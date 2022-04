Sin solución a la vista, Nuevo León enfrenta su peor sequía

Sin lluvias, con las presas a punto de alcanzar niveles críticos, recortes programados en el suministro a los ciudadanos y la negativa de San Luis Potosí y Veracruz a incrementar el flujo de agua, Nuevo León parece inerme ante la sequía. Paradójicamente, la mayor parte de este recurso lo explotan las industrias en la producción minera, refresquera y agropecuaria. Algunos empresarios acordaron ceder parte del líquido para consumo humano, pero el gobernador Samuel García no encuentra soluciones de corto plazo, mientras la Conagua considera que no hay una “crisis extrema” de abastecimiento.

MONTERREY (Proceso).– Nuevo León padece la peor sequía en años, por lo que Servicios de Agua y Drenaje del Estado ya inició recortes en el suministro a los ciudadanos.

Las presas se están quedando secas, la población sufre restricciones y las autoridades federal y estatal no exhortan a los empresarios a moderar su consumo, pese a que extraen de sus pozos particulares más de la mitad del recurso hídrico en la entidad para explotarlo en la producción minera, refresquera y agropecuaria, denuncia el biólogo ambientalista Antonio Hernández Ramírez.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ve la crisis, pues ante la propuesta permanente de pedir a industriales que asignen parte del líquido para consumo humano en Nuevo León, responde a un cuestionario de Proceso: “En el contexto actual, en donde el abastecimiento no se encuentra en una crisis extrema, y que existen otras alternativas que se encuentran en marcha para garantizar el abastecimiento a la población, no es una opción para solucionar el problema”.

Para calmar a la alarmada población nuevoleonesa y ya con la crisis encima, el gobernador Samuel García anunció que se resucitaría el viejo proyecto de Monterrey VI (que estaba cancelado) para traer agua del río Pánuco, lo que desató una rebatinga del emecista con los gobernadores de San Luis Potosí y Veracruz.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, reiteradamente ha dicho que no extraerán agua del afluente en disputa. De la reunión que sostuvieron el 29 de marzo en Palacio Nacional, García presumió apoyo para la construcción de la Presa Libertad, para terminarla en 2023, aunque el director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán Villarreal, admite que el embalse por sí solo tampoco solucionará el problema.

Al preguntarle por qué el gobernador, que dice tener una excelente relación con los industriales, no les pide que cedan algo de sus reservas, Barragán Villarreal responde que se está haciendo “todo lo posible”, aunque el proceso para que los empresarios manifiesten su solidaridad es tardado.

Presas secas

Los Servicios de Agua y Drenaje anunciaron el pasado 23 de febrero que dos de las tres presas de la entidad, La Boca y Cerro Prieto, tenían agua apenas para 17 y 42 días, respetivamente. Barragán Villarreal reconoce que el mensaje es para que la ciudadanía ahorre ese recurso. Desde el pasado 22 de marzo cada día baja la presión en el suministro a una de las siete zonas del estado.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2371 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.