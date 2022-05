Higinio Martínez: “El próximo gobernador mexiquense será de Texcoco” (Video)

Abierta la temporada de autodestapes en Morena, el senador Higinio Martínez levanta la mano para la candidatura a gobernador del Estado de México en los comicios del próximo año. Martínez pone por delante sus años de militancia, su liderazgo en Texcoco y el resto de la entidad, así como su cercanía con otros dos posibles rivales oriundos del mismo municipio: Delfina Gómez y Horacio Duarte.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El senador Higinio Martínez Miranda niega estar obsesionado con la candidatura, pero se muestra decidido a postularse y apela a sus méritos con el partido, al derecho de antigüedad, y mueve sus hilos en el Congreso del Estado de México.

Antes de su destape del pasado 21 de mayo, en un mitin en la Feria del Caballo, en Texcoco, Martínez Miranda impulsó una iniciativa en el Congreso local, presentada por la diputada morenista Yésica Rojas, cercana a él, para garantizar la alternancia de género en las gubernaturas y que la designación de candidato en la elección concurrente en Coahuila no condicione el género en la candidatura del Estado de México.

Con esta reforma, aprobada por unanimidad el 13 de mayo, se obliga a los partidos a postular a personas de un género distinto con el que compitieron en la elección anterior, precisando que podrán postular libremente para la elección de 2023 a un candidato o candidata, pero se tendrá que alternar el género para las elecciones siguientes, en 2029.

En 2023 habrá elecciones para renovar gubernaturas en el Estado de México y Coahuila, entidades ambas gobernadas por el PRI, ninguna de las cuales ha conocido la alternancia.

Tras la reforma a la Constitución en 2019 para que el principio de paridad se aplique en los poderes públicos y de gobierno, los partidos están obligados a designar el mismo número de candidatos y candidatas.

Y eso podría ser un obstáculo a las aspiraciones de Higinio Martínez e inclinar la balanza a favor de Delfina Gómez, pues en Coahuila la candidatura que se perfila es la del subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, quien se encuentra en abierta precampaña.

El Congreso mexiquense estaba obligado a legislar en la materia, tras la sentencia SUP-RAP-116/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que vinculó al Congreso de la Unión y a los Congresos locales para regular la paridad en gubernaturas.

“El Estado de México legalmente se llama ‘estado libre y soberano de México’; estamos dentro de un pacto federal, es cierto, pero somos un estado libre y soberano. Nuestras candidaturas, para el caso de un cargo unipersonal, no pueden estar supeditadas a lo que se diga en Coahuila. Respetamos, son nuestros hermanos, pero el Estado de México no puede estar supeditado a eso”, explica en entrevista Martínez Miranda.

El senador morenista sostiene que Coahuila no puede definir la candidatura en su estado porque éste tiene 17 millones de habitantes, y el primero, 3 millones, por lo que Morena tendría que “tomar en cuenta primero qué se requiere en el Estado de México”.

“Con todo respeto a la gente de Coahuila, no puedo aceptar que me digan que porque no hay una (candidata) mujer. ¡Pues que le busquen!”, replica.