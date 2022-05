Edición 75 de Cannes; poca presencia latinoamericana

Es una lástima que el covid-19 haya hecho estragos en la producción de cintas en México y en la región, al grado de que no habrá ninguna en la competencia oficial a tres cuartos de siglo del más afamado certamen. Sin embargo, para el productor mexicano Julio Chavezmontes se trata de una situación pasajera. Él será carta fuerte con El triángulo de la tristeza (2022), del sueco Ruben Östlund, la cual competirá por la Palma de Oro. En tanto, Kim Torre (Costa Rica, 1993), egresada del CCC y radicada en México, va con su cortometraje Luz nocturna.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Sin la exigencia del cubrebocas, las pruebas para detectar el covid-19 y los certificados de vacunación, el más difundido festival del mundo, el de Cannes, llega a su 75 edición, con sólo dos ausencias por falta de presupuesto: 1948 y 1950.

Ahí, a partir del primer certamen, en 1946, la cinematografía mexicana siempre ha estado presente. Entonces María Candelaria (1943), de Emilio El Indio Fernández, obtuvo el Grand Prix, y el galardón a Mejor Fotografía (Gabriel Figueroa).

Desde entonces varios cineastas han representado con éxito al país: Luis Buñuel, Julio Bracho, Roberto Gavaldón, Ismael Rodríguez, Arturo Ripstein, Carlos Reygadas, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Amat Escalante, Michel Franco y Tatiana Huezo, por mencionar algunos.

Ahora en el festival, que se efectúa en la Riviera Francesa del 17 al 28 de este mes, ninguna película nuestra participará en la competencia oficial, aunque algunos mexicanos mostrarán sus trabajos; por ejemplo, el productor Julio Chavezmontes, fundador de la empresa Piano junto con Sebastián Hofmann, acudirá por tercera vez al mercado cinematográfico más importante del mundo. Coproduce la película Triangle of sadness (El triángulo de la tristeza, 2022), del sueco Ruben Östlund, la cual competirá por la Palma de Oro con otras 20 obras.

Östlund (Styrsö, Västra Götaland, 1974) ya posee esa presea por The square, que recibió en 2017.

Emotivo, Chavezmontes (Ciudad de México, 1988) exclama en entrevista por teléfono: “¡Es una gran alegría volver a Cannes! ¡Estar ahí es un honor!”.

En 2021, Piano estuvo presente con tres cintas en competencia en Cannes, con Annete, del francés Léos Carax (premio a Mejor Director); Memoria, del tailandés Apichatpong Weerasethakul (reconocimiento del jurado), y La isla de Bergman, de la francesa Mia Hansen-Løve.

Para 2018 había intervenido con el filme franco-mexicano-suizo La daga en el corazón, del galo Yann González.

Productor de más de 20 películas proyectadas en los principales festivales internacionales y también guionista, refiere:

“Para nosotros volver a Cannes después del año pasado es aún más especial, porque es muy difícil llegar a este tipo de festivales. Esta colaboración con Ruben viene de mucho tiempo atrás. Para Sebastián Hofmann y para mí este realizador es una gran inspiración. Admiramos su cine desde hace años. Sus largometrajes son de gran influencia en Tempo compartido (2018), de Hofmann. Conocimos a Ruben cuando fue presidente del jurado de Sundance en 2018, donde nos otorgaron el premio por Mejor Guion.

“Después tuvimos la oportunidad de distribuir en México su película The square, y fue a partir de ese proceso que conocimos a Philippe Bober, quien ha producido todas las películas de Ruben junto con Erik Hemmendorff; nos invitaron a colabo­rar, y de nuestra parte el sí fue rotundo.”

Triangle of sadness es una sátira en la cual se invierten roles y clases sociales. Ahí, los modelos Carl (Harris Dickinson) y Yaya (Charlbi Dean Kriek) navegan por el mundo de la moda mientras exploran los límites de su relación. La pareja es invitada a un crucero de lujo con una variedad de multimillonarios, entre ellos un oligarca ruso, traficantes de armas británicos y un capitán alcohólico y que cita a Marx. Al principio todo parece bien, pero se avecina una tormenta y los pasajeros se marean durante la cena de siete platos del capitán. El crucero termina catastróficamente.

Carl y Yaya se encuentran abandonados en una isla desierta con los multimillonarios y uno de los limpiadores del barco. La jerarquía se invierte repentinamente, ya que el ama de llaves es la única que sabe pescar.

Volveremos

Chavezmontes destaca que fue “un gran aprendizaje” ver la forma en la que el director también de The guitar mongoloid (2004), Involuntary (2008), Play (2011) y Force majeure (2011) trabaja con los actores y “la precisión con la que dice las cosas”.

El elenco de Triangle of sadness lo complementan Iris Berben, Vicki Berlin, Zlatko Buric, Oliver Ford Davies, Henrik Dorsin, Woody Harrelson y Sunnyi Melles, entre otros.

El productor relata que “es una película en que la gente que sigue el cine de Ruben va a encontrar justamente lo que lo ha hecho tan destacado, y las personas que no conocen el cine de Ruben desearán ver las películas que desarrolló antes”.

–¿Qué opina de que en la competencia oficial de la 75 edición de Cannes no haya presencia mexicana, ni en general de Latinoamérica?

–Creo que es la afectación del covid-19 en los procesos de producción. En muchos lugares varias películas presentan retrasos enormes en varias facetas, desde su producción hasta su postproducción, eso influye en la presencia en un festival como Cannes, mas estoy seguro que el cine latinoamericano, sobre todo el mexicano, que siempre ha sido tan apoyado en los encuentros fílmicos, tendrá una presencia importante.

“Igual hay que considerar que películas mexicanas importantes estuvieron listas antes de Cannes, como fue el caso de Manto de gemas, de Natalia López Gallardo, que logró el Oso de Plata en Berlín de este año. Entonces nuestro cine sigue estando en los principales foros del mundo.”

Es optimista:

“Creo que el hecho de que no haya mayor presencia latinoamericana en este año en Cannes es una cuestión pasajera y que el próximo año será distinto.”

La cineasta María Novaro, titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), informa que esa instancia participará en el mercado del séptimo arte de la Costa Azul con un stand virtual, como el año pasado:

“Este 2022 había las dos opciones, físico y online; muchos países van virtual y otros presencial. Como se tuvo que tramitar con mucha antelación, incluso antes de que se levantara la pandemia, escogimos el camino virtual. Espero que para Berlín ya sea otra vez presencial.”

No obstante, se muestra inquieta:

“Mi preocupación ahora es que no todo es virtual. Aunque esta vez desafortunadamente habrá menos presencia de cine mexicano en Cannes, también nos requieren menos.”

Festivales mexicanos en alianza

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés), que cumple 25 años este 2022, presentará un programa con 10 películas en el Short Film Corner, un espacio dedicado a la venta, exhibición y distribución de cortometrajes del Marché de Cannes. Se trata de una selección especial llamada ¡Viva México! Lo mejor de Guanajuato IFF. Son obras de jóvenes guanajuatenses:

Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje, de Gabriel Herrera (Mejor Cortometraje Ficción GIFF 2021); Papel, de Gisela Carbajal Rodríguez (cortometraje con mención especial en GIFF 2021); La colmena, de Víctor Jara y Jean Renoir (Mejor Cortometraje Guanajuatense GIFF 2021); El torito, la danza del pueblo, de Roberto Antonio Salazar (ganador del Concurso Identidad y Pertenencia GIFF 2021); Memoria sumergida, de Salvador Ybarra (segundo lugar del Concurso Identidad y Pertenencia GIFF 2021); Muerte en Guanajuato, de Luis Ernesto Pérez (ganador del 12º Rally Universitario GIFF 2021); Los no nacidos, de Christian Cornejo (Mejor Cortometraje Guanajuatense GIFF 2019), y Faroles, de Juan Pablo Hernández (ganador del Concurso Identidad y Pertenencia GIFF 2019).

Junto a esta selección, viajarán cinco realizadores apoyados por el GIFF con la finalidad de promover sus respectivos proyectos en el Short Film Corner, y de presentarlos ante diversos distribuidores de cine y en festivales de todo el mundo.

Como parte de la alianza exclusiva que el GIFF mantiene con Cinéfondation del Festival de Cannes, Sarah Hoch, directora del festival mexicano, se reunirá con los 12 cineastas elegidos por Cannes, quienes luego de su residencia en París viajarán a Guanajuato para asistir al programa de Residencia MexiCannes, a efectuarse en el marco del GIFF, donde buscarán coproducciones entre sus países de origen y México. Cinéfondation es el área que impulsa a los nuevos talentos con asesorías y vinculación con la élite cinematográfica internacional.

En cuanto al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que cumple dos décadas este año, mostrará cuatro cortometrajes en la 61 Semana de la Crítica de Cannes, como cada año desde 2005. Son cintas mexicanas que fueron parte de la Selección Oficial de la 19 edición del FICM.

Los trabajos a presentarse en Cannes son: Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje (Premio Ojo a Cortometraje de Ficción Mexicano); Llueve (2021), de Magali Rocha Donnadieu y Carolina Corral Paredes; Mi edad, la tuya y la edad del mundo (2021), de Fernanda Tovar (Mención Especial a Cortometraje Documental), y El sueño más largo que recuerdo (2021), de Carlos Lenin.

Por otra parte, el cortometraje Azul naranja, de la directora mexicana Claudia Quijas, será parte del Short Film Corner. Se produjo en el marco del 48 Hours Film Festival, un concurso donde equipos de realizadores deben filmar un cortometraje en dos días con la temática y recursos de producción que les asigna el festival.

En tanto, Kim Torre (Costa Rica, 1993), quien estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y radica en México, es parte de la Competencia de Cortometraje en Cannes, con Luz nocturna, y dice a este semanario vía Zoom:

“El corto es costarricense pero la fotógrafa es mexicana. Estudiamos juntas en el CCC. Me siento muy feliz. Fue una sorpresa muy grande porque entrar en esa selección es tan difícil que sinceramente no lo estaba esperando. Al principio fue difícil creerlo.”

Rusia y Ucrania

El 1 de marzo pasado el Festival de Cine de Cannes publicó en su sitio en internet (https://www.festival-cannes.com/es/press/press-articles/communique/articles/declaracion-del-festival-de-cannes-sobre-la-situacion-en-ucrania) un comunicado en el que expresó su apoyo al pueblo ucraniano en la guerra con Rusia:

“…Unimos nuestras voces a las de todos aquellos que se oponen a esta situación inaceptable y denuncian la actitud de Rusia y sus dirigentes.

“Pensamos especialmente en los artistas y profesionales del cine ucraniano, así como en sus familiares, cuyas vidas están ahora en peligro. Hay a quienes no conocemos y hay a quienes sí conocemos y a quienes hemos recibido en Cannes con obras que dicen mucho sobre la historia y el presente de Ucrania.”

Continuó el texto:

“…Así pues, se ha decidido que, a menos que se ponga fin a la guerra de agresión en condiciones que satisfagan al pueblo ucraniano, no se recibirán delegaciones oficiales procedentes de Rusia ni se aceptará la presencia de ningún organismo vinculado al gobierno ruso.”

En varios medios internacionales se ha difundido que Cannes rechazó solicitudes de acreditaciones de periodistas rusos asociados con publicaciones que no se adhieren a la posición de Cannes sobre la guerra de Rusia contra Ucrania.

Chavezmontes comenta que, hasta donde él sabe, Cannes no ha castigado a ningún cineasta o película rusa. Enseguida enfatiza la participación del director disidente ruso Kirill Serèbrennikov (Rostov del Don, 1969) con su largometraje Tchaikovsky’s wife (Rusia y Francia, 2022) en la competencia oficial. Y habla a título personal:

“Sin juzgar institución cultural alguna, creo que todos estamos de acuerdo en que una cosa es condenar a un gobierno y no a su población civil, y la cultura es otro aspecto.”

Serèbrennikov, conocido por sus posiciones a favor de la comunidad LGTB+ y su crítica al autoritarismo del gobierno de Vladimir Putin, fue condenado en 2020 por un supuesto desvío de fondos.

A su vez Novaro, directora de Danzón, tiene cuidado al hablar de la posición del festival de Francia ante la guerra:

“Bueno, están en Europa. La guerra la tienen ahí enfrente. Están con sus problemas, su dependencia de la energía. Poseen un panorama muy diferente. ¿Quién es uno para juzgar la situación en la que se encuentran los europeos? No me atrevería. A mí lo que sí me resulta coherente es la política mexicana de que la cultura está en otro nivel y que no estamos tomando esas medidas, pero es muy fácil porque desde México es otra la situación.”

Fuera de competencia se exhibirá el documental póstumo sobre Ucrania del cineasta lituano Mantas Kvedaravicius, “abatido por soldados rusos” en Mariúpol el pasado 2 de abril.

Los ucranianos Maksim Nakonechnyi y Sergei Loznitsa presentarán sus cintas Bachennya metelyka y The natural history of destruction, respectivamente. La primera es parte de la sección Una Cierta Mirada y la segunda es una proyección especial.

