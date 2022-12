"Lápiz, papel o tijera", de Eugenia Leñero

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La ciclicidad, las posibilidades que hay en lo pequeño y los detalles para crear gran formato son los puntos de partida de Lápiz, papel o tijera, la exposición que Eugenia Leñero abre en la Galería Torre del Reloj desde este día 3.

Se trata de 35 piezas con las que la artista muestra su producción en serie y la búsqueda del ritmo, pero siempre con base en las infinitas posibilidades que encuentra a partir del “círculo” como figura geométrica perfecta.

Resultado del trabajo de los últimos cuatro años, y a punta, en efecto, de papel ?–de colores, de libretas, de revistas–, lápiz y tijera, creó esta secuencia de obras de carácter minucioso. Ejemplo de ello es Marco 111, un móvil de 2.7 metros de largo cuya esencia son pequeños “mosaicos de papel” de entre 5 y 20 centímetros que cuelgan en 111 hilos y dan la bienvenida al espectador en el recinto de Polanco.

Móviles de diversos tamaños –algunos sostenidos por piezas asimétricas de hierro–, obras en firme como pequeñas ciudades circulares sostenidas casi como en un juego de ilusión con alfileres, y otras más en la pared sobre soportes magnéticos, forman parte de la diversidad, como Círculos verdes (2018), y estas tres de 2019: Polítpico 5, Círculos y aros papel milimétrico y Ciudad cuadriculada). Toda la información, acompañada de QRs para descargar a lo largo de la muestra.

Foto: Julia Leñero

Eugenia Leñero, actriz de formación y artista desde hace más de 20 años, con exposiciones recientes –como Permanencia del viaje (2015), Un montón de líneas en la Galería 557 (2018), las colectivas Pequeño formato II en Stella Magni Gallery y Figurago 27, ambas de 2019, expresó a este semanario:

“Mi interés por lo pequeño me llevó a ese tipo de formato, siempre con la posibilidad de que se puede convertir en algo más grande, pues así como el círculo tiene tantas posibilidades, esas mismas se las doy al espectador. La idea es que las piezas no son estáticas, no son una composición única, cada vez que mueves una pieza puede convertirse en otra cosa.

“En esta exposición hay un asunto de la paciencia, de lo obsesivo en mi trabajo, como un mantra ante la repetición, el detalle. Me gusta trabajar desde ahí, en el trabajo en serie, con el círculo como figura geométrica perfecta que representa el principio y fin, el todo dentro del todo y las posibilidades que puede brindar, no hay lado y puedes ver de todas partes.”

Admiradora de artistas como la estadunidense Louise Despont y la colombiana Johanna Calle, en cuyos elementos la geometría también está presente, Leñero refirió que la crítica de arte Aurora Noreña es la autora del texto de sala.

La Galería Torre del Reloj se ubica en el Parque Lincoln de la colonia Polanco, en la Ciudad de México. La expo estará ahí todo el mes.

Crítica publicada el 3 de diciembre en la edición 2405 de la revista Proceso, cuya edición puede adquirir en este enlace.