Jesusa Rodríguez, de la actuación al servicio exterior

En el ojo del huracán colocó el presidente López Obrador a la comediante al proponerla como candidata a la embajada de México en Panamá. Y es que la actual senadora por Morena propicia la adhesión o el repudio, debido en buena medida a la manera frontal de defender sus preferencias. De ahí que su colega en la escena, Ana Francis Mor, quien la exalta como experta en geopolítica, le llame “reina de la imprudencia”, único defecto que le encuentra para el nuevo cargo; mientras que el excanciller Jorge G. Castañeda, reconociendo su talento histriónico, le niegue atributos para la diplomacia. A su vez, Mor increpa a éste porque como secretario de Relaciones Exteriores “fue un fiasco”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Propuesta por Andrés Manuel López Obrador para embajadora en Panamá, Jesusa Rodríguez, actriz, directora de teatro y senadora suplente por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del 27 de noviembre de 2018 al 26 de agosto de 2021, sólo ha manifestado por escrito en sus redes sociales:

“Gracias por proponerme este honorable encargo, señor presidente”.

Luego de que el historiador Pedro Salmerón fuera rechazado como embajador por los señalamientos de acoso sexual, a través de una carta que la canciller de Panamá, Erika Mouynes, envió a su homólogo en México, Marcelo Ebrard Casaubón, López Obrador anunció en la conferencia mañanera del 1 de febrero que en sustitución del autor de Juárez. La rebelión interminable (2007) se decidió nombrar a la también artista de performance y activista, por lo que espera que el gobierno del país centroamericano dé su beneplácito.

En entrevista por Zoom, la diputada de Morena en la Ciudad de México Ana Francis Mor, actriz y miembro de la compañía de teatro Las Reinas Chulas y activista feminista LGBTTTI, destaca que “hay que considerar que no es Costa Rica, Honduras o Nicaragua: es Panamá y existe la posibilidad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), una opción frente al Canal de Panamá, el cual es uno de los planes de la Cuarta Transformación, y me queda claro que las capacidades son otras, pero pocos personajes entienden la geopolítica del mundo como Jesusa Rodríguez, porque, perdón, crear cabaret no es ‘enchílame ésta’ y ya”.

López Obrador anunció el CIIT hacia 2018, lo que implica “modernizar” el ferrocarril, los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz; “fortalecer” la infraestructura carretera y de caminos rurales y contar con un gasoducto para abastecer a empresas y a consumidores domésticos.

Mor, cuyo nombre es Ana Francis López Bayghen Patiño (México, 1973), continúa:

“No podemos obviar que se necesita una expertís en términos de política internacional, pero también es cierto que estamos en un momento político muy distinto, no solamente en México, sino en el mundo, donde conocimiento sin postura política no necesariamente sirve de mucho; ya nos gobernaron los tecnócratas saliditos de Harvard, y nada.”

La igual directora de teatro y autora de El manual de la buena lesbiana, volúmenes 1 y 2, y la novela Para soñar que no estamos huyendo, confiesa:

“Creo que en todo caso la único que me angustiaría, porque los diplomáticos deben poseer prudencia, es que Jesusa es la reina de la imprudencia, la cual también ha sido necesaria e importante. Si alguien piensa que el trabajo de Jesusa ha sido sólo artístico, no entiende nada de la profundidad del cambio político en el que ella ha estado inmersa también.”

Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez (Ciudad de México, 1955), conocida como Jesusa Rodríguez, quien escribió y dirigió más de 300 espectáculos en 15 años en el teatro bar El Hábito, ahora llamado El Vicio, fue convocada por el Movimiento Zapatista en 1994 a la Convención Nacional Democrática, efectuada en Guadalupe Tepeyac, del municipio Las Margaritas, Chiapas.

En 2006, a partir de las elecciones presidenciales mexicanas de las más controvertidas, Rodríguez, quien estudió en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y su esposa, la cantante y actriz argentina Liliana Felipe, impulsaron el Movimiento de Resistencia Civil Pacífica, el cual consistió en una serie de acciones a favor de López Obrador, ya que los que entonces lo apoyaron consideraron que el triunfo de Felipe Calderón se debió a un fraude electoral (Proceso 1554).

Cabe recordar que en la campaña electoral de 2018 se inconformó por la alianza de Morena con el partido de derecha Encuentro Social (PES), al decir públicamente que “Morena es respeto y el PES es intolerancia, es una ofensa para los homosexuales, para las mujeres, para el derecho a decidir, no es cualquier cosa, estamos hablando de derechos humanos”.

Fue una de las voces que se opuso a la candidatura de Félix Macedonio Alcalá como gobernador de Guerrero por Morena, y a la tauromaquia. Incluso, propuso “expulsar a la Coca-Cola de México”, y lo mismo a mediados de 2019 criticó las becas del Fondo Nacional para Cultura y las Artes (Fonca), así:

“Me parece vergonzoso que la gente se haya repartido esas becas porque son artistas excelentes. Pues sigan siendo excelentes pero váyanse a la iniciativa privada, dejen de vivir del presupuesto, eso es todo, qué tiene eso de malo.”

Hasta expresó:

“Lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo: no estoy de acuerdo con el arte subsidiado (…) Yo creo que las becas del Fonca deberían desaparecer (…) No dudo que haya artistas pobres, habrá que apoyarlos, pero primero los pobres.”

Esas declaraciones causaron molestia en parte de la comunidad cultural.

Además, respaldó la moción de López Obrador de extinguir 109 fideicomisos, establecer el Día Nacional de la Mujer Indígena cada 5 de septiembre, otorgar la Medalla de Honor Belisario Domínguez a las personas integrantes del Sistema Nacional de Salud, y la creación del Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.

Como activista ha sido defensora del aborto, la mujer, los indígenas, la comunidad LGBTTTIQ+, el medio ambiente, el maíz nativo y los animales.

La controversia

El mismo día que el presidente de México comunicó que Jesusa Rodríguez era la candidata para embajadora en Panamá, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) extendieron que no votarán por la propuesta. En conferencia de prensa, el legislador de ese grupo parlamentario, Julen Rementería del Puerto, indicó que Rodríguez “no cuenta con el perfil adecuado para ser la representante del Gobierno de México” en esa nación.

Además, el mismo 4 de febrero, la Alianza Panameña por la Vida y la Familia envió una carta al presidente de Panamá, Nito Cortizo, en la que rechaza a la artista teatral como embajadora. Esa organización de derecha la califica de “abortista, defensora de la mariguana”, por lo que considera que “va en contra de los valores sobre los que se fundó nuestra nación”. Se lee en el documento:

“Señor Presidente, Panamá, representado por usted, no tiene precio; no se merece ser tratado con la falta de respeto con la que el señor López Obrador pretende seguir tratando. En usted confiamos para que nos represente con dignidad.”

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno panameño no se ha manifestado con respecto al tema.

Ana Francis Mor indica en cuanto al PAN que “el problema de la ultraderecha es que siempre se basa en supuestos inamovibles, es decir: ‘Esto es el bien y esto es el mal’, ‘esto es lo correcto y esto es lo incorrecto’. Bueno, pues que les vaya bien, pero eso no funciona”. Sobre la carta de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, agrega:

“No creo que Jesusa se esté mordiendo las uñas por esa misiva.”

El pasado 6 de este mes, Jorge G. Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, concedió una entrevista a Radar, de TVN Noticias de Panamá, y mencionó sobre la recreadora de la diosa Coatlicue y la poeta sor Juana Inés de la Cruz que en los años noventa fue muy valiente y con muchos atributos en lo que en México se llama “la carpa”. Y continuó:

“Ahora le diríamos un stand up; tal vez era muy talentosa, muy ingeniosa, pero ese es el talento que tiene, no otros, y no tiene ningún atributo, ninguna calificación para ser embajadora en Panamá, y menos aún si el presidente López Obrador vuelve a anunciar en público su nombramiento antes de que obtenga el beneplácito de las autoridades panameñas”.

La cantante Ana Francis Mor arguye que Castañeda en la relaciones exteriores de México “no consiguió nada, fue un fraude, un fiasco”. Enfatiza:

“Es uno de los que debe tener todas las credenciales del mundo, todos los honoris causa, pero ¿para qué te sirve eso?, ¡para nada!... Avaló un montón de cosas horrorosas, como el deshonroso: ‘¡Comes y te vas!’ que Vicente Fox le dijo en 2002 al mandatario cubano Fidel Castro para que no se encontrara con George W. Bush en la Cumbre Extraordinaria de Las Américas en la ciudad de Monterrey”.

La también productora de escena es egresada de la carrera de actuación del Foro Teatro-Contemporáneo, realizó la licenciatura en teatro por la Universidad de Guadalajara y cuenta con estudios de género, derechos humanos con enfoque en diversidad sexual, fundamentalismos religiosos, derechos sexuales y reproductivos, construcción de paz, liderazgo y juventud; también posee un diplomado en liderazgo y derechos sexuales por el Instituto Simone de Beauvoir, y por la Internacional Lesbian Gay Human Rights en fundamentalismos religiosos.

Al final la diputada local subraya que Jesusa Rodríguez como senadora suplente de Olga Sánchez Cordero, cuando ésta era la secretaria de Gobernación, efectuó una labor interesante:

“Con sus performances fue comunicando lo que hacía. Fue muy transgresora con la manera de comunicar y proponer. Las causas que ha traído en relación con el maíz, la marihuana y los pueblos originarios han sido muy importantes. Es curioso que sus temas en el Senado no fueron ni la igualdad de género ni la cultura; más bien fueron tópicos más políticos, los cuales tienen que ver con la identidad nacional, el maíz, la Malinche, todo lo que tiene que ver con, permítanme la expresión, la recuperación de la autoestima nacional o abonar a la dignidad del origen de este país.”

A la legisladora Jesusa Rodríguez se le buscó por correo electrónico, vía Messenger y Whatsapp, pero Proceso no obtuvo respuesta alguna.

Reportaje publicado el 13 de febrero en la edición 2363 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.