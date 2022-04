La construcción discursiva de López Obrador: El líder, el mártir, el salvador del pueblo…

De cara a la consulta para la revocación de mandato que se celebra este domingo 10, la propaganda que promueven los seguidores de la 4T refuerza la narrativa que sobre sí mismo ha construido López Obrador: la del líder que defiende al pueblo de un “enemigo” que no lo escucha y excluye. Graciela García Robín, experta en imagen y comunicación política, desmenuza la “construcción discursiva” que brinda popularidad al mandatario mexicano, la cual se refleja además en murales, estatuas, poemas, corridos, documentales…

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En los últimos meses en diversas regiones del país se han presentado una serie de expresiones exaltando la figura de Andrés Manuel López Obrador en murales, efigies, bustos, pinturas, folletos, espectaculares, canciones y documentales que, según la experta en imagen política Graciela García Robín, refuerzan el caudillismo y mesianismo del presidente de cara a la realización de la consulta de revocación de mandato.

A diferencia de otros presidentes que han tenido que esperar hasta el final de su administración para tener su pintura o monumento, desde el inicio de su mandato López Obrador ha sido sujeto de homenajes mediante una serie de reproducciones de su imagen y de su historia, que son utilizadas para afianzar su proyecto de gobierno con un perfil populista, señala la investigadora universitaria.

En honor de López Obrador hay decenas de corridos sobre su vida que pueden encontrarse en las redes sociales; de hecho, sólo en YouTube se encuentran al menos cuatro decenas de páginas con corridos, uno de los cuales es el de los Tigres del Norte lanzado en 2017 bajo el título: “El AMLO”.

También hay bustos en Macuspana, Tabasco, su tierra natal, y en enero de 2021 el alcalde morenista de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, mandó pintar el mural “La Cuarta Transformación” que pone a López Obrador en medio de José María Morelos, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas.

Además está la estatua que en su honor erigieron en el simbólico municipio priista de Atlacomulco, Estado de México, que sólo duró un día, pues fue destruida; pero aún le queda otra en pie que se encuentra en el rancho Rutilandia, propiedad de Rutilio Vargas, en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.

En el culto a López Obrador el sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra llegó a compararlo con Jesucristo.

“Creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra. No me gusta lo que tenga que ver con la vanidad, el culto a la personalidad”, dijo López Obrador cuando se le comentó de la estatua con su figura en Atlacomulco.

“Mesianismo político”

Al hacer un análisis detallado de estas expresiones y sobre todo de la estrategia de comunicación política y de propaganda que López Obrador ha desarrollado, la experta en marketing político García Robín observa que hay una táctica política para afianzar su proyecto de gobierno populista.

“Yo enmarco toda esta propaganda que ha desarrollado López Obrador en dos aspectos que fundamentan toda su construcción comunicativa. Por un lado, el marco de una narrativa relacionada con el mesianismo político; y por el otro, el entorno político populista”, señala.

