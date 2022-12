Desmantelada, la Secretaría de Educación de Durango

DURANGO, Dgo. (Proceso).– La Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) está en quiebra, afirma su titular Guillermo Adame Calderón, pues su antecesor, Rubén Calderón Luján, no entregó los recursos que cada quincena descontó a 13 mil maestros de las secciones 12, 35 y 44 para pago a proveedores y cuotas del SNTE. Sólo de la 44 son 700 millones de pesos (mdp).

Dice que “extrañamente”, el consejero de Asuntos Jurídicos durante la gestión del priista José Rosas Aispuro Torres (Galdino Torrecillas Herrera), “no defendió adecuadamente y perdió” 6 mil laudos laborales. Hoy, no hay para pagar más de mil mdp.

Adame explica que en el proceso de entrega-recepción hubo hallazgos administrativos que dieron la sospecha de que se había abusado de los presupuestos de la SEED. Probablemente lo que hace más daño serían los casi 6 mil laudos que se perdieron y que se “sospecha” fueron mal defendidos por el exconsejero jurídico, quien antes trabajó en el despacho que fue demandado por un supuesto desfalco de miles de mdp a Infonavit en Nayarit.

Sobre las denuncias laborales, explica que una es justificable: “Maestros del sistema estatal tenían derecho a una prestación llamada ‘quinquenio’ que la administración educativa retiró, y que, a través de un juicio, la obligan a resarcir. El problema es cuando también denuncian maestros de origen federal que en apariencia no tenían derecho a este ‘quinquenio’ y que, a través de una laguna jurídica, aprovecharon para entablar cientos de demandas. Y debido a una defensa “inadecuada” se perdieron. Ahora los docentes del sistema federal ya tienen este derecho ¡Era muy fácil haber defendido a la SEED!

“Entre los dos sistemas son casi 6 mil laudos iniciados, 5 mil están perdidos; de otros mil está por emitirse la sentencia, pero también viene en sentido negativo para la SEED.”

El segundo en importancia sería el adeudo a la sección 44 de maestros:

“Durango tiene dos sistemas educativos: uno federal, que lo paga la federación a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone); otro estatal, que se paga con recursos del estado. En la parte estatal, la autoridad educativa saliente cada quincena realizó la retención de diversos servicios para cubrir convenios con diferentes organismos oficiales y no oficiales, para pago a través de nómina.

Los responsables de la pasada administración de la SEED retenían el dinero de Seguros GNP, por ejemplo, y le descontaban al trabajador el costo de su seguro de vida. Sin embargo, en vez de entregarle este dinero a GNP, se lo llevaban para la Secretaría de Finanzas del estado. Hay 130 personas que fallecieron cuyos deudos esperan el pago del seguro.

Cadena de corrupción

Jesús Arturo Díaz Medina y José Alberto Bustamante Curiel fueron secretario y subsecretario de Finanzas, respectivamente, durante la administración de Rosas Aispuro. Ambos son buscados, con ayuda de la Interpol, por la fiscalía del estado por el delito de presunto robo agravado.

“El caso de los mil millones que se pagarán en laudos, ¿cómo los reclamas? Puede ser debatible el hecho de que no defendiste bien al gobierno, porque, si contratas a alguien sabes cuál es su capacidad y en este caso que perdimos 6 mil demandas, el jurídico (Galdino Torrecillas) puede alegar que no se le contrató para ganarlas todas”, señala el secretario Adame.

“Lo segundo que te comento es al revés. Tenemos exceso de pruebas. Son disposiciones de dinero para lo que no se tenía facultad de usar. Lo desviaron para otra cosa. ¿Para qué? No sabemos, pero no fue para lo que se retuvo.”

Tampoco pagaron cuotas sindicales de las secciones 12, 35 y 44 al SNTE, que descontaron del cheque. Y durante 2021 y 2022 no pagaron los libros de secundaria a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. También se debe a muchos proveedores: al de lentes, al de las sillas, etcétera.

“¿En qué los gastaron? No sabemos, pero eran fondos federales que no llegaron a la Secretaría de Educación. Creo que son unos 20 millones al mes de los que dispusieron sólo en julio y agosto. En septiembre llegaron los 20 millones del Fone y los gastaron en los primeros cinco días del mes”, dice el titular de la SEED. Ellos estuvieron al frente 10 días más, aclara.

Conduce a la reportera a una extensión privada de su oficina en la SEED: hay un cómodo sillón con siete niveles de masaje que cuesta 60 mil pesos; hay minisplits y cuenta con un amplio baño con regadera y agua caliente. De regreso al despacho señala varias sillas ergonómicas. “¡Imagínate! ¿Qué concepto tendrá el señor (Rubén Calderón) sobre la educación cuando gasta en esto, viendo que las escuelas se le caen, que faltan mesabancos, faltan vidrios?”.

El tercer caso es el exceso de personal, dice: una persona que estaba encargada de los procesos de alta de Recursos Humanos y Gasto Educativo (omite nombres, pero en ese puesto fungía Rubén Velasco). Otros del administrador (Rafael Palencia Breceda). De Velasco, hay 80 parientes y amigos dados de alta en 2022, último año de gobierno de Aispuro.

“Es una nómina altísima con compensaciones personales donde el exsecretario de educación (Rubén Calderón) ganaba 214 mil pesos al mes. Un sueldo “realmente insultante”. En la SEED, explica, se dan compensaciones porque las plazas de bases son pequeñas con salario chico.

“Las compensaciones, agrega, no tienen nada de malo. La ley las prevé para excesos de trabajo o responsabilidad. Lo malo es que aquí las asignaron de 40, 50 y 60 mil pesos al mes, sospechosamente a amigos y familiares. En estos pagos se iban 6 mdp al mes. En seis años cargaron 500 mdp al sistema.”

¿Qué más?, se pregunta. Dice que con la pandemia del covid-19 gastaron 5 mdp en termómetros para las escuelas. Costó 940 pesos cada uno y se descompusieron el primer día de uso. Faltan expedientes de trabajadores, sospechan que los dieron de alta sin ningún documento que los sustentara, es decir, los daban de alta desde “la maquinita” de gasto educativo.

“El sistema educativo está quebrado. No tenemos la capacidad para pagar las deudas que dejaron.”

Reportaje publicado el 3 de diciembre en la edición 2405 de la revista Proceso, cuya edición puede adquirir en este enlace.