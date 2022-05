Estreno-homenaje a su fundador: 25 años de Ápeiron Teatro

No es una compañía cualquiera ni su fundador era un profesor más. Heredero de la línea de Luisa Josefina Hernández en la UNAM, Fernando Martínez Monroy, tras dirigir al grupo por un cuarto de siglo, falleció en diciembre, dejándolo al parecer desamparado. Pero la fuerza se impuso, y ahora con Esteban Montes retomó el camino y estrenará dos obras trabajadas por el maestro: Antes del desayuno de O’Neill, y otra de Tennessee Williams. La primera, este día 26 como reapertura de su nueva sede, según cuenta la actriz Viridiana Monteagudo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con el monólogo Antes del desayuno de Eugene O’Neill, la compañía de Ápeiron Teatro A. C., conmemora 25 años de actividad artística y rinde homenaje a su fundador, Fernando Martínez Monroy, fallecido el 16 de diciembre del año pasado y quien cumpliría 58 años este jueves 26 de mayo.

“Antes del desayuno –cuenta su actriz protagonista, Viridiana Monteagudo– fue un ejercicio que hice en la escuela de Bellas Artes a sugerencia del maestro Fernando, ya luego él me dijo que la quería montar conmigo, y nuestra primera lectura fue en 2015.”

Al año siguiente terminaron de escenificarla; pero no la pudieron estrenar por haber mudado la sede teatral de la compañía en la calle Monterrey, colonia Roma, a la Vértiz Narvarte, donde hasta septiembre presentarán temporada de este monólogo del dramaturgo neoyorquino Eugene O’Neill. Y en octubre, El zoológico de cristal, de Tennesse Williams.

“Cuando vino la pandemia –prosigue ella– el montaje se quedó ahí y todavía yo platiqué con el maestro Fernando en noviembre, a un mes de su muerte, cuando me dijo que la íbamos a reestrenar. Entonces murió. La verdad yo no sabía qué iba a pasar con las obras pendientes, sólo pensaba en su ausencia…”

Relata que al comenzar 2022, el también maestro de Ápeiron Teatro A. C., y colega suyo Esteban Montes, le llamó proponiendo retomar ambas obras de Fernando Martínez Monroy. Antes del desayuno estrenará el próximo jueves 26 en reapertura de la sede Ápeiron Teatro (calle Doctor Vértiz 1054).

“Estábamos por estrenar Antes del desayuno –explica el director Esteban Montes– y El zoológico de cristal de Tennessee Williams con los alumnos de nuestro diplomado, en eso Fernando murió. Realmente su muerte fue muy sorpresiva para todos, yo creo que para él mismo también.”

–¿De qué murió Fernando Martínez el 16 de diciembre de 2021?

–Era diabético. Tuvo complicaciones por la disfunción de los riñones y le sobrevino un paro cardíaco.

“De venir trabajando años la comedia –añade Viridiana– ahora presentamos un melodrama; proceso curioso, porque según una conversación que yo tuve en 2018 con el maestro Fernando, me decía: ‘El día que tú aceptes que eres cómica, ese día vas a poder actuar lo que quieras’. Entre nos, cuando me decían que yo era cómica me ofendía, porque yo quería ser dramática, seria… Pero siempre que contaba algo de lo que me pasaba en la vida, él se reía mucho de mis anécdotas y me decía: ‘Es que eres cómica’. Cuando lo empecé a aceptar, también comencé a relajarme en escena. Han sido seis años de preparación con todo lo que he vivido en Ápeiron tras haber escrito mi espectáculo de cabaret Lucrecia en: Él regresó (sic), otro monólogo que reestrenaré en el foro Shakespeare a partir del 30 de julio. Por fin tengo la posibilidad de hacer el personaje de la señora Rowlands en el monólogo de O’Neill de Antes del desayuno, tributo al maestro y por 25 años de Ápeiron.”

Fundada en marzo de 1997, la compañía Ápeiron Teatro, A. C., se integra por Carlos Cortés, Abigaíl Medina, Yulizbeth Alba, Fernando Moctezuma Ulloa, Viridiana Monteagudo, Mary Carmen Leyva López, Esteban Montes, Mario Alberto Moreno Robles, Francisco Xavier Rodríguez, Rafael Rivera Díaz, Isaac y Samantha Sánchez González, y Diego Vera Espinosa, entre otros.

Arte de la conciencia

Esteban Montes Miranda (Narvarte, DF, 1971) explica que Martínez Monroy fue alumno, colaborador y amigo de la escritora y dramaturga Luisa Josefina Hernández, continuando su herencia dramática e investigaciones.

“Nos afectó muchísimo su muerte en Ápeiron, porque básicamente todo el trabajo giraba en torno a lo que él venía realizando. Decidimos fortalecer la misión que su legado deja, pues Fernando siguió a Luisa Josefina Hernández cuya visión se preocupa por entender cómo funciona el teatro en sus principios básicos, a partir del impulso que le dio Rodolfo Usigli. Es una indagación que le implicó un trabajo doble, de reflexión y de praxis constante. Lo interesante es que el desarrollo que hizo Fernando de la teoría en las aulas y en la práctica escénica, formó nuestros espectáculos a lo largo de estos años desde 1997.

“Nos enseñó que el teatro no es un hecho social sino un arte, un arte de la conciencia, y el espectador va al teatro para entender algo de la vida a través de la acción, como decía Aristóteles. Lo que ocurre en el drama es un acto de conciencia. Fernando se fue a estudiar cinco años en la Complutense de España y regresó en 1997 a darnos clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, abrió una convocatoria para continuar actuación nuestro grupo de veinte personas en la casa de sus padres, por el Metro Chabacano, y después retomamos en un departamento chiquito de la colonia Las Águilas”.

Pioneros de la aventura con Martínez Monroy en Ápeiron fueron Abigaíl Medina Ortiz, Esteban Montes Medina, Rafael Rivera Díaz y Pilar Villanueva. Juntos organizaron el seminario Análisis dramático, que tomó nuevo vuelo en 2012 y aún imparten en su escuela de la Vértiz Narvarte.

–Ápeiron, un concepto filosófico…

–Luego de ese seminario del año 2000, salió una convocatoria del gobierno del DF para un concurso de teatro clásico griego y nos inscribimos con Electra de Sófocles. Fue nuestro primer montaje. Fernando nos inscribió con ese nombre, tomando el concepto “ápeiron” del filósofo griego Anaximandro, que denomina a “la sustancia primigenia de donde todo surge”.

En cierto modo, la pandemia favoreció al grupo “en el sentido de que nos permitió generar materiales de video, al grado que Fernando se volvió influencer al subir una serie de 44 Sesiones virtuales de análisis dramático que grabamos en línea, pues aprendimos a usar la plataforma Zoom”.

(Ver la charla https://youtu.be/eBaFUjgVuMg, de las últimas conferencias sobre Los géneros dramáticos del canal “Fernando Martínez Monroy In Memoriam”, donde el profesor universitario Armando Segura, en seis minutos, lee un currículum “sintético” sobre el fundador de Ápeiron.)

Al maestro, con cariño

Como se dijo antes, el primer espacio de Ápeiron Teatro fue en “un cuartito” de las calles de Mina, en Coyoacán. Posteriormente, apunta Esteban Montes, se trasladaron a “un edificio enorme, semiderruido, que nos costó mucho trabajo porque el dueño era muy difícil”, en la calle Monterrey, colonia Roma.

Para 2017 se mudaron “a cuadra y media del Eje 5 Sur”, en la Vértiz Narvarte, sede donde presentarán Antes del desayuno de O’Neill, expone:

“Aquí los dueños son muy generosos, nos han ayudado muchísimo, la verdad. Es un foro pequeño donde caben 40 personas, 25 por las restricciones, con un espacio de duela también donde damos cursos y diplomados de actuación, aparte de los seminarios de Fernando sobre todos los dramas de Shakespeare, así como en torno a la obra completa de Eugene O’Neill y también de Luisa Josefina Hernández, que continuamos en línea.”

Ápeiron Teatro A. C., sobrevivió.

“No sólo eso –afirma Montes–. Una de las cosas que Fernando siempre nos aconsejaba es que no importa si el Estado te escatima apoyo como artista, nada frena para seguir adelante, ni somos hijos de las becas. Decididos a hacer cosas porque amamos hacerlas, todo el tiempo inventamos estrategias para lograr recursos. Es como si el teatro y la docencia fueran el motor mismo de nuestra compañía, vamos del aula a la escena y de la escena al aula.”

Actriz, directora, dramaturga y docente de teatro, Viridiana Monteagudo nació en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 1984. Su historia en Ápeiron Teatro es singular. En la preparatoria comenzó su formación artística bailando, si bien más tarde se dedicó a dominar los ordenadores y estudió Sistemas de Computación en la Universidad La Salle. A comienzos de 2009 conoció a Fernando Martínez Monroy, rememora:

“Sucedió en sus clases de arte dramático, pero yo ya había visto obras suyas, por ejemplo El amigo secreto de Luisa Josefina Hernández que él dirigió. Cuando por parte de un maestro mío de La Salle me llegó la invitación de tomar un taller de Ápeiron Teatro en Coyoacán, fui. Estaba algo nerviosa pues había muchos compañeros de varias escuelas de teatro y yo carecía de formación teatral. Tenía 24 años y quería ser actriz; sin embargo trabajaba entonces en una oficina de las mejores empresas de México.”

En clase, Fernando Martínez Monroy le preguntó: “¿Qué es el amor?”, y ella contestó: “Es una experiencia”. Los ojos del maestro se le clavaron.

“Me volteó a ver, nos vimos y… siento que desde ahí nos reconocimos en el trabajo de su compañía, en el ser colegas, con todo lo que vendría después pues fue algo mágico, algo místico que cambió mi vida. Es un momento que me marcó pues a partir de allí ya no había marcha atrás.”

Asistió al seminario de William Shakespeare que Martínez Monroy impartía los domingos, y optó por abandonar su chamba de oficinista.

“Decidí ir hacia mi verdadera vida, el teatro. Yo le comenté a mi maestro que quería estudiar actuación y dirección en la Escuela de Bellas Artes; él me invitó a la compañía un par de años después, en 2011.”

Ápeiron mudó sus actividades artísticas al inmueble de la calle de Monterrey, participando Viridiana en el traslado.

“Entré con todo el entusiasmo de tener un foro y arreglar el lugar, fue un trabajo de equipo conmovedor, porque nos juntamos con el objetivo de formar y armar un teatro. Empecé en producción, como staff, con el también maestro Esteban Montes montamos su obra Las luces de dragón. Una leyenda japonesa inventada, y Tú eres Pancho Villa, de Alberto Ruiz Álvarez. Yo aprendí mucho con todos ellos atrás del escenario, estuve en todas las puestas en escena como producción y en relaciones públicas. Además, gracias a los conocimientos del maestro Fernando en cuanto a seguir adelante y nunca tener miedo, me abrí al descubrimiento de los talentos que uno tiene para el arte.”

Viridiana recibió la noticia de la muerte de su mentor “como un grito ahogado”. Iba en su coche cuando “el mundo se desvaneció, sentí hacerme polvo, haberme derrumbado por completo, algo me había quebrado”. En el velorio no paraba de llorar:

“Fue de los dolores más grandes de mi vida. Sentí una soledad tremenda. Él y yo hablábamos todos los días por teléfono, hacíamos videollamadas, iba a su casa, tomábamos café, el Día del Maestro le llevé serenata el año pasado… Hoy sé que él me da fuerzas para salir adelante y levantarme de los escombros.”

Ápeiron Teatro reabrirá el 26 de mayo su sede en José María Vértiz, 1054-C a las 21 horas, con el estreno en homenaje a su fundador Antes del desayuno (1916), del premio Pulitzer 1920 y Nobel de Literatura 1936, Eugene O’Neill (1888-1953), monólogo de Viridiana Monteagudo en el papel de la señora Rowlands, bajo la dirección de Esteban Montes. Participan Rodrigo Sosa (vestuario), Andrea Prado (escenografía), Fernando Moctezuma y el actor Mario Alberto Romero Robles. Viernes, sábados y domingos (21, 19 y 18 horas, respectivamente).

