En cinco meses David Monreal tocó fondo

Buscó la gubernatura durante 12 años, hasta que la ganó. Pero en sólo cinco meses de gobierno, el morenista David Monreal Ávila ya agotó su capital político. Son tantos sus dislates, que hoy Zacatecas está envuelta en la violencia y los problemas sociales y laborales no cesan de crecer: protestas de maestros, despidos injustificados, nombramientos cuestionados, promesas incumplidas… Incluso los principios de su partido –“no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”– lastiman a los zacatecanos.

ZACATECAS, ZAC. (Proceso).- Inmerso en una creciente ola de inseguridad y violencia, el gobernador morenista David Monreal Ávila no atina a enfrentar una crisis de gobernabilidad que tiñe de sangre la entidad y la sume en la incertidumbre.

Al cúmulo de homicidios y otros delitos de los últimos días se añaden las protestas del magisterio estatal, cuyos integrantes exigen el pago de sueldos atrasados, así como las de jubilados del ISSSTE zacatecano, que reclaman aguinaldo pendiente y retraso en pensiones. Esas movilizaciones se suman al descontento de los burócratas por los despidos arbitrarios y a la irritación de la población por el incumplimiento de acciones gubernamentales, como el canje de placas vehiculares.

A cinco meses de asumir, Monreal Ávila aparece en el sótano de la aprobación ciudadana en las encuestas, mientras se evidencia la incapacidad de su administración para resolver los crecientes problemas del estado.

“Además de que el gobierno de David Monreal no encuentra la brújula, el deterioro de su legitimidad y la disminución del número de simpatizantes lo colocan en una situación en la que no se encontraba ningún gobernador al inicio del sexenio”, sostiene el politólogo Germán Morales Enríquez, catedrático en la escuela de Desarrollo y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

El hermano del senador y aspirante presidencial Ricardo Monreal toma cada día decisiones que lo alejan o incluso lo confrontan con los sectores que lo llevaron al poder. Con la promesa de mejorar las finanzas públicas estatales al borde de la quiebra –como advirtió el mismo David al jurar como gobernador el 12 de septiembre pasado– llamó a los zacatecanos a pagar en noviembre y diciembre, de forma anticipada y con descuentos, el impuesto de control vehicular y las nuevas placas vehiculares.

Sin embargo, el incumplimiento de la promesa gubernamental molestó a los contribuyentes, quienes comenzaron a manifestar su enojo ante la tardanza en la entrega de las nuevas placas. Además, la “Nueva Gobernanza”, como se autodenomina Monreal, mantuvo el repudiado Impuesto Adicional a la Infraestructura –creado por su antecesor, el priista Alejandro Tello–, so pretexto de recaudar fondos para pavimentación de calles y reparación de carreteras, obras que tampoco ha iniciado.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2363 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 13 de febrero de 2022.