Las mujeres en los andamios del muralismo

El Cenidiap del Instituto Nacional de Bellas Artes, que desde hace 10 años organiza el Foro del Muralismo, convocó este 2022 a un singular coloquio para celebrar los 100 años del movimiento. Tendrá carácter internacional, presencia de creadores y académicos, y abordará en cuatro ejes temáticos el papel que han jugado en él las artistas plásticas desde sus inicios hasta nuestros días. Los expone ahora la investigadora Guillermina Guadarrama, en vísperas del Día Internacional de la Mujer.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En el marco del centenario del muralismo, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) cerró ya las bases para participar en el Coloquio Mujer creadora, mujer imaginada. El reto de las muralistas en los andamios, magna actividad sobre ese movimiento desde sus inicios hasta nuestros días.

Impulsado por la investigadora Guillermina Guadarrama, especialista en el estudio de las expresiones de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, el evento se realizará los días 1, 2 y 3 de junio.

A decir de Guadarrama, la convocatoria para “Mujer creadora, mujer imaginada. El reto de las muralistas en los andamios” tuvo una respuesta profusa tanto de artistas nacionales como internacionales y miembros de la academia, pues entre los 30 ponentes se encuentran algunos de El Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro Nacional de Investigación Documentación e Información Teatral (CITRU) perteneciente al INBAL, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad Nacional de la Plata (Argentina).

El coloquio se realizará de manera híbrida: una parte presencial en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes (Cenart), y otra virtual con ponentes vía Argentina y España. Y entre sus objetivos busca visibilizar el trazo femenino en los muros, ya sea como creadora o colaboradora no reconocida, a través de cuatro ejes temáticos:

l “Las muralistas que vinieron de lejos.”

l “Mujeres muralistas y acción política.”

l “Miradas e imaginarios en torno a lo femenino (los discursos murales vinculados a la representación de la mujer).”

l “Retos y perspectivas actuales.”

Entre los ponentes estarán Laura González Matute y Leticia Torres Hernández, investigadoras del Cenidiap; el descendiente de las muralistas Elena Huerta y Electa Arenal, el economista Leopoldo Valentín Vargas; el historiador del arte Patricio Sánchez Ramírez; la investigadora Daniela Anzoátegui, especialista en las proyecciones contemporáneas del muralismo mexicano en la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata, Argentina; Citlali del Rocío Morán, gestora cultural independiente; y Diana Jiménez, investigadora y profesora en Estética y Arte en la BUAP.

También los artistas visuales Sthepany Bringas, Kimberly Bárcenas, Angélica Carrasco, Lorena Gabriela de la Peña, Gabriela Fajardo, Renato Robert Paperetti, Inda Sáenz y Evelin Viveros.

Al respecto Guadarrama, maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entrevistada el año pasado por la reportera Judith Amador –“Aurora Reyes, la conquista de los muros para las mujeres” (Proceso 2314)–, dijo a este semanario sentirse muy satisfecha con esta participación, “porque el interés primordial es invitar a la reflexión”.

En su repaso para visibilizar la labor de las artistas, evocó a Aurora Reyes, Isabel Villaseñor, Manuela Ballester, “nombres que cada vez empiezan a sonar más”, y destacó el de María Izquierdo, “pero también el de Elena Huerta, que trabajó mucho a finales de los setenta”, incluso en general a las creadoras que acompañaron a muralistas o que tuvieron maestros muralistas.

Y de los ejes temáticos, el de “Miradas imaginarias en torno a lo femenino”, dijo, va a tocar la reflexión sobre nombres interesantes, como “las hermanas Marion y Grace Greenwood, muralistas y colaboradoras de Diego Rivera, como Rina Lazo, de la argentina Cristina Terzaghi, hasta llegar a nuestros días, a lo que están haciendo las jóvenes, incluso las que pintan los 8 de marzo –Día de la Mujer– en comunidades y en normales rurales”.

Consideró muy interesante que en el Cenidiap ellas mismas expliquen en un evento de corte académico sobre qué es hacer un mural hoy.

¿Escuela de muralismo?

Al cuestionar a Guadarrama sobre el tema de la formación en los muralistas, en especial al recordársele que hay quien pugna por una “escuela del muralismo”, responde:

“Está la antigua Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), actual Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Tiene una materia de técnica mural, que no es obligatoria pero ahí está. En Hidalgo, la Escuela de Muralismo Siqueiros que dirige Jesús Gutiérrez Arévalo y Janeth Calderón. Lo que me preocupa más es que no esté la otra parte de la que hablaba Siqueiros, el binomio “compromiso-social y técnica”, creo que falta el primero.

“El tema es que cuando la academia decretó que el muralismo había muerto, creo que se le hizo mucho daño. Recuerdo el escándalo cuando la crítica Shifra Goldmain dijo ‘el muralismo ha muerto’. Fue un escándalo y apareció en todos lados, incluso en Proceso (edición 1243), aunque los artistas salieron a la defensa, no se dejaron llevar por lo que decía la academia y lo demostraron en las calles, y lo siguen demostrando con su trabajo.”

Cabe recordar que en 2018 el presidente electo Andrés Manuel López Obrador adelantó a los medios de comunicación que habría un “Museo Muralista Mexicano”. Puso como límite el 2021 y fijó su sede en el edificio de la SEP, dentro de un proceso de descentralización que mudaría ésta a Puebla. Entonces el muralista Ariosto Otero, quien empujó la idea, afirmó: “Nos lo debemos como mexicanos y se lo debemos al mundo” (Proceso 2198).

–¿Está a favor de la idea de un museo del muralismo?

–Sería bueno para que se exhibieran bocetos para esa memoria, pero para pintar y como sede de escuela, le quita la nueva esencia del muralismo del siglo XXI, porque como dije, el muralismo está en las calles.

“Creo que ya no es tan pertinente que las obras estén en los edificios, pues muchas veces el público no puede entrar. Ahí está la misma SEP, a la que ahora se puede entrar por la exposición La Grandeza de México, cosa que, la verdad, me sorprende porque antes de ella había que hacer cita y todo. Habría que ver lo que sucede cuando la quiten y si van a dejar entrar tan fácilmente.”

–¿Cree que falta el compromiso social en los nuevos muralistas?

–Creo que muchos de ellos lo tienen y lo han plasmado; ahora mismo hay una joven muralista, Stephany Bringas, con un proyecto de murales en normales rurales sobre la defensa de la educación, por ejemplo. Definitivamente la labor del muralista es informarse, leer, leer y leer… y agregaría la reflexión.

“Y claro, el tema de la técnica, porque los que en verdad se interesan en hacer perdurable su obra estudian diversas técnicas, investigan y cuando tienen los recursos hacen cosas maravillosas, pienso en los grupos Lápiz Estencil o Brigada Subversiva, que se consideran estencileros, pero hacen trabajos que tienen características de mural.”

La investigadora, quien prepara un libro sobre la historia del muralismo en México que publicará el Cenidiap de manera digital a mediados de este año, expuso que si algo queda pendiente para este coloquio es el diálogo sobre una generación que considera poco estudiada del muralismo, la que llama “mujeres puente”, situada entre la primera generación y las actuales:

“Me hubiera encantado ver su participación. De ellas reconozco a dos que trabajaron en la zona purépecha, en Santa Fe de la Laguna: Isa Campos, quien desa­fortunadamente ya falleció, y Yolanda Hernández, del Grupo Germinal, que tuvo fuerza en los ochenta. Formaron parte de una etapa en la que el mural estuvo ninguneado, pero estuvieron ahí.”

Para rematar, puso énfasis en un punto preocupante, el de la necesidad de que los académicos retomen el muralismo:

“Me atrevo a decir que soy de las pocas que trabajan en el tema. Se requieren más ojos y manos que revisen tanto los inicios como la actualidad, que exista la reflexión para que se siga impulsando el muralismo, pues a final de cuentas esa dupla academia-artista es necesaria, más en pleno siglo XXI, y no esperar otros cien años para mirar atrás.”

Mujer creadora, mujer imaginada. El reto de las muralistas en los andamios se realizará de manera híbrida (presencial y virtual) del 1 al 3 de junio en el Aula Magna José Vasconcelos del Cenart (Río Churubusco y Calzada de Tlalpan), toda vez que el semáforo sanitario lo permita. Y para el segundo semestre del año, también bajo impulso de Guadarrama, el Cenidiap realizará el 5º “Foro de Muralismo” los días 3, 4 y 5 de agosto.

También dentro de los festejos por el centenario del movimiento muralista, en la Casa de Coahuila en México, ubicada en Xicotencátl 10 en San Diego Churubusco, alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México (a un costado del Museo de las Intervenciones), se inaugurará este martes 8, Día Internacional de la Mujer, la muestra Elena huerta, muralista y luchadora social.

