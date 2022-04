"¡Presidente, presidente!" le gritaban en coro a Adán Augusto

SILAO, GTO. (Proceso).- A puerta cerrada en el salón de un hotel de la autopista Irapuato-León, apenas tomaba el micrófono el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cuando, primero con la timidez de una voz y después en coro, se hizo escuchar el grito repetido: “¡Presidente, presidente, ­presidente!”.

Nadie rebatió al tabasqueño, hoy convertido en “la mano derecha del presidente” López Obrador –así se refirió a él la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, su compañera del gabinete Rosa Icela Rodríguez–, su presencia a la cabeza de la operación política y de trabajo territorial para empujar la participación en la consulta para la revocación del mandato con el “sí” a la permanencia de Andrés Manuel López Obrador.

Ambos funcionarios del círculo más cercano del presidente hablaron como figuras centrales en una reunión privada el domingo 27 de marzo con funcionarios federales, estatales y municipales emanados de Morena en Guanajuato, convocada por el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, candidato a gobernador en 2018 y a alcalde de León en 2021, así como por las senadoras Malú Micher Camarena y Antares Vázquez Alatorre.

Rosa Icela conminó a los morenistas ahí reunidos a “hacer todo el esfuerzo para permitir las condiciones mínimas necesarias, de manera que los mexicanos y mexicanas vayan a participar este próximo 10 de abril” en la consulta, como un acto de pleno respaldo a López Obrador, quien “le entrega a toda la población mexicana su esfuerzo”.

Y enseguida dijo estar acompañando al secretario de gobernación, al que se ocupó en describir: “Es un compañero de verdad entregado a su trabajo, que es la mano derecha del señor presidente y que trabaja de veras por sacar adelante todos los problemas que haya. Cuando un problema se resuelve es que el licenciado Adán Augusto está siempre allí, dando la cara, atendiendo, resolviendo”.

En el turno del propio secretario, éste narró una conversación con López Obrador en la que definió su intervención en la estrategia morenista con miras a que la consulta refleje la fuerza del movimiento morenista.

“Hace como 15 días platicaba con el presidente de que teníamos nosotros la obligación de salir a los estados, de salir a las calles a respaldar al mejor presidente de la historia de México –relató–; le planteamos que íbamos a venir a los estados a reunirnos con amigos, con los compañeros, con quienes han hecho el trabajo territorial y que han estado defendiendo la Cuarta Transformación.”

En respuesta, López Obrador le pidió tener mucho cuidado, “ya ven que esos del INE no nos quieren, no vaya a ser que los graben y los quieran correr o los corran los del INE”, citó el secretario.

“Le digo: ‘Mire, si me corren los del INE, estoy agradecido, es un honor que me corran’… la verdad es que lo de menos es que lo corran a uno, porque este movimiento no es de cargos sino del pueblo”, terminó así Adán Augusto López la anécdota que selló su recorrido por varios estados durante los siguientes fines de semana, previos al domingo 10 de abril, fecha de la consulta que realizará el Instituto Nacional Electoral (INE).

En esta reunión efectuada en el único estado donde AMLO no ganó la elección presidencial en 2018 hubo regaños del secretario de Gobernación porque el morenismo local “no es un dechado” ni un ejemplo de unidad.

Antes, la senadora Malú Micher había dado algunos apuntes para “el gran objetivo que es el evento de la ratificación del mandato de nuestro presidente: cuentan con todo el apoyo, cuando digo todos estamos hablando de todo, el traslado, el apoyo, lo que ya sabemos que tiene que haber, viáticos, todo, van a contar con el apoyo…”, luego de asegurar que en el estado “sabemos cómo va viniendo el crecimiento de Morena y vemos cómo va bajando el PAN en el estado; eso nos conviene a todas y todos”.

Pero Adán Augusto no tuvo reparos en hablar del divisionismo y las pugnas internas y puso como ejemplo los conflictos del movimiento en su estado hasta que él ganó la gubernatura con la mayor votación registrada, lo que logró, dice, sentándose con todos los liderazgos de Morena en Tabasco.

“Les dije: ‘O nos damos de garrotazos o vamos para adelante’… no estemos golpeándonos en este movimiento; tenemos un gran líder moral, político, que es Andrés Manuel López Obrador, y a él nos debemos. Y todo llega a su tiempo, nada más cuidémonos unos a otros”, fue el “consejo de viejos” que López Hernández dejó en esta visita del domingo a Guanajuato, tras un recorrido que había incluido Campeche, Yucatán y Jalisco, entre otras entidades, ese fin de semana.

“Ayer anduve en Yucatán, allá están peor que en Guanajuato”, soltó, provocando algunas risas nerviosas. Luego presumió que la tierra de López Obrador, Tabasco, es el estado morenista con más unidad y más apoyo del país.

Les pidió entender que en el movimiento morenista caben todos, “gente que haya militado en el PRI, en el PRD, en otros partidos, en el PAN, aunque ahí sí tenemos nuestra reserva”, así como una sociedad civil sin la que no le hubieran alcanzado los números a López Obrador para ser presidente.

Al final de su largo discurso en Silao, Adán Augusto pidió al morenismo despojarse de ambiciones y aspiraciones personales para ir a la consulta “y decir: ‘Hoy es el día de Andrés Manuel y vamos con todo a ir a la ratificación del mandato’. No nos preocupemos por lo que diga el INE y lo que digan los de enfrente, esos van a seguir ladrando”.

Texto publicado en el número 2370 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 3 de abril de 2022.