"Placeada", la historia íntima de una exsicaria

Sus documentales abordan temas de género, la pederastia clerical y el movimiento feminista. Alejandra Sánchez penetra ahora los violentos rincones de la memoria en una mujer que revela cómo se entrenó desde muy joven para ejecutar los trabajos sucios de una sicaria. Sobre su nuevo filme, fruto de un lustro de entrevistas con Gabriela López, quien purgó 20 años en el Cereso de Chihuahua, apunta la cineasta norteña: “En el argot del narco, como Gaby misma lo explica, la palabra ‘placeada’ se refiere a ‘cuando posees plaza’, o sea que atraes cierta protección de una organización criminal”.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ella es Gabriela López, de 43 años, una exsicaria quien de chamaca estuvo al servicio del narcotráfico, y tras 20 años en prisión salió libre para intentar una nueva manera de darle sentido a su vida.

No quiere volver a la cárcel ni quiere morir. Cuenta en pantalla, a cuadro:

Entré muy chavala a todo esto… Para mí no fueron prioridad los novios. Yo no sé de tener un novio, de ‘¡ay!, las maripositas’, esas mamonas que dicen que todo mundo siente cuando se enamora, para mí eso no… Era estar en mi cuarto pensando ¡ah!, ¿cómo le vamos a hacer para esto, esto y esto? Anotar. Así, por paso: ‘Puede ser así y así’. Eso era mi novio…

Con más de 32 premios y reconocimientos en festivales nacionales e internacionales, la documentalista Alejandra Sánchez –cuyos filmes giran en torno al feminicidio, la pederastia clerical y el movimiento feminista– entra ahora a la vida de Gabriela López, mujer que intenta acomodar un pasado del cual sigue siendo presa.

La cinta de 65 minutos se intitula Placeada. Historia íntima de una exsicaria, exhibida primero en la 17 edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DOCSMX) –del 13 al 23 de octubre pasado–, y luego en la 20 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia –del 22 al 29 del mismo mes–, así como en el Cuarto Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango –organizado del 2 al 6 de noviembre.

Alejandra Sánchez (Chihuahua, 1973) relata en entrevista con Proceso que conversó con la protagonista a lo largo de aproximadamente cinco años en hoteles de la Ciudad de México. Y añade:

“El asunto de la violencia en México me impacta mucho desde que empecé Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas (2006) y he seguido el tema muy de cerca. Deseaba abordar un documental que desde algún lugar hablara de este problema que tiene contra las cuerdas al país entero, tema sobre el que pasan administraciones y administraciones, pero no hay un gran cambio.”

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2401 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 6 de noviembre de 2022.