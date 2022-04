Abril Vázquez, apuesta sonora de We Rock

Como emergiendo del mar, una nueva voz se vislumbra en el horizonte rockero, descubierta por la empresa independiente We Rock. Tiene 20 años pero desde los 15 ya estaba en el camino, apoyada por sus padres, incluso antes de nacer con el estímulo de la música de Mozart. Se llama Abril Montserrat Vázquez Díaz, es sudbajacaliforniana de Cabo San Lucas, y en el foro al aire libre de esa disquera en la CDMX acaba de dar a conocer al público sus rolas para su primer CD. Proceso testimonia el acto y habla con ella y sobre ella con los protagonistas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Erotismo y dulzura son los elementos en combustión que enamoran al escuchar la voz y presencia de la autora sud­californiana Abril Vázquez, muy joven centella de la naciente empresa disquera We Rock y, hasta ahora, su única apuesta femenina.

“La música ha sido lo más natural para mí en mi vida –dice a Proceso la artista de 20 años–, porque desde muy chiquita ha sido parte de mi identidad y de mi personalidad. Como compositora me da tranquilidad trabajar con We Rock porque mis canciones son mis bebés, mis logros, mi vida reducida a pedacitos de tres minutos, y aquí me garantizan que estas piezas siempre serán mías, es precioso desde el principio sentirse apoyada en tu arte legalmente.”

Debut maduro

Abril llegó partiendo plaza al foro de la Terraza We Rock, acogedora azotea sobre una casa-estudios de grabación de tres pisos ubicada en Heriberto Frías 271, entre Esperanza y Morena (colonia Narvarte de la CDMX), la cálida tarde en el sexto día del mes que lleva su nombre de pila en 2022, para seducir a un público post-pandmémico que acudió en busca de sonoridades nuevas.

Irresistible, dejó sin aliento al público.

“Hemos trabajado muchísimo –expresa la artista con peinado de Sharon Tate que recuerda a la Simonetta de Botticelli en El nacimiento de Venus–, y hasta me parece metafórico el haberme presentado en este mes de abril, cuando empieza la primavera y las jacarandas comienzan a florecer.”

Delgada como la orografía de la península vista desde las alturas que la vieron nacer en Cabo San Lucas un primer día de abril, esta sirenita del Mar de Cortés (Abril Montserrat Vázquez Díaz) emocionó durante una breve presentación por su placidez caprichosa, ronrroneante, y los giros guturales con arcanos letrísticos vibrando dos de las rolas suyas: el fonqui sexy de “Güisqui” y la melancolía de “Irreal”, primeras en una docena que integrarán el disco de su despegue producido para We Rock por Alfonso Poncho Toledo.

Dice el también bajista de La Lupita, Los Concorde e Insur Pipol:

“Con el abogado y melómano José Pepe López Alonso, al frente de We Rock, y músicos de gran nivel, como Randy Ebright, de Molotov, nos propusimos ir pensando ya cómo pasar la estafeta a la nueva generación y proteger los derechos de los artistas que emergen. En el caso de Abril, la conocí cuando ella tenía 17 años, simplemente me impresionó.

“Oí algunas piezas que me mandaron y para mí fue alucinante lo que componía y cantaba la niña, ella sólo llevaba dos años escribiendo rolas. Pensé: ‘¿Quién es esta escuincla? ¡Por favor, quiero producirla!’, Me involucré hace dos años con este proyecto, y cuando les mostré mis maquetas a los directivos de We Rock, Pepe y Randy, me preguntaron si no estaba firmada con alguna disquera. Su arte les interesó de inmediato y la contratamos”. (ver https://www.proceso.com.mx/cultura/2021/11/2/la-sudcaliforniana-abril-vazquez-primicia-de-we-rock-music-275113.html)

Nacido en Michigan, Estados Unidos, y nacionalizado mexicano, Randy Ebright declara a Proceso:

“Es muy talentosa, gran compositora, gran letrista. Es la primera vez que la veo en vivo y me impactó cómo traduce lo que hace en las grabaciones al escenario. Me siento bastante emocionado por ver cómo crecerá su carrera.”

Lino Nava, guitarrista de La Lupita, presente en este debut, señala:

“Después de muchos años que llevamos varios de los que aquí estamos hoy en We Rock dedicándonos a la música, es difícil que alguien te sorprenda, a menos que sea algo espectacular, notorio. Pero hace una semana, que vine al estudio We Rock, Poncho Toledo me puso algunas grabaciones de esta joven cantante Abril. Me fui de espaldas… Tiene todo el potencial para volverse una estrella a nivel mundial.”

El jarocho educado en la península yucateca Eduardo Eddy Vega, baterista destacado en el medio jazzístico, trovero y del rock nacional, quien acompañó a los grupos de Abril e Insur Pipol durante el lanzamiento de We Rock, opina:

“A mí me invitó Poncho Toledo, meramente a participar en su proyecto, yo creí en él, y ahora le tengo una enorme fe a Abril. Se me hace una voz muy dulce, posee mucha dinámica, va a ser una nueva propuesta buena, y además siento que es una chica de enorme juventud pero con experiencia, digamos que su voz ya se escucha madura. Escribe desde los 15 años, pero es una joven con un mundo de buenas ideas en sus letras y muy inteligente”.

Aparte de Poncho Toledo y Eddy Vega, los temas de Abril fueron grabados con la guitarra de Miguel Ortiz (Los Daniels), los teclados de Harry Portillo, y Doctor Shenka de Panteón Rococó y cuarteto de cuerdas. Las demás agrupaciones en la cartera We Rock: Insur Pipol (con Dr. Shenka, Ismael Salcedo, Ro Velázquez y Poncho Toledo); el cuarteto jalisciense Boats (Picho, Aldo Quintero, Álvaro Castillo y Javier Muñoz); Magma Soul (Rob Rodríguez, Alexis Mendoza, Alejandro y Andrés Cuadros). Solista de rap Lennin Sánchez LSNCHZ (contacto Joanna Pirod, joanna@werock.mx).

El cuestionario Proust

Cuenta Brenda Díaz, madre de Abril, que mientras la llevaba en el vientre, con su entonces marido Alfonso Vázquez Olivas alias Poncho Varitas, solían escuchar por horas la música de Mozart. Brenda es tijuanense; Poncho Varitas, sinaloense y propietario del restaurante bar más antiguo de música de rock en La Paz, Baja California Sur, Las Varitas, que a finales del siglo XX abrió un segundo local en Cabo San Lucas.

Fragmentos del “Cuestionario Proust” fueron contestados por Abril Vázquez (AV) al comenzar sus grabaciones en We Rock hace un año, cuando manifestó que Adele y Aretha Franklin eran sus voces consentidas.

–¿Cuál es su virtud favorita?

–La honestidad.

–¿Qué es lo que más admira de los hombres?

–Cuando son humildes.

–¿Y de las mujeres?

–También cuando son humildes.

–¿Su característica principal?

–Ser una persona centrada.

–¿Su ideal de felicidad?

–La paz en mi mente.

–Si no hubiese sido usted, ¿quién le gustaría haber sido?

–Audrey Hepburn, por supuesto.

–¿Dónde le gustaría vivir?

–Aquí, en la Ciudad de México.

–¿Sus poetas favoritos?

–Jaime Sabines, Pablo Neruda y Ernest Hemingway.

–¿Pintor predilecto?

–Van Gogh. A mí me gustaría también pintar…

–¿Sus héroes favoritos de la vida real?

–John Lennon, Martin Luther King… dejémoslos en ellos dos.

–¿Y de ficción?

–Batman y Gatúbela.

–¿Cómo le gustaría morir?

–No me gustaría morir. Pero como he de hacerlo, prefería de muy viejita y dormida.

Reportaje publicado el 10 de abril en la edición 2371 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.