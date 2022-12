Suman 23 muertes por meningitis en Durango: Hospitales bajo sospecha... y sus dueños desaparecen

La Fiscalía General del Estado de Durango aún no determina el origen de la proliferación de la meningitis que ha causado por lo menos 23 muertes en varios hospitales privados de la entidad. Según los indicios y las declaraciones de empleados de esos nosocomios, el hongo apareció en el hospital Del Parque, que surtía medicinas al hospital Dickava aun estando clausurado y a otros dos. Y aunque ya se entrevistó a los anestesiólogos, los dueños de los hospitales señalados están prófugos.

DURANGO, DGO. (Proceso).– Omisiones graves y complicidades de la Cofepris y la Coprised con los dueños y administradores de cuando menos cuatro hospitales de esta ciudad pudieron provocar el desarrollo del hongo fusarium solani que causó la meningitis, que hasta el viernes 9 había infectado a más de mil 800 pacientes, causado la muerte a 23 personas y tenía graves a 73 más.

El común denominador en 90% de las pacientes sometidas a anestesia por bloqueo es el medicamento que se les suministró: la Buvacaina o la Bupivacaina, que iba aplicada con microdosis de morfina. Así está documentado en los expedientes. La Fiscalía General del Estado está citando a declarar a los anestesiólogos para determinar si 10% de los casos faltantes también recibió morfina.

Complicidades familiares

El matrimonio de Sandra Idanés y Erasmo Montes era propietario del hospital uno, Del Parque, en sociedad con Ilse Janet y José Miguel Montes, pero éstos se separaron en 2021 y crean el hospital dos, Dickava, aunque carecían de licencia para operar.

“Hay una serie de irregularidades en los expedientes; hay algunos en dónde ni siquiera se llenaron las hojas de anestesia por parte de los anestesiólogos, en donde no hay una nota postoperatoria de los médicos que señale cuál fue la técnica empleada, qué utilizaron y el estado de salud de la paciente posterior al procedimiento quirúrgico. Los expedientes, en general, de los hospitales no reúnen ni la mitad de los requisitos necesarios establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM) y que debe contener un expediente clínico”, explica la fiscal Sonia Yadira de la Garza.

El viernes 2, con base en una solicitud de los agentes del Ministerio Público, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emite los dictámenes de las visitas de verificación a los hospitales en donde se tienen, cuando menos del nosocomio Del Parque más de 26 irregularidades en la operación.

La fiscal evita referirse a los hospitales por su nombre. Les asigna número. Para una mejor comprensión del lector, Proceso añade los nombres, los cuales son públicos; lo mismo sucede con los nombres de dueños y administradores.

Además, de los resultados emitidos por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, de los lotes de Buvacaina en los que se determinó que no existía crecimiento del hongo; es decir, que no estaban contaminados y por lo tanto no eran los agentes causantes.

