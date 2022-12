Riquelme "placea" a su gallo

Tal como el entonces gobernador Rubén Moreira lo puso al frente de los programas sociales para colocarlo como su sucesor, Miguel Ángel Riquelme le improvisó una especie de supersecretaría a Manolo Jiménez Salinas. De esta forma, denuncian legisladores y alcaldes opositores, el funcionario tiene en sus manos los recursos públicos de decenas de programas, de los que no ofrece cuentas claras, así como un ejército de promotores afines al PRI.

SALTILLO, COAH. (Proceso).– Con miras al proceso electoral de Coahuila en junio de 2023, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dispuso para el titular de Inclusión y Desarrollo Social y aspirante a la candidatura del PRI a la gubernatura, Manolo Jiménez Salinas, una “supersecretaría” que le permitió llevar su imagen a través de más de 50 programas que antes de su llegada eran operados por distintas dependencias públicas.

Jiménez Salinas ingresó a la administración estatal el 1 de enero de 2021, horas después de terminar su administración como presidente municipal de Saltillo por dos periodos, uno por 12 meses y la reelección por tres años.

En marzo pasado se firmó en el municipio de Torreón lo que el gobierno estatal denominó “estrategia transversal Mejora”, con la cual se dejó en manos del funcionario saltillense el ejercicio y la operación de los recursos de salud, turismo, educación, cultura, el sector rural y obras públicas –entre otros que suman más de 50 programas–, sobre los cuales Jiménez Salinas no informó con precisión en su comparecencia ante legisladores locales con motivo de la glosa del quinto informe de actividades de Riquelme.

“El programa de Mejora se hizo para que Manolo Jiménez se tome fotos y actúe como vicegobernaodor”, asegura el legislador expanista y hoy independiente Rodolfo Gerardo Walss Aurioles.

“Ahora el que anuncia una obra es Manolo, el que va y anuncia la brigada de salud es Manolo, aunque realmente él no la ejecuta y no la hace, ni su secretaría tiene las facultades para hacerlo. Es más bien una fachada para hacer promoción política de una persona en particular.”

Agrega que la exhibición del funcionario tiene trasfondo político:

“En todos los eventos resulta que aparece Manolo: o sea, en una obra de teatro ahí está. Entonces, pues es muy clara la intención del gobernador del estado de placearlo. Llega, hacen un evento, reparten despensas, pinturas, materiales, o según lo que lleven en ese momento; se toman la fotografía para que puedan precisamente presumir a Manolo como una persona que anda por todo el estado dando supuestos programas y beneficios sociales.”

Para la legisladora del Partido Unidad Democrática en Coahuila, Yolanda Elizondo Maltos, además de que la dependencia estatal se convirtió en la plataforma electoral para que Jiménez Salinas haga campaña a través de su cargo (al ser quien se perfila como candidato de la alianza PRI-PAN-PRD para la gubernatura), la supuesta estrategia es ilegal, pues no cuenta con un marco jurídico y duplica labores que realizan otras oficinas del gobierno estatal.

En la comparecencia del pasado 2 de diciembre, la legisladora se lo expuso y le exigió que presentara el documento firmado el 1 de marzo del 2021 en Torreón, ya que éste no es público.

“Le solicité al señor Manolo Jiménez el convenio que se firmó en Torreón –dice Elizondo Maltos–, donde firma el gobierno del estado, más empresas, más la academia. En el momento de la comparecencia me hacen llegar sus asistentes otra cosa y hasta el momento no me han entregado ese convenio o la documentación que le da vida, digamos, a esta estrategia, como él la llamó exactamente, porque yo quería ver su reglamentación.”

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2408 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.