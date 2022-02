El ciclismo, la nueva arena del conflicto entre el COM y la Conade

María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), denuncia que el gobierno de la 4T, vía la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que dirige Ana Guevara, viola la Carta Olímpica al intervenir en la reorganización de la Federación Mexicana de Ciclismo, acéfala desde el 10 de noviembre último. Este conflicto es uno más que tienen ambos organismos deportivos desde que la exclavadista asumió el COM. En entrevista, Alcalá reprueba la injerencia gubernamental y expone la “equivocación” de la Unión Ciclista Internacional que detonó la pugna.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El Comité Olímpico Mexicano (COM), que encabeza la diputada María José Alcalá, exigió a la Unión Ciclista Internacional (UCI) que se abstenga de cualquier acto de injerencia gubernamental. La demanda fue hecha en rechazo a la atribución que la federación internacional de la disciplina le concedió en diciembre último a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para que reorganizara la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC), cuya presidencia está acéfala tras la suspensión de Edgardo Hernández Chagoya.

De acuerdo con fuentes que conocen el caso, la UCI cambiará su posición, con intermediación del Comité Olímpico Internacional (COI), de ser necesario, después de entablar el diálogo con el COM.

“Hemos sido muy claros con la Unión Ciclista Internacional. Le dijimos que en el gremio nacional los afiliados a las asociaciones deben elegir a su presidente”, dice Alcalá sobre la injerencia de la UCI y la Conade –que dirige Ana Guevara– en el proceso de elecciones de la FMC.

En entrevista, María José Alcalá insiste en que el gobierno federal no debe intervenir en los trabajos de la federación ciclista. “Hay una abierta violación… y nosotros fuimos claros con la UCI. No es porque se tengan desacuerdos con la Conade o porque no tengamos relación con la Conade. Es simplemente una clara violación a la Carta Olímpica y a los propios estatutos de la UCI”.

Además, en su carácter de presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, la exclavadista señala que es necesario instalar el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved) y recuerda que, de conformidad con la Ley General de Cultura Física y Deporte, vigente desde el 7 de junio de 2013, a la Conade le corresponde su conformación, pero ha sido omisa desde entonces.

Desde el planteamiento de la legisladora, la Conade ya no será responsable directa de la instalación del órgano de vigilancia.

Alcalá plantea que es importante que el Coved “también sea un órgano independiente. No puede estar bajo el auspicio de la Conade porque eso también es un riesgo. Hay muchos elementos que se deben velar para tener un equilibrio de fuerza entre la Conade, el COM y las federaciones; que guíen los trabajos de las federaciones, pero que se respete la vida independiente de las federaciones”.

Alcalá menciona que, como titular de la Comisión del Deporte de la Cámara de Dipu­tados, ha conversado con diversos dipu­tados y “consideramos que deben hacerse ajustes reales para que haya un equilibrio, para que la ley pueda ser aplicada y no se sienta que es un ataque para ninguna institución responsable de los temas de deporte”.

Antecedente

Hace seis años el COI advirtió a México que podría quedar desafiliado y no tendría participación en los Juegos Olímpicos Río 2016 si el gobierno mexicano, mediante la Conade, persistía en “interferir” en las federaciones deportivas, acusadas de gestionar irregularmente dinero público, pero incumpliendo la Conade los preceptos de autonomía de la Carta Olímpica.

En noviembre de 2015 Carlos Padilla, en su función como presidente del COM, reveló que se reunió con el titular del COI, Thomas Bach, a quien le entregó un oficio firmado por 10 federaciones nacionales deportivas olímpicas que denunciaron ser objeto de la injerencia de la Conade, dirigida entonces por Alfredo Castillo.

“Es posible la desafiliación de México. Primero habrá una recomendación que irá a los más altos niveles, a la Secretaría de Educación Pública o a la Presidencia de la República”, alertó entonces Padilla.

El director jurídico del COI, Patrick Hickey,­ reconoció en una misiva turnada al gobierno de México que la situación es de gran preocupación. “El COI respetuosamente hace un llamado para resolver la situación actual, en el interés del movimiento olímpico en México y de la preparación de los atletas para los numerosos actos deportivos internacionales, en particular los Juegos Olímpicos de Río 2016”. Y agregó que no quiere verse “obligado a considerar ninguna acción”.

Ahora, la controversia en 2022 se originó a partir de que Ana Guevara envió el 5 de enero pasado un comunicado a los órganos de cultura física y deporte de las entidades federativas y deportivas, en el cual les recuerda que la FMC se encuentra suspendida provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional, “como se demuestra con la copia del comunicado de fecha 2 de diciembre de 2021, que la propia UCI hizo llegar a la Conade oportunamente”.

Guevara explica que en ese oficio la UCI señala la decisión de que la dirección de los trámites que son esenciales para la participación de ciclistas nacionales en eventos internacionales “será encomendada a un grupo de trabajo especial designado por la Conade”.

La UCI y la Conade “han acordado, entre otros puntos, el apoyo con las siguientes actividades administrativas y operativas para la participación en competencias internacionales”, agregó Guevara.

Entre otras ayudas, también se incluye la emisión de licencias, registro de ciclistas para campeonatos del mundo y, en general, la Conade gestionará las solicitudes de autorización de los ciclistas para participar en eventos en el extranjero”.

Alcalá asegura que la exigencia del COM no obedece a que estén contra la Conade; aclara que el error lo está cometiendo la Unión Ciclista Internacional porque le está dando a la Conade facultades que violan los mismos estatutos de la UCI. Ya platicamos con la UCI. Ellos quedaron de mandarnos un informe en el que se harán los ajustes pertinentes. Y estamos a la espera de eso”.

La responsable del Comité Olímpico Mexicano confirma que la presidencia de la FMC está acéfala porque la propia UCI decidió en contra de Edgardo Hernández Chagoya, quien ostentó el cargo durante 13 años.

“Estaremos trabajando de la mano con las federaciones internacionales y haremos respetar que no haya una intervención gubernamental”, insiste.

–¿Así lo entiende la UCI y así también lo entiende el Comité Olímpico Internacional?

–Esperamos la respuesta de la UCI, la cual debe emitirse en los siguientes días. El secretario general del Comité Olímpico Mexicano, Mario García de la Torre, quien acompaña a la delegación que participa en los Juegos Olímpicos de Invierno, ya habló con las personas indicadas del COI que tienen que velar por esos intereses. Ya les expuso el tema.

De momento, acepta, el Comité Olímpico Internacional informó al COM que sostendrá una conversación con los responsables de la UCI con la finalidad de conocer la situación de la FMC. En cambio, desde hace por lo menos un mes el Comité Olímpico Mexicano sostiene conversaciones ininterrumpidas con la Unión Ciclista Internacional.

“Estaremos insistentes, muy pendientes de velar por el respeto a la Carta Olímpica y por la independencia de las federaciones. No se trata de pelear con la Conade, eso es importante aclarar: simplemente no queremos y no deseamos que lleguen y atropellen los derechos.

“Deseamos que la comunidad de ciclismo y los acuáticos, en el caso de la Federación Mexicana de Natación –a la que se le designó una comisión reorganizadora–, puedan tener una elección independiente de toda intervención, y tanto el COM como la Conade podemos ser observadores para que estas elecciones se realicen con transparencia, en igualdad de circunstancias y, sobre todo, que haya voto secreto y urnas transparentes”, detalla.

–¿Cómo entiende la situación que afecta a la Federación Mexicana de Ciclismo?

–Hay un intervencionismo total del gobierno, pero el gobierno intervino porque la UCI así lo decidió. Entonces quien está actuando de manera equivocada es la UCI, que está violando la Carta Olímpica y sus propios estatutos. Se lo hicimos ver a la Unión Ciclista Internacional, y quedó de recomponer la situación; no creo que un organismo internacional, como la UCI, se preste a malos manejos.

–¿Le queda la impresión de que la UCI fue sorprendida por los funcionarios de la Conade?

–No puedo comentar en ese sentido. Entiendo que estas complicaciones que se han presentado no son de ahora. Son temas que se han venido complicando desde el sistema clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde hubo una diferencia entre la Conade y la Federación Mexicana de Ciclismo; ahí los atletas tuvieron un sinnúmero de complicaciones y no hubo claridad en el sistema clasificatorio. Eso generó el problema.

A punto de detonar otra polémica en el ciclismo nacional, el martes 1 Ana Gabriela Guevara aprovechó la instalación del Consejo del Deporte de la Ciudad de México para agradecer a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y se ofreció a ser el enlace ante la misma UCI para solicitar la certificación de las rodadas ciclistas de los domingos, denominada “Ciudad de la Bicicleta”.

Pendiente

En el asunto de la FMC, Alcalá revela que la UCI les comunicó, en su descargo, que dialogaron con la Conade porque en ese momento el Comité Olímpico Mexicano estaba en un proceso de elecciones.

“Le dijimos que eso no era motivo para que se involucrara un gobierno. Incluso también hablamos con el COI y estaremos insistiendo, haciendo nuestras observaciones y comentando las cuestiones. Estamos pidiendo y exigiendo el respeto a la Carta Olímpica, como en el tema de la Federación Mexicana de Natación, que no la desconoció el Comité Olímpico Mexicano, sino la Federación Internacional de Natación (Fina).

“Pero a nosotros no nos dijo la federación internacional: ‘Ustedes van a organizar las elecciones’. La Fina formó una comisión reorganizadora, y si esa comisión no le gusta a un lado y a otro, no es problema nuestro, pero es una determinación de la federación internacional que está dejando que sea la propia comunidad acuática la que elija a sus dirigentes”, afirma Alcalá.

En el caso de Edgardo Hernández, la presidenta del COM ratifica que está desconocido por la UCI desde el 10 de noviembre último, cuando recibieron el comunicado de la Unión Ciclista Internacional, en víspera de las elecciones del Comité Olímpico Mexicano, donde María José Alcalá se impuso en las votaciones a la candidata de Guevara, Norma Olivia González, directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade).

–¿Esperan una posición de la UCI sobre la Carta Olímpica?

–Lo que esperamos es que permitan que la comunidad pueda elegir al presidente de su federación sin intervención de ninguna institución ajena al ciclismo.

Reportaje publicado en la edición 2362 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.