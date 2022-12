"Qué tanto es tantito", comedia pionera de ficción transmedia

Casos de violencia hogareña, escolar y urbana, a menudo inadvertidos, salen a la luz con esta serie de ficción en formato transmedia que lanza la productora @prende.mx y transmiten canales televisivos y plataformas por internet. Los personajes de comedia son miembros de una familia mexicana y cuentan con sus propias redes sociales para interactuar con los telespectadores. Azucena Pimentel Mendoza y Enrique Quintero Mármol Vega desglosan su proyecto educativo, apuntando que “las violencias son un conflicto de primera línea y requieren una especial atención”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con la finalidad de nombrar y visibilizar las violencias cotidianas que viven adolescentes y jóvenes en el hogar y la escuela, la Dirección General @prende.mx (antes Dirección General de Televisión Educativa) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) crea la primera serie de ficción transmedia en el país bajo el título Qué tanto es tantito (de cómo minimizamos las violencias).

La ficción transmedia utiliza múltiples soportes y formatos de comunicación para hilar una narrativa (Henry Jenkins, profesor de la Universidad del Sur de California y uno de los exponentes teóricos más reconocidos del relato transmedia, ha descrito los siete principios de esta narrativa en su artículo The Revenge of the Origami Unicorn, La venganza del unicornio origami, de 2009).

Qué tanto es tantito es una serie de 12 capítulos asesorados por el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de entre 13 y 17 minutos cada uno.

En ellos se muestra a la familia Jiménez: Martha (mamá), Jaime (papá), Martita (hija), Sara (hija), Jaimito (hijo), Damián (papá de Martha) y Camilo (novio de Martita), quienes inconscientemente reproducen actos de violencia que, debido a los patrones estructurales que han aprendido, pasan desapercibidos.

Qué tanto es tantito (de cómo minimizamos las violencias) se estrenó primero en el canal oficial de @prende.mx, Ingenio en el 14.2 de televisión abierta, 135 Megacable, 164 Totalplay, 306 Dish, 131 Axtel, 260 Sky y 480 Izzy o por streaming aprende.gob.mx/ingenio.

Para acceder a más contenido se puede visitar el sitio oficial https://quetantoestantito.mx, que se extiende a YouTube, Instagram, Spotify, Facebook, TikTok, ­Twitter y más. Adicionalmente, los episodios se transmiten en el Canal Once y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, entre otras televisoras.

Si la montaña no viene a ti…

Azucena Pimentel Mendoza (Distrito Federal), directora de @prende.mx, y Enrique Quintero Mármol Vega (Puebla), titular de área Producción Audiovisual, Programación y Acervos de la misma productora gubernamental, aclaran tajantes en entrevista:

“Transmedia no se trata de crear una serie y colocarla en TikTok, Facebook o YouTube, sino ir más allá.”

El objetivo, dicen, es “elaborar un ecosistema de comunicación donde todo se halla en sintonía, para extender las narrativas en torno a la ficción, la cual es el eje, ya que no se ve lo mismo en YouTube, TikTok y Facebook, incluso el público interactúa con los personajes en sus redes”.

Además, explican que en las redes sociales de @prende.mx se organizan talleres y foros para que el público pueda compartir dudas, experiencias y comentarios sobre los temas de cada episodio, “y se cuenta con infografías”.

La trama ficticia muestra a Martha y Jaime, quienes han decidido separarse. Martha se muda a la casa de su padre en una ciudad mediana con su hija Sara, de 15 años, y su hijo Jaimito, de 12. Jaime se queda en la gran ciudad en un departamento que renta y su hija permanece con él porque entrará a la universidad.

El elenco lo conforman Gabo Anguiano, Adriana Burgos, José Carriedo, Benita Fonseca, Ami González y Santiago Valenzuela, entre otros. Los tópicos a abordar:

Violencia de género, escolar y laboral; violencia familiar: física, económica y simbólica; violencia digital: ciberacoso, sexting (escribir mensajes eróticos o videos sexuales por celulares u ordenadores), doxxing (revelar informaciones o documentos sobre una persona públicamente y sin su permiso), más: violencia por razón de edad, contra personas mayores y adolescentes. También discriminación por discapacidad, acoso y discriminación por preferencia y orientación sexual, así como acoso y discriminación por reclamo y/o condición socioeconómica, y acoso y discriminación por identidad o expresión de género diverso.

Pimentel –quien durante más de 25 años ha trabajado en la creación y producción de programas de televisión, series, campañas de comunicación, cortometrajes y productos digitales, multimedia y transmedia– comunica que @prende.mx “pretende ser un reflejo de la sociedad y hablarle, por lo cual expone los temas más vigentes socialmente, y desafortunadamente en esta nación las violencias son un conflicto de primera línea y requieren una especial atención”.

De ahí a que optaron por realizar una comedia. Sigue la graduada en la Universidad del Valle de México, con posgrado en Barcelona, España:

“Si efectuábamos un drama en lugar de una comedia, nos exponía muchísimo al juicio, a ser moralistas. Sabíamos que no podíamos quedar nada más en la televisión, y conocemos la gran oferta que existe con los contenidos televisivos y en las plataformas digitales. Muchas de las personas, sobre todo a jóvenes a los que queríamos hablarles, no nos iban ya a sintonizar en la televisión porque no la ven, entonces debíamos llevar los mensajes a las plataformas donde sí se encuentran.

“Es nuestra obligación como productores ir a buscar a las audiencias, no esperar sentados a que vengan y consuman el producto, y sobre todo la responsabilidad de los medios públicos es trasladar el mensaje y esforzarse para formatear el contenido, de manera que llegue a esa primer pantalla de los dispositivos móviles que posee la gente, por eso Qué tanto es tantito se nutre con la parte transmedia.”

Educar con medios digitales

Desde hace más de 35 años, Quintero se especializa en comunicación audiovisual y transmedia.

Cursó ciencias de la comunicación con estudios de cine y en 1999 fue director de noticias de Radio, Televisión de Guanajuato. Además, de 2001 a 2006 desplegó un exitoso plan de programación para Canal Once, donde después asumió la dirección de producción. Manifiesta que en Qué tanto es tantito se toca “esa violencia que minimizamos, porque creemos que no es violencia”, falsamente; de ahí proviene el título… y de la expresión chusca y un tanto sadomasoquista del pueblo mexicano.

Enseguida resalta que la parte transmedia se planteó para llegar a otro tipo de plataformas “y extender la narrativa de las historias, que no sólo tuviéramos un relato lineal a partir de unos capítulos de ficción, sino que derivara a diferentes productos que estuvieran directamente incluidos en los temas que ofrecen los 12 capítulos, por lo cual todo se extendió a redes sociales, reportajes, cursos, en fin, y sigue creciendo”.

El exencargado de 2008 a 2011 de proyectos especiales para TVUNAM, especifica:

“Se ha hecho algo de transmedia en México, sobre todo aplicada en documental; pero puedo asegurar que Qué tanto es tantito es el primer intento de hacer una serie transmedia a partir de ficción.”

Ante la pregunta de qué tan complicado es crear contenido para cada formato, Quintero resalta que es muy difícil; pero con tranquilidad agrega:

“Se planea como un mapa, donde se halla todo y cómo hacerlo. Se pueden tener muchas ideas; pero amarrarlas e incluirlas donde deben ir, es complicado. Son dos niveles narrativos: la ficción y la no ficción. En este último entran los talleres y las discusiones. No sólo es una serie de entretenimiento, en realidad es una serie de consulta, porque en la parte de no ficción se encuentran datos reales, información para cualquier persona.”

De inmediato, Pimentel –quien produjo México, la historia de su democracia, conducido por el político y académico José Woldenberg– enfatiza complacida que los escritores de los guiones siempre se reunieron con los expertos de las organizaciones especializadas, las cuales colaboraron para trabajar de la mano con el fin de ver si el mensaje era el correcto y viable, “porque nosotros no somos conocedores de esos problemas de violencias”.

Muy animada, adelanta que en @prende.mx ya se escribe la segunda temporada de Qué tanto es tantito, donde la escuela toma una relevancia mayor. Por supuesto, sabe que un proyecto transmedia es de lo más retador:

“Ya no es sólo el equipo de producción y audiovisual típicos, sino que además se necesita un equipo de producción digital, más diseñadores, más productores, más realizadores… Y las redes son muy diferentes a la televisión. En la televisión produces y trasmites, el producto se convierte en efímero, y ya pasó; pero en lo digital debes tener una permanencia constante, constante, constante. Aquí el calendario digital implica más semanas, y los productos debes estarlos cambiando y cambiando, incluso se debe estar en la conversación pública y producir de acuerdo a eso. No puedes ignorar lo que sucede alrededor, porque te aíslas.”

Quintero interviene de nuevo:

“Si en la ficción algo no queda claro, en la contranarrativa sobre el mismo capítulo se puede explicar con especialistas, numeralia e información para que se entienda. E igual los personajes de la serie en sus redes reflexionan con el público.”

De igual modo, al nuevo programa El cuarto de Demetrio –conducido por Demetrio Bonilla, nieto del actor recién fallecido Héctor Bonilla– lo mueven ya a diferentes plataformas, aunque desde el inicio no se pensó como un proyecto transmedia, ya se extiende con charlas a la plataforma Twitch.

Cabe destacar que Demetrio sale en un capítulo de Qué tanto es tantito… y se planea llevar a Jaimito (el hijo de la familia Jiménez en esta serie y protagonista de este primer episodio) a El cuarto de Demetrio”.

E informan que todos los contenidos de @prende.mx se ponen a disposición de otros medios públicos, entre ellos Canal Once y el 21 de la Ciudad de México.

Pimentel acentúa al final que cada vez que se transmita Qué tanto es tantito en la pantalla chica, se continuará abonando a que las personas entren a su plataforma “y realicen una ruta interesante para no tratar de repetir este esquema de las violencias”.

Reportaje publicado el 18 de diciembre en la edición 2407 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.