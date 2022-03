Vicisitudes de la nueva Legión Extranjera

Al llamado del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, numerosos ucranianos y exmilitares de otros países se preparan para combatir a los rusos en las filas de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, una especie de Legión Extranjera… El problema es que no todos esos combatientes tienen permitido, legalmente, participar en conflictos armados de otras naciones.

LONDRES (Proceso).– Miles de exmilitares de diferentes países y ucranianos radicados en el extranjero decidieron adentrarse en la guerra de la que miles huyen para defender al país ante Rusia, con la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, convocada por el presidente Volodímir Zelensky.

En el Reino Unido, ucranianos radicados en el país y algunos británicos acudieron al llamado, pero el primer ministro, Boris -Johnson, dijo que no otorgará permisos a sus ciudadanos para alistarse en la guerra.

En Medika, frontera entre Polonia y Ucrania, hay un río de dos vías: la de los ucranianos que escapan de la guerra y la de los miles de voluntarios de diversos países que se unen para combatir al ejército ruso.

Sin embargo esto podría representar un conflicto, ya que abogados advierten que aun cuando los estadunidenses pueden enlistarse libre y legalmente, el Reino Unido y Canadá deben expedir licencias a sus ciudadanos; de lo contrario se estaría violando una ley de 1870 que dice que es ilegal alistarse en un ejército extranjero.

Las leyes no han pasado por la cabeza de Raymond Marshlick, estadunidense de 52 años, con 23 de experiencia en combate en el ejército de Estados Unidos, quien sólo busca ayudar. “Si no defendemos a los ucranianos, ¿quién lo hará? La OTAN no hace nada”, dice.

Nir Arim, ucraniano radicado en Canadá, dejó Ucrania con su familia cuando tenía 10 años para buscar un futuro lejos del régimen soviético. Hoy, 23 años después, quiere regresar a su país para defenderlo de la invasión rusa que se inició el 24 de febrero.

“No puedo decir mucho, pero exmilitares y mercenarios planean ayudar a los ucranianos; pero por seguridad no podemos decir quiénes ni de dónde son. No puedo decir cuántos, pero son decenas que ya están en contacto con oficiales de Ucrania”, señala en entrevista con Proceso.

Tras el llamado de Zelensky, que pidió a los extranjeros con experiencia militar acercarse a las embajadas o consulados de sus países para ser reclutados –e incluso removió el requisito de la visa–, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que han recibido cientos de solicitudes de extranjeros para unirse a la lucha, por lo que crearon la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania.

Hasta el momento se desconoce el número oficial de reclutados, y aunque se buscó al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, no ha respondido aún a la solicitud de información.

Arim, quien radica en Quebec, se niega a comentar cuántos más como él, canadienses-ucranianos, se unirán a la lucha, pero agrega que son un grupo de hombres en los treinta, saludables y listos para pelear.

“Vamos a defender al país que nos vio nacer. Quiero salvar a tantos mujeres y niños como sea posible. Cuando ellos salgan de la capital, los hombres podrán pelear al 100% de su capacidad”, dice.

Canadá, tiene el segundo grupo de diáspora ucraniana más grande del mundo después de Rusia, con más de 180 mil personas.

Entrar como “turista”

Muchos voluntarios son ucranianos de nacimiento, pero también hay extranjeros –con experiencia militar– que han anunciado su unión al ejército de Ucrania. -Marshlick es uno de ellos y ya se prepara para viajar como “turista”.

“No sólo soy yo. Hay mucha gente que se va a unir de Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Sudamérica, México… gente de varios lados y todos van a ir a Polonia como turistas, la frontera más fácil para entrar”, dice a Proceso.

Explica que aunque contactó a la embajada de Ucrania en Washington, aún no ha recibido una respuesta. “Algunos que lo han intentado por esa vía les han dicho que puede tardar hasta cuatro semanas. El gobierno lo tiene que hacer más fácil”.

Añade que él y cinco de sus amigos se irán a Medika, donde serán esperados por personal ucraniano. “Un exmilitar canadiense que ya cruzó nos dijo que ahí hay personal que recibirá a los voluntarios para llevarlos al lugar correcto donde les darán armas y uniformes”.

Una vez que tenga su pasaporte listo, -Marshlick emprenderá el mismo viaje que sus amigos ya hicieron para llegar a Ucrania. “Se fueron como turistas, tuvieron que comprar vuelos de ida y vuelta con un costo de hasta mil 400 dólares; de lo contrario no pueden llegar a Polonia. Lo pagaremos con nuestro dinero”.

“Tengo cuatro hijos. El más pequeño me dice que si voy a ayudar a otras personas para que no mueran está bien, mi esposa está triste, pero entiende”, explica. El veterano dice que aunque se unirá a las fuerzas armadas, lo que realmente espera es hacer que la OTAN intervenga.

–¿Estás preparado a arriesgar tu vida?

–A eso voy. Mi abuela era gitana y estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Toda mi familia es de militares: mi abuelo, mi padre, yo. Creo que es lo correcto y creo que si la OTAN ve más civiles internacionales va a tener que intervenir. Lo que hacen no es correcto. Putin está acorralado y quizá es inminente el uso de armas nucleares. No sé por qué la OTAN no ha intervenido.

De acuerdo con el periódico The Independent, veteranos de Estados Unidos y Canadá ya están en el frente oriental de Ucrania. Un ciudadano canadiense, socorrista médico, Anthony Walker, conocido por su personaje de comedia, Bulletproof Medic, cruzó la frontera polaca y dijo que había estado coordinando un grupo de una docena de veteranos del ejército, incluido un exmiembro de las fuerzas especiales británicas.

“No soy ucraniano, no tengo vínculos con Ucrania, pero soy humano, y ellos también. Haremos lo que sea necesario. Probablemente será una combinación de medio disparar a la gente y medio ayudar a la gente a la que le han disparado”, agregó.

En grupos de Facebook llamados “Ucranianos en el extranjero” y “Ucranianos Red Global”, se pueden leer los comentarios de personas que expresan su deseo de alistarse y que ya están en conversaciones con las autoridades o con vuelos ya reservados para llegar a Medika, Polonia, para adentrarse a la guerra.

Legión ilegal

Ucranianos asentados en Inglaterra se preparan con compras de armamento y uniformes para alistarse en el ejército, reportó la BBC. Sin embargo, miembros de estos grupos, que pidieron el anonimato, aseguran que no son sólo voluntarios, sino que hay exmilitares británicos que también se unirán.

Dominic Grieve, quien fue fiscal general cuando David Cameron era primer ministro, dijo a The Guardian que cualquiera que vaya a pelear en Ucrania estaría violando una ley aprobada en 1870, que dice que es ilegal alistarse en un ejército extranjero en guerra, desde un país en paz, como el Reino Unido.

“A menos que el gobierno del Reino Unido otorgue una licencia formal a las personas para ir a Ucrania, estarían infringiendo la Ley de Alistamiento Extranjero y cometiendo un delito penal”, dijo Grieve al medio británico.

Samuel Michael Pitchford, un abogado del ayuntamiento de Pembrokeshire, especialista en derechos humanos y derecho internacional, explicó que los ciudadanos estadunidenses pueden unirse de manera legal; sin embargo “los gobiernos de Canadá y Reino Unido deben aclarar si tienen la intención o no de otorgar licencias para que sus ciudadanos viajen a Ucrania para luchar”.

En su escrito Luchadores extranjeros en Ucrania: ¿es legal? para la publicación Pulso de Derechos Humanos, urgió a los gobiernos de Canadá y Reino Unido a definir su postura antes de que más ciudadanos tomen la decisión de enrolarse.

El primer ministro británico, Boris -Jonhson, aseguró que el gobierno no apoyará a los voluntarios británicos: “Eso no está en la agenda”. Tal afirmación contradice a la secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, quien dijo en una entrevista televisiva que “respaldaría a cualquier británico que quisiera ofrecerse como voluntario para ayudar a los ucranianos que luchan por su libertad”.

The Guardian informó que Asuntos Exteriores anunció en su página que “aquellos que viajan al este de Ucrania para luchar o ayudar a otros involucrados en el conflicto podrían ser procesados a su regreso al Reino Unido”.

Estas advertencias no han detenido a los británicos que, aun sin experiencia militar, después del llamado de -Zelensky acudieron a la embajada de Ucrania en Londres, pasaporte en mano y con uniformes militares, para alistarse en la guerra de Ucrania.

La decena de hombres de entre 20 y 65 años, como reportó INews, fueron recibidos por un oficial con una hoja en la mano, con información sobre los pasos a seguir. En el documento la embajada les pide buscar rutas para llegar a Polonia y posteriormente serán adentrados al terreno por voluntarios, donde se unirán a uno de los 150 batallones de defensa territorial.

Médicos y expertos militares

El gobierno de Ucrania sigue, mediante sus embajadas, reclutando voluntarios. El requisito indispensable es tener experiencia militar o médica. “Las solicitudes se hacen físicamente, por teléfono o email. Presentar documentos que confirmen el servicio militar, de las fuerzas del orden y/o la participación en las acciones de combate”, se lee en el sitio web ucraniano.

“Se recomienda, si está disponible, tener ropa militar o sus elementos, equipo, casco, chaleco antibalas, etcétera. Llegar a Ucrania en el punto de recogida para unirse a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania (firmar el contrato) y junto con los combatientes de otros países y los soldados ucranianos ir a luchar contra los ocupantes rusos”, añade.

A casi 10 días de iniciada la guerra entre Rusia y Ucrania, 1 millón de personas han salido del país, según la ONU. El ejército ucraniano ha reportado más de 2 mil civiles muertos y el Ministerio de Defensa ruso reconoció, por primera vez, una cifra oficial de 498 muertos y mil 597 heridos; sin embargo se estima que las cifras por ambos bandos son aún?mayores.

Reportaje publicado el 6 de febrero en la edición 2366 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.