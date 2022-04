Desaparecidos en Puebla: Un patrón que apunta a la trata

Según las estadísticas oficiales, el año pasado, cada 29 horas una persona desapareció en el estado de Puebla. Pero colectivos de buscadores y académicos señalan que esas cifras están muy por debajo de la realidad, en la que además hay patrones que las autoridades no investigan, como que de las 760 mujeres reportadas en 2021 como desaparecidas, 56% son menores de edad… lo que apunta a las redes de trata con fines de prostitución.

PUEBLA, Pue. (Proceso).– Según la Fiscalía General del Estado, en 2021 se presentaron en Puebla cuatro denuncias diarias por desaparición o no localización de personas; de éstas, 298 personas siguen sin ser encontradas. Esto significa que en promedio cada 29 horas alguien desapareció en esta entidad.

Colectivos y académicos afirman que esas estadísticas oficiales son apenas un asomo de la crisis que se vive en la entidad, donde además el fenómeno presenta patrones que las autoridades no investigan, como el hecho de que de las 760 mujeres reportadas en 2021 como desaparecidas, 56% son menores de edad.

No obstante, el 21 de febrero el gobernador Miguel Barbosa Huerta minimizó el problema al afirmar que la mayoría de las desapariciones denunciadas son realmente “ausencias voluntarias”.

“Quiero que me digan cuántos casos conocen en este momento de personas que estén desaparecidas en Puebla”, lanzó el mandatario. La respuesta no se hizo esperar.

Con el hashtag #Barbosa Miente y #Yo sí conozco a un desaparecido/a, las declaraciones del gobernador morenista generaron en redes sociales una lluvia de publicaciones de fotos y datos de personas que son buscadas por sus familiares.

“Puebla sí es un estado de desaparecidos”, responde María Luis Núñez Barojas, dirigente del Colectivo Voz de los Desaparecidos, quien acusa a Barbosa de pretender invisibilizar la creciente inseguridad de la entidad.

En Puebla, dice, las personas pueden desaparecer dos veces: una al momento mismo que no son encontradas, pero también cuando el gobierno trata de ocultar esta realidad.

Y esto no sólo ocurre en el discurso, pues mientras que la Fiscalía reconoce que en 2021 fueron reportadas desaparecidas mil 461 personas, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) sólo se informa de 155. Igual, de 298 que la autoridad poblana ubica como no localizadas, en el informe nacional se reportan únicamente 110. Con este subregistro, la incidencia de desapariciones de Puebla no se refleja en la estadística nacional.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2369 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 27 de marzo de 2022.