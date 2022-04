Selección de paratiro con arco, sin apoyo para asistir al mundial de Dubái

Los cuatro integrantes de la selección nacional de paratiro con arco que ganaron su boleto para el mundial de esa especialidad efectuado en Dubái en febrero pasado, no pudieron viajar porque la entrenadora Sandra Loza Tenorio no supo cómo solicitar el dinero a la Conade, comenta a Proceso Cathia Valdés, una de las afectadas. Se dice víctima de discriminación porque, asegura, los directivos siguen considerando a los paraatletas como “personas que no podemos trascender”. E insiste: fue planeado que no fuéramos, y culpa de ello al titular de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, Santiago Avitia.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La seleccionada nacional de paratiro con arco Cathia Valdés denuncia discriminación, falta de empatía e interés hacia los paraarqueros por parte del presidente de la Federación Mexicana de Tiro con Arco (FMTA), Santiago Avitia. El federativo, dice, se rehusó a proporcionarles los recursos económicos para que participaran en el Campeonato Mundial de Paratiro con Arco celebrado en Dubái en febrero último.

Cathia ganó su boleto para esa justa mundial en el selectivo nacional de paratiro efectuado en noviembre pasado en Zinacantepec, Estado de México; lo mismo hicieron sus compañeros Samuel Efrén Molina, Omar Echeverría Espinoza y Lya Tadeo Sánchez.

Ranqueada número uno en el ámbito nacional en la categoría standing (aunque sólo tiene una pierna puede tirar de pie), Cathia es la número 52 del mundo. La importancia de asistir al Campeonato Mundial de Paratiro con Arco radica en que ese evento otorga puntos para el ranquin olímpico.

“Te prepara rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. A partir de esa competencia nos íbamos a estar ranqueando porque es el inicio del ciclo olímpico”, comenta la tiradora a Proceso.

El presidente de la FMTA designó a la entrenadora Sandra Loza Tenorio, quien también funge como comisaria de este organismo deportivo, para que hiciera la solicitud de los recursos para el viaje de los deportistas a la competencia ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

No obstante, Loza no supo cómo solicitar el dinero y unos días antes de salir rumbo a Dubái, a los seleccionados se les informó que si querían ir lo hicieran con sus propios recursos.

Relata Cathia: “Santiago Avitia y Sandra Loza nos amolaron a todos; a toda la selección mexicana. La falta de interés por parte del presidente de la Federación de Tiro con Arco para las personas con discapacidad en esta disciplina es más que evidente. No puede ser que hasta ahora no haya un comunicado para explicar lo sucedido.

“Si revisas la página de la federación, hay un montón de comunicados de la selección convencional de tiro con arco, y de las personas con discapacidad no hay absolutamente nada.

“Entonces para los convencionales sí hay quien haga los trámites en tiempo y forma, sí lo saben hacer para que salgan los recursos, pero para nosotros no. Es evidente que hay discriminación y una clara falta de información. Nunca hay escritos (sobre las competencias de los paraarqueros), todo lo manejan por vía oral”.

Malos trámites

Después de que los cuatro seleccionados ganaron su boleto para asistir al mundial, la FMTA dio a conocer sus nombres en un comunicado y reiteró que contarían con el aval y el dinero, acorde con la convocatoria.

Asimismo, el 30 de noviembre de 2021 la FMTA también informó a los arqueros que Sandra Loza e Hilda Martell serían las entrenadoras que asistirían con ellos al mundial. Ellas se encargarían de la logística del viaje de la delegación mexicana.

Posteriormente, a través de un grupo de WhatsApp, Loza les dijo que tenían prevista una concentración en el Centro Paralímpico Mexicano, a partir del 2 de febrero, para comenzar su preparación rumbo a Dubái.

Los seleccionados se quedaron esperando la confirmación. Nunca llegó. El 29 de enero la entrenadora Loza volvió a escribirles y les comentó que la gestión ante la Conade se había retrasado:

“El licenciado Samuel Pérez Portillo de (la) Conade, quien es nuestro técnico metodológico, me acaba de indicar que no considera prudente (que) se realice la concentración, ya que sería poco tiempo; nos sugiere seguir la preparación en nuestros estados.”

Ante la cancelación, Valdés se comunicó con Samuel Pérez, quien le dijo que la concentración no se había realizado porque nunca existió una solicitud de parte de la FMTA para que se llevara a cabo. “Es decir, no nos iban a dejar pasar porque nadie realizó la solicitud; no existía”, recuerda la paraarquera.

A partir de entonces la única vía de comunicación de los deportistas con las entrenadoras fue mediante WhatsApp. Loza siempre les aseguró que los trámites para obtener los recursos económicos para viajar al mundial marchaban de manera correcta.

Sin embargo, el 17 de febrero, dos días antes de que viajaran a Dubái, Loza les informó que no acudirían al mundial “por falta de dinero”, pero les dijo que tenían la opción de asistir con sus propios recursos o con un patrocinio.

“Quedé en shock. Ya habían sido muchos días de estar entrenando, de estar preguntando qué pasaría, sin tener ninguna respuesta clara. Loza nos dijo que no había recursos y que además deberíamos ser conscientes de que como atletas le tenemos que invertir (para practicar nuestro deporte)”, dice Valdés.

De inmediato se presentó en las instalaciones de la Conade para hablar personalmente con Samuel Pérez. El metodólogo le dijo que a Sandra Loza “se le complicaron los trámites”. Le regresaron los documentos que presentó ante la Conade por errores y observaciones, por eso todo se retrasó. Al final, la solicitud del dinero no fue aprobada.

“Me dijo que no supieron hacer el trámite”, lamenta Valdés, medallista de bronce en los Juegos Parapanamericanos de Barranquilla 2018. Expresa su enojo y frustración porque, dice, ella y sus compañeros tuvieron una preparación muy dura para acudir al campeonato mundial… y se quedaron sin competir.

Otras complicaciones

Cathia Valdés asegura que el principal responsable es Santiago Avitia, por la falta de interés hacia los paraarqueros, pues su prioridad son los deportistas covencionales.

Él es el presidente, asegura, “el encargado de asignar la tarea. Él le pide a Sandra que lleve a cabo el trámite, digamos que directamente. En ese sentido, ella no es responsable, pero es su comisaria. Si ella no sabía hacerlo, no se hubiera aventado la bronca”.

–¿Pudo hablar con Santiago Avitia en el algún momento?

–Sí, hablé con el presidente el 18 de febrero y me dijo que los documentos se ingresaron en tiempo y forma, pero que el recurso “no bajó”. Luego viene Samuel Pérez y me dice que “no bajó” porque nunca metieron los papeles y que el dinero se quedó congelado.

“Uno dice una cosa y el otro otra. Cuando hablé con Avitia le pregunté que si lograba conseguir el dinero por mis medios contaría con el aval para ir al mundial. Y me dijo: ‘No, no vayas. Voy a dar de baja a México del mundial’. Pero yo ya sabía que Sandra iría con Omar (Echeverría Espinoza), ¿entonces por qué yo no puedo y él sí? Después de ese día el presidente de la federación nunca me volvió a responder una llamada.

–Si Avitia le hubiera dado luz verde para viajar a Dubái con sus medios, ¿lo hubiera hecho?

–No, porque somos un equipo. Yo no soy México, no fui la única que se ganó un lugar. Creo que todos teníamos el mismo derecho de viajar, nos lo ganamos.

Omar Echeverría Espinoza, quien participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, sí viajó al Campeonato Mundial de Dubái con la ayuda de patrocinios. Sin embargo, sufrió porque la aerolínea perdió su equipamiento deportivo y tuvo que competir con un arco prestado. El paraarquero tuvo otras complicaciones, pues tampoco estaba inscrito en la competencia.

Sandra Loza viajó acompañada por su hermana Ana, quien nada tiene que ver con la FMTA. Ambas formaron el cuerpo de entrenadoras del deportista paralímpico. Al final, Echeverría compitió representando a México, ya que el país no fue dado de baja como Santiago Avitia le dijo a Cathia Valdés.

“Mi conclusión es que esto es una violación para las personas con discapacidad, nos siguen tratando como personas que no podemos trascender. Fue planeado que no fuéramos. Si se nos hubiera dado la atención que merecemos hubiéramos participado en el mundial. Esto es corrupción y discriminación, se lo dije al mismo Avitia: ‘No nos discrimine así’.”

Cathia Valdés señala que existe la posibilidad que más adelante la FMTA envíe a los seleccionados nacionales a alguna otra competencia para compensarlos por no haber ido a Dubái. Ella asegura que aceptar no es lo ideal, pero sabe que necesita el fogueo que sólo adquiere en las competencias internacionales.

“Que renuncie. Si no está a la altura para atender nuestras problemáticas, que se vaya. Él debería responder y hacer algo. Me siento enojada, vulnerada y violentada. Lo estoy haciendo (la denuncia) por mí, mis compañeros de disciplina y por todos los que vengan. Necesito que la federación me apoye y que no haya represalias en mi contra”, concluye.

La reportera buscó una entrevista con Santiago Avitia, quien al recibir el mensaje de texto lo leyó y bloqueó el número telefónico desde el cual se le escribió.

Reportaje publicado el 3 de marzo en la edición 2370 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.