enquistado

El 18 de octubre, López Obrador viajó al estado y, en un espaldarazo, anunció la inversión de 10 mil millones de pesos en los tres puertos marítimos de Tamaulipas. ­Reiteró que instalará la Dirección General de Aduanas en Nuevo Laredo, donde será instalado un centro de seguridad y vigilancia.

En la mañanera siguiente dijo que, desde su llegada al gobierno federal, en 2018, hubo una disminución de violencia en la entidad. Expuso, mediante una gráfica, que al finalizar el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2018, como cifra acumulada, se registraron en el estado 851 homicidios; en 2019, 663; en 2020, 571; en 2021, 526, y hasta agosto de este año, 273.

García Cabeza de Vaca respondió de inmediato, al apropiarse el mismo mérito con una publicación en Twitter de su cuenta @fgcabezadevaca: “Agradezco al gabinete de @SSPCMexico que en la visita a #Tamaulipas se hayan reconocido los logros en materia de seguridad durante el periodo de gobierno que encabecé y que concluyó el pasado 30 de septiembre. Mérito de sociedad y gobierno. ¡No retrocedamos!”.

Cuando ha transcurrido un mes de la actual administración, la diputada local morenista Magaly Deándar Robinson asegura que la ciudadanía desea cambios inmediatos, pero sostiene que la transformación que se busca demorará tiempo, por “el estado deplorable en que quedó la entidad”.

Y añade: “El gobierno estatal ahorita está trabajando en todo eso que se dejaron en alertas rojas. Están empezando por limpiar la casa un poquito de todo el mugrero que quedó. El gobernador está enfocado en terminar con el estado chueco y corrupto que, desafortunadamente, estamos acostumbrados a ver. Había interés de mafias y aplicación facciosa y discrecional de leyes”.

“Va a haber demanda de resultados pronto, pero la gente sabe que, por el estado en el que dejaron Tamaulipas, no puede haber cambios de un día para otro. Se trabaja desde ahorita, pero se puede hacer poco con lo que dejaron. Hay 7 millones de pesos en las finanzas para maniobrar los próximos tres meses. No se puede hacer muchísimo.”

El dirigente estatal del PRD, David Valenzuela Barrios, dice en entrevista con Proceso que la llegada de Américo a Tamaulipas parece un retorno del viejo régimen, pues además del pasado tricolor del mandatario, han sido llamados al gabinete numerosos expriistas, por lo que no ve un cambio real en políticas de administración pública.

Ejemplifica con integrantes del gobierno que tienen pasado tricolor, como Héctor Joel Villegas, secretario general de Gobierno; Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas; Jesús Lavín, secretario de Administración; Vicente Joel Hernández, secretario de Salud; Olga Sosa, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Lucía Aimé Castillo, secretaria de Educación; Karina Saldívar, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Al parecer, dice, la limpia de la casa parece ser un acto de ajuste de cuentas político, y acusa parálisis en el servicio público, a causa de los reacomodos propios de la administración.

“Pero lo que vemos y nos dice la ciudadanía es que hay un gobierno paralizado. Hay dependencias que no realizan los trámites. Un mes es un tiempo prudente, pero esperemos que ya todo se active pronto. Los ciudadanos no tienen culpa de los cambios y requieren hacer sus trámites”, dice.

Pone como ejemplo dependencias como el Instituto de Vivienda y Urbanismo que tramita escrituras de terrenos, o en Transporte Público, donde no hay recepción de documentación para trámites.

Ante los señalamientos de gabinete tricolor, Villarreal Anaya respondió a ­Proceso que, independientemente de su pasado, todos están comprometidos con Morena.

“Es respetable lo que se diga, pues casi todas y todos los funcionarios que ocupan los primeros cargos tienen un antecedente real e inmediato con Morena y comulgan con la filosofía de la cuarta transformación, que finalmente eso es lo que importa –justifica–; que entiendan y apliquen los principios de no robar, no mentir y no traicionar.”

Cabeza de Vaca hace ruido

Todavía no se acomodaba Américo en su escritorio, cuando Cabeza de Vaca acaparó algunos reflectores. Dos días después de la toma de posesión, agitó el ambiente político de Tamaulipas desde su cuenta de Twitter, para aclarar su ausencia en el relevo: “Buenos días a todos. Publico este tuit para evitar especulaciones. 1. No asistí a la toma de protesta del nuevo gobernador porque no fui convocado. 2. Dije la semana pasada que me tomaría unos días de descanso con mi familia y así lo estoy haciendo y seguiré atendiendo mi rancho aquí en Tamaulipas”.

Pero no dijo dónde estaba.

En el estado se menciona la posibilidad de que García Cabeza de Vaca pueda postularse al Senado de la República, para ocupar el escaño vacante de Tamaulipas.

No hay impedimento legal para que el también exalcalde reynosense se postule como senador, en elecciones extraordinarias que se espera sean celebradas el año entrante para sustituir a Faustino López, quien a su vez era suplente de Américo y quien pereció en un accidente carretero el 8 de octubre en Zacatecas.

El dirigente estatal del PAN, Luis Cantú, no respondió a una solicitud de entrevista sobre el tema.

Tras la asamblea estatal efectuada el 23 de octubre, el panista presumió en la red social su nombramiento como consejero nacional del PAN. “Felicito a los militantes del #PAN que este día en ­#AsambleaEstatal2022 fueron electos como consejeros estatales y nacionales. Agradezco por haberme elegido en primer lugar y colocarme por séptima ocasión consecutiva como consejero nacional de mi partido. #SigamosEnAcción”, dijo. El anuncio fue confirmado por el comité estatal.

Reportaje publicado en el número 2401 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 6 de noviembre de 2022.