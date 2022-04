Adán Augusto López: Un "precandidato" que arenga, pero no entusiasma

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A principios de abril el avión de la Guardia Nacional matrícula XC-PFM fue usado con fines proselitistas… El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viajó en la aeronave a Chihuahua, Coahuila, Sonora y San Luis Potosí para promover la participación en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que la ley se lo prohibía por la veda electoral.

Pero en ninguna de esas entidades la operación del secretario fue suficiente, pues la participación ciudadana quedó muy por debajo de la media nacional.

“Inicia el amanecer democrático el 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda que, aquí, Coahuila dirá: ¡No estás solo Andrés Manuel López Obrador!”, dijo Adán Augusto el sábado 2 en un salón del centro de convenciones de Torreón ante militantes y simpatizantes que vitoreaban con el puño izquierdo en alto: “¡No está solo!, “¡No está solo!”, “¡No está solo!”

Sin embargo, en ese estado gobernado por el PRI, donde nunca ha habido alternancia en el gobierno, votaron 335 mil 192 ciudadanos de una lista nominal de 2 millones 249 mil 789, lo que representa 15.7%. De estos, 335 mil 192 votaron para que el morenista siga en la Presidencia, 15 mil 741 por el no y 4 mil 37 fueron nulos, de acuerdo con el total de las actas compu­tadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El sábado 2 el tabasqueño Adán Augusto López estuvo acompañado por el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; el líder de Morena, Mario Delgado, y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, a quien felicitó por pedir licencia en sus tareas de seguridad para dedicarse a promover la consulta en Coahuila. En un país donde según las propias cifras gubernamentales, en los primeros días del mes el promedio de homicidios dolosos fue de 73 diarios.

“Tuvo el arrojo y el compromiso de pedir licencia a la Subsecretaría de Seguridad para venir aquí a, junto con todos, construir democracia en Coahuila”, dijo Adán Augusto.

Delgado ya había narrado durante el mitin que Mejía Berdeja lo visitó semanas atrás para anunciarle que pediría licencia para promover la consulta revocatoria en su estado natal, Coahuila.

“Es muy importante que La Laguna y que Coahuila refrenden masivamente, por miles de votos, el respaldo al presidente López Obrador”, dijo durante el evento el subsecretario.

Sus expectativas quedaron lejos de la realidad. En los estados del norte y el Bajío el referendo tuvo los porcentajes más bajos. En el sur fue donde se presentó un mayor interés entre la población en respaldo del presidente para que siga y cumpla con el periodo constitucional para el que fue elegido, 2018-2024.

El ejercicio de participación ciudadana convocó a 17.77% de los electores a nivel nacional, 16 millones 502 mil 636 personas de una lista nominal de 92 millones 823 mil 216. Pero sólo dos estados rebasaron 30% de votación respecto de la media nacional: Tabasco y Chiapas.

Ni la Ciudad de México, bastión histórico del lopezobradorismo, lo logró. En la capital del país la votación alcanzó 19.74%, abajo de entidades gobernadas por el PRI, como Oaxaca, con 23.58%, e Hidalgo, con 20.39%; o administradas por el PAN, como Quintana Roo, con 21.46% de participación, y Yucatán, con 21.53%.

Los mítines

En Hermosillo, el titular de Gobernación marchó junto al gobernador Alfonso Durazo y Mario Delgado sosteniendo una lona en la que se leía “Vamos a votar que siga AMLO”.

Luego, Adán Augusto dio un discurso en el que reveló que le dijo al presidente López Obrador que Durazo lo había invitado a hablar de la reforma eléctrica, pero que en realidad hablaría de la consulta de revocación de mandato que estaba próxima a realizarse.

“Me dijo: ‘¡Hay que tener cuidado, no vaya a ser que te corran los del INE!’ Le dije: ‘Mire, no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corren, pues me voy a parar ahí con Durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niños Héroes a decir: ¡Pues es un honor que me corran por apoyar a López Obrador!’”, narró en el templete el exgobernador morenista de Tabasco en medio de aplausos.

Pese al proselitismo ilegal del servidor público, en Sonora, donde gobierna Morena, la participación en el referéndum fue de apenas 13.9%, con 300 mil 127 votos de una lista nominal de 2 millones 156 mil 207 electores.

En esta entidad, 94% de quienes participaron se inclinaron por la permanencia del presidente en el cargo, esto es 285 mil 60 votos, y sólo 4%, 12 mil 259, por que se le revoque.

Si se sigue la bitácora de vuelos del avión de la Guardia Nacional, en la plataforma FlightAware, los días previos a la jornada del referéndum revocatorio resulta que hizo paradas en todos los lugares en los que estuvo Adán Augusto promoviendo la consulta popular.

El viernes 1, en la capital de Chihuahua, el secretario de Gobernación asistió a un mitin morenista para hablar de la reforma eléctrica y pedir el apoyo al presidente el domingo 10.

En ese estado gobernador por el PAN, la participación fue de 340 mil 497, es decir 11.8% de una lista nominal de 2 millones 874 mil 454 electores. En este caso 308 mil 377 fueron para ratificar a López Obrador, esto es 90.5%, y 25 mil 799 para revocarlo, apenas 7.5%.

El lunes 4 el avión oficial de la GN salió de la Ciudad de México con destino a San Luis Potosí, donde el secretario federal negó estar haciendo campaña en favor del presidente para la revocación de mandato. Pero asistió también a una asamblea informativa junto a Mario Delgado y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ahí las cifras de la participación en el ejercicio fueron: 342 mil 971 votos, es decir 16.7%. De estos, 312 mil 691 fueron ratificatorios, 21 mil 677 revocatorios y 8 mil 603 nulos: 91%, 6% y 2.5% respectivamente. La lista nominal del estado gobernado por el aliado PVEM es de 2 millones 51 mil 989 electores.

Violentando la ley

El lunes 4 López Obrador descartó que el secretario de Gobernación estuviera realizando una gira por el norte del país con el objetivo de promover la consulta de revocación de mandato pese a sus declaraciones.

“Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, él está ayudándome con la transformación”, dijo el titular del Poder Ejecutivo.

Pero con los videos y fotos difundidos por los mismos morenistas en Sonora y Coahuila, como Mario Delgado en su cuenta de Twitter, y tras las denuncias del PAN y del PRD ante el INE por el uso indebido de recursos públicos y la promoción durante la veda, el Instituto emitió medidas cautelares contra el secretario de Gobernación y otros funcionarios.

Lo anterior con base en la Constitución, en específico el Artículo 35, fracción IX numeral 7, que prohíbe difundir propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, con la finalidad de proteger las preferencias de la ciudadanía de factores externos, garantizando la imparcialidad de la información que recibe de los órganos de gobierno. La única institución facultada legalmente para la difusión de la consulta de revocación es el INE.

A principios de marzo, la mayoría de Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso aprobaron un decreto para interpretar el alcance del concepto de propaganda gubernamental, con el propósito de que los servidores públicos no tuvieran que sujetarse a la veda de cara al proceso de revocación.

Días después, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corrigió la plana a los morenistas y declaró inaplicable el llamado “decretazo”, con el argumento de que no se estaba realizando una interpretación auténtica del concepto “propaganda gubernamental”, sino que se estaba estableciendo una excepción a la prohibición, lo cual es violatorio de la Carta Magna.

El 31 de enero pasado, el propio Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia y coordinador general de Comunicación Social, había informado, en el oficio CGCSYVGR/045/2022, a los titulares de comunicación social de las dependencias federales sobre el periodo de veda, del 4 de febrero al 10 de abril de 2022.

“Los servidores públicos no podrán utilizar cuentas institucionales ni personales de Twitter, Facebook, Instagram y, en general, cualquier tipo de plataforma digital (Youtube) para difundir propaganda gubernamental o con la intención de influir en la ciudadanía, desde la emisión de la convocatoria y hasta la jornada de votación sobre revocación de mandato”, les advirtió.

Desde el inicio de la veda, el 4 de febrero, hasta el sábado 9 de abril, un día antes de la consulta, el INE recibió 183 quejas por conductas de servidores públicos por la difusión indebida de la consulta, violando la imparcialidad del proceso.

Texto publicado en el número 2372 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 17 de abril de 2022.