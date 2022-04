Llegó el juego del tapado... pero con la Reforma Electoral

Pese a que el 29 de marzo el presidente López Obrador anunció que propondrá una iniciativa para que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto de la ciudadanía, pocos saben por dónde viene esa bola. En la Cámara de Diputados ignoran el detalle de tal iniciativa y algunos consideran que tal propuesta es inviable. Sin embargo, fuentes consultadas por este semanario dan cuenta de que hay más de un documento sobre las nuevas reglas del juego electoral que pretende el mandatario, y que uno de ellos se encuentra en la Secretaría de Gobernación, a cargo de su titular.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La orden desde Palacio Nacional fue que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fuera el operador y guardara con candado el borrador de la Reforma Electoral. Mientras tanto, en sus conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador desgranaba las reglas del juego electoral que busca establecer.

Durante una semana el mandatario adelantó sus intenciones de renovar vía el voto popular la manera con la cual se elige a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), disminuir la cantidad de legisladores y restarle presupuesto al Poder Legislativo. Sin embargo, aún no hay ninguna propuesta sobre la reducción de los recursos para los partidos políticos.

Los planteamientos de López Obrador causaron múltiples reacciones entre actores políticos, coincidiendo, sobre todo, en la inviabilidad de la elección popular de los consejeros y magistrados electorales.

“Honestamente, (la propuesta presidencial) me parece sumamente difícil de entender y operar. La primera pregunta es ¿quién va a organizar la elección?, habría que crear un INE para formar otro INE; parece de risa, pero es preocupante”, dijo la exconsejera electoral María Marván Laborde en entrevista radiofónica.

Aclaró que los consejeros y magistrados no pueden ser puestos de elección popular porque no vienen de una votación ciudadana, y porque se requiere que los puestos los ocupen expertos en materia electoral y en leyes.

En ese mismo sentido se expresó Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) e integrante de la Comisión Político Electoral, quien, en entrevista con Proceso, consideró que el proyecto del presidente es producto del enojo que tiene con los integrantes del INE.

Para la bancada de MC la clave está en restarle importancia a los dichos del mandatario, pues en la conferencia mañanera “se habla ¡hasta de Chumel! El presidente se mete en todo”.

“El propio presidente (López Obrador) fue electo por un órgano como es el INE. Que él no esté de acuerdo con el árbitro es un asunto normal para todos, pero que haga ese tipo de comentarios ya rebasa toda consideración a la realidad. No hay un documento; y si hay, vendrá de Palacio de Gobierno, que es de donde vienen todos los documentos de Morena”, expuso el legislador por el estado de Jalisco, quien ha estado en las reuniones de su comisión para escuchar –lo que calificó de– soliloquios de los morenistas sobre algo que no existe. Ya discuten un tema sin fundamento, agregó.

