La OTAN muestra sus temores y limitaciones

El ataque ruso a Ucrania mostró que los países de la OTAN no están dispuestos a ir más allá de las condenas verbales y la imposición de sanciones económicas que no le quitan el sueño a Putin. La nación agredida “está militarmente sola”, dice la reputada analista Mira Milosevich. Y el llamado de auxilio del presidente ucraniano, horas antes de iniciado el conflicto bélico, vino acompañado de una advertencia a los países europeos: “Si no nos ayudan, mañana la guerra tocará a sus puertas”.

Madrid (Proceso).– El ataque de Rusia contra Ucrania –que en sólo 24 horas le permitió alcanzar la capital de este país– dejó en evidencia el alcance limitado de los apoyos de los países occidentales a Kiev, con el repudio a la violación al derecho internacional cometida por Vladimir Putin al usar la fuerza contra un Estado soberano y con la imposición de sanciones al sector financiero ruso, a sus sectores de energía, transporte, a los productos de doble uso (civil y militar), el control y financiamiento de exportaciones y la política de visas, cuyos resultados podrían tener un impacto moderado.

Mira Milosevich, analista del Real Instituto Elcano, señalaba en una intervención en la televisión española que en esta guerra “Ucrania está sola militarmente”. Y aunque es incierto el desenlace del conflicto, la especialista decía que una derrota en Ucrania también lo será de Occidente, en especial de Europa. “Una posible derrota de Ucrania también será la derrota de Occidente. Si Putin impone su voluntad política a través de la fuerza militar, la Europa que hemos vivido desde el final de la Guerra Fría no va a ser la misma”.

Horas antes de los primeros ataques, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, emitió un mensaje por Facebook haciendo un llamado desesperado: “Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan, y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas”.

Veinticuatro horas después, en un mensaje a la nación para desmentir que hubiera abandonado el país, Zelenski describía la soledad de su país. “Yo pregunté hoy a los 27 líderes de Europa (reunidos en Bruselas) si están con nosotros y todos responden que sí, pero no están listos para aceptar a Ucrania en su alianza.

El mismo jueves 24, el Consejo de la OTAN se reunía de urgencia en Bruselas, jaleado por la preocupación expresada por sus miembros Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, que invocaron el artículo 4 del Tratado al sentir amenazada su seguridad, su integridad territorial y política.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció el despliegue de fuerzas defensivas terrestres y aéreas adicionales en el flanco oriental de la Alianza; sin embargo, reiteró que no existen planes para desplegar sus fuerzas en Ucrania.

Los 30 miembros de la OTAN mantienen 100 aeronaves y 120 buques desplegados desde el Mar del Norte al Mediterráneo, pero como mecanismo de disuasión no han amilanado a Rusia.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2365 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 27 de febrero de 2022.