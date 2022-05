Protectores de la Selva Maya Décadas de denuncias contra la gran depredadora

A la deforestación de la selva por las obras del Tren Maya se suma el enorme daño que la empresa Calica le inflige al ecosistema de los alrededores de Playa del Carmen. De acuerdo con organizaciones ambientalistas –menospreciadas por la Presidencia, pero que llevan décadas de denuncias–, la fauna local es ahuyentada, y corre peligro de extinguirse, por los brutales métodos que emplea la empresa explotadora de calizas.

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO (proceso).- Durante años y desde varios frentes, ambientalistas de Playa del Carmen han impugnado la operación de Calica, empresa denominada comercialmente Sac-Tun y filial de la estadunidense Vulcan Materials Company que, aseguran, ha consumado uno de los mayores ecocidios en un área de selva cercana a las mil 500 hectáreas.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descalificado a defensores del medio ambiente de la región –que encabezan la oposición por el tramo 5 sur del Tren Maya– y los ha vinculado con Calica, en realidad estos ambientalistas constantemente se oponen a los planes gubernamentales y empresariales que no cumplen con los mínimos lineamientos de mitigación de impacto ambiental en el corredor turístico Riviera Maya.

La lucha contra proyectos de corte ecocida en Playa del Carmen quedó registrada en el documental Erosión, de Carlos Underwood y Sergio Santiago, quienes en 2016 mostraron la endeble relación de Calica con los programas ambientales locales.

Moce Yax Cuxtal, asociación civil ecologista en Playa del Carmen, fue parte del filme. Sus fundadoras exhibieron los trabajos de Calica, los planes de la empresa para continuar a toda costa la explotación de materiales pétreos y parte de su protesta ante dependencias federales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por no actuar de manera inmediata para frenar el ecocidio.

Tras la clausura temporal impuesta contra Calica por dicha dependencia el pasado jueves 5 en el predio La Rosita y, los supuestos planes de hacer del área impactada un parque temático, Laura Artemisa Patiño Esquivel, presidenta de Moce Yax Cuxtal, solicita que el punto se deje tal como está para dar paso al comienzo de una forma natural de su recuperación.

“Nuestra postura es que está bien la clausura, pero es un velo, es otra gran mentira, porque ahora sí actúa Profepa, cuando este problema lo tenemos desde hace muchos años y no es una actuación que vaya a ser un remedio. Lo que pedimos es la restauración y que no se siga explotando, que no se acomode a su modo, que no se pase de una minera a un centro turístico”, dice Patiño Esquivel.

Calica está ocho kilómetros al sur de Playa del Carmen, con diversas entradas a los lados de la carretera federal 307, donde está el área de explotación a cielo abierto de calizas, material pétreo de gran valor para la construcción de casas y carreteras. La zona de explotación tiene aparejada una concesión a favor de dicha empresa para operar el puerto de Punta Venado, desde donde es enviado el material a diversas ciudades del sur de Estados Unidos.

