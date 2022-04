“Violencia institucional” y violaciones en la Marina

La recomendación 60/2022 de la CNDH documentó que una profesora de inglés fue acosada y objeto de abuso sexual por parte de personal de la Semar en una de las instalaciones de la dependencia, y que ésta, en vez de proteger a la víctima y garantizar la no repetición de esos hechos, incurrió en omisiones, simulaciones y violaciones a otros derechos de la profesora, a quien le llegan continuamente amenazas de muerte. Para colmo, el expediente sobre uno de los ataques sigue atascado en la fiscalía capitalina.

CIUDAD DE MÈXICO (proceso).- El pasado 25 de marzo ocurrió un nuevo tropiezo en la carrera del almirante Rafael Ojeda Durán al frente de la Secretaría de Marina (Semar): la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 60/2022 por violaciones al derecho a una vida libre de violencia, a la privacidad y a la protección de datos personales que funcionarios de la dependencia cometieron contra una profesora de inglés, quien denunció el acoso y abuso sexual del que fue víctima a manos de un cabo hace casi cuatro años.

Desde entonces Claudia vive con estrés postraumático y otros problemas serios de salud física y mental; no tiene trabajo y está en desplazamiento forzado continuo por las amenazas que ella y su madre reciben en redes sociales con la advertencia de que la encontrarán “en una bolsa, degollada, destazada” si siguen con la denuncia.

En entrevista, la joven lamenta que las autoridades federales y de la Ciudad de México encargadas de prevenir la violencia contra la mujer sólo se pronuncien a favor de víctimas famosas y “a quienes no lo somos nos tratan con la punta del pie”.

“Yo no tengo una vida desde lo que me hicieron –prosigue–, y con sus acciones se han encargado de recordarme que no voy a tenerla por denunciarlos, por ser valiente, por exponer al secretario Rafael Ojeda.”