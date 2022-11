La economía capitalina se estanca

A principios de mes la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, presumió que su Plan de Reactivación Económica sí funciona, pues la ciudad, dijo, lleva cuatro meses consecutivos con más creación de empleos. En realidad, es el empleo informal el único que creció de 47% en el segundo trimestre de 2021 a 47.9% en el mismo periodo de 2022. De hecho, la actividad económica en la capital apenas creció 0.8% en el segundo trimestre del año y la inseguridad ha tenido un impacto directo en la operación de empresas y negocios.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La economía de la Ciudad de México se encuentra estancada, en contraste con el discurso “alegre” de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien asegura que el Plan de Reactivación Económica de la capital 2022-2024 está funcionando y creando empleos.

Las cifras pintan otra realidad a nivel estructural: la capital ha perdido brillo como motor de crecimiento de la economía regional y nacional; prácticamente la mitad del empleo está en condiciones de informalidad; además de una creciente inseguridad que afecta la operación de los negocios, cuyos propietarios destinan recursos importantes en medidas antirrobo.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad gobernada por Sheinbaum avanza a paso muy lento luego de que, en el segundo trimestre de 2022, ese indicador apenas creció 0.8%, cifra apenas superior al 0.5% registrado en los primeros tres meses del año.

Aun peor en su comparación anual, el ITAEE indica que la Ciudad de México tuvo un desplome de 2% entre abril y junio, acumulando su tercer trimestre consecutivo en números negativos.

Las cifras reflejan un panorama nada alentador, considerando que es el corazón económico de la Zona Metropolitana del Valle de México y principal centro administrativo, industrial, comercial y de servicios. Además, en la capital converge una gran red de vías de comunicación y transporte, que la conectan con todo el país.

El crecimiento va muy lento en comparación con otros estados del país; una de las cifras preocupantes es la del empleo: hay aproximadamente 49 mil vacantes menos, comparado con lo niveles previos a la pandemia”, advierte a Proceso Armando Zúñiga Salinas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El líder empresarial reprocha: “Los empresarios de la Ciudad de México hemos trabajado con las autoridades desde la pandemia, donde mandamos más de 20 propuestas desde dar créditos a la pequeña y mediana empresa, incentivos fiscales. Pero sólo se probó una para los empleos de nueva creación, condonar el impuesto sobre nómina. Desde ahí faltó más impulso, y ahora lo estamos viendo con esta recuperación tan lenta”.

Zúñiga Salinas se refiere a la Exención del Impuesto Sobre Nómina a micro y pequeñas empresas durante sus tres primeros meses y las cuales hayan iniciado operaciones en 2022, con la finalidad de incentivar la creación de 17 mil nuevas empresas en este año, el cual forma parte del “Eje 1 Apoyo a la economía popular, social y solidaria” del Plan de Reactivación Económica de la ciudad.

El plan, publicado en marzo pasado, contiene otros dos ejes. El segundo se refiere a “Nuevos instrumentos de apoyo a la construcción, la vivienda y la economía en general”; el tercero está dedicado a “Acciones para relanzar el sector turístico, cultural y el Centro Histórico”.

El presidente de la Coparmex admite que sí ha habido diálogo; las autoridades, dice, “han recibido nuestras propuestas. Hemos estado en reuniones con los secretarios de Finanzas, de Economía, del Trabajo; les hemos hecho llegar las propuestas y el argumento es que no ha habido presupuesto para más incentivos fiscales, para más crédito, por ejemplo”.

Falacias

El jueves 3 la jefa de Gobierno –favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo, según la agencia internacional Reuters–, presumió que la Ciudad de México lleva cuatro meses consecutivos con más creación de empleos. En conferencia de prensa destacó que eso refleja que el Plan de Reactivación funciona.

Llevamos cuatro meses al hilo de ser la entidad con más creación de empleos formales, este mes de septiembre fueron casi 30 mil y por cómo pinta octubre, es muy probable que también sigamos siendo la entidad con más número de empleos formales creados. Eso es muy bueno porque está funcionando el plan de reactivación económica de la ciudad y además pues la propia ciudad está recuperando su actividad económica después de la difícil situación de la pandemia”, expresó Sheinbaum.

Lo que no dijo es que, además del casi nulo crecimiento económico, en la capital el empleo informal creció de 47% del segundo trimestre de 2021 a 47.9% en el mismo periodo de 2022.

Tampoco mencionó que el ingreso real per cápita aumentó sólo 1.2%, también en el segundo trimestre, comparado con el primer trimestre, dejando a la Ciudad de México en el lugar 17 de las 32 entidades federativas donde el ingreso se incrementó, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Aun más, de acuerdo con el Reporte de Economías Regionales, elaborado por el Banco de México para el segundo trimestre del año, los directivos entrevistados destacaron que la gran carga administrativa por el exceso de trámites para obtener permisos sanitarios, así como el aumento del impuesto al hospedaje en la Ciudad de México a partir de 2022, limitaron las utilidades de las empresas, lo que afectó, a su vez, la generación de empleos e inversión en el sector hotelero.

Para Zúñiga, el contexto político y las intenciones de Sheinbaum rumbo a la Presidencia en 2024 no debe de ser motivo para distracciones en la ciudad.

“Las cifras que vemos denotan que no puede haber distracciones, centrarnos en los rubros que nos pueden ayudar a recuperar más rápido, como es el turismo, como la Formula 1, el Día de Muertos, viene el fin de año, nosotros hemos estado pendientes del diálogo, pero pedimos que la atención se centre en poder recuperar los empleos de la ciudad”, recomienda en entrevista con este semanario.

El empresario también pone el dedo en el renglón de la inseguridad: “Vemos una mejora en robo de vehículos; sin embargo la inseguridad prevalece, aunque las cifras mejoraron. Esto se debe a la situación que se vive en todo el país y a que históricamente nos vamos sintiendo inseguros y esto influye en el turismo. Es un factor importante, hace falta acercarse a la ciudadanía”, acota.

Más datos negativos

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 del Inegi revela que la tasa de prevalencia delictiva de la capital supera por mucho a la cifra nacional de 24.2 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Por ejemplo, en la zona sur de la Ciudad de México la tasa es de 26.8 víctimas; en el poniente, 31.3; en el oriente, 34.1, y en el norte, 35.4 víctimas por cada 100 mil habitantes.

A nivel de empresas, el año pasado 3 mil 628 por cada 10 mil unidades económicas sufrieron algún delito en la capital. La cifra es mayor a las 3 mil 39 compañías afectadas en 2020 y superior al promedio nacional, que fue de 2 mil 463 por cada 10 mil empresas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022 del Inegi.

La mayor parte de los delitos son relacionados con la extorsión a nivel nacional.

Según la Encuesta Trimestral de Seguridad en el Comercio de la Ciudad de México, elaborada por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), en el segundo trimestre de 2022 de los comercios víctimas de algún incidente delictivo, 41.2% de los ilícitos fue cometido por presuntos integrantes de bandas organizadas, 29.4% fue perpetrado por una sola persona y 26.5% por grupos de personas.

Por si fuera poco, 72.2% de los ilícitos fue cometido con violencia; es decir, existió agresión física por parte de los delincuentes. Los actos con violencia registraron un aumento de 6.6 puntos porcentuales respecto al primer trimestre, según la Canaco capitalina.

Más allá de la numeralia, la encuesta también reveló que los empresarios de la ciudad continúan cambiando e innovando sus hábitos para evitar ser víctimas de los delincuentes.

Ellos extreman precauciones al momento de abrir o cerrar su negocio, implementan el uso de servicios financieros como depósitos bancarios o transferencias electrónicas para efectuar el pago a proveedores y empleados, dejando de lado, cada vez más, el uso de efectivo.

De hecho, en cuanto al porcentaje promedio de utilidades que destinan los comerciantes a medidas de seguridad, 36.7% invierte entre 0 y 5%; 32.5% manifestó, de 6 a 10%; 22.5% mencionó destinar de 11 a 15%, mientras que 2.1% manifestó destinar más de 15% a este propósito.

En cuanto a la extorsión de los negocios, en el primer trimestre 8.5% de los empresarios entrevistados fue víctima de extorsión o cobro por derecho de piso, lo que significa una disminución de 3.4 puntos porcentuales respecto al primer trimestre.

Sin embargo, ese delito aumentó en alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Xochimilco. El mayor número de extorsiones fue de manera presencial, con 44.7%; vía telefónica, con 40.4%, y por medios electrónicos, 12.8%.

La confianza en las autoridades capitalinas es deficiente, ya que según la Canaco CDMX 72.3% de los empresarios que indicó haber sido víctima de extorsión no presentó denuncia.

El 42.9% lo consideró una pérdida de tiempo; 21.4% comentó que no confía en la autoridad; 23.8% no lo hizo por temor a represalias, mientras que 11.9% no supo cómo hacer la denuncia.

A nivel general, los giros con más incidencia delictiva, incluidos asaltos y robos, son los minisúperes, abarrotes detallistas; los negocios dedicados a la electrónica (celulares y accesorios), farmacias y joyerías. l

Este texto es un reportaje publicado en el número 2402 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 13 de noviembre de 2022, cuya edición digital puedes adquirir en este enlace.