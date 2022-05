Mexicanos en el futbol de Europa, la (des)ilusión del Tri

Entre expertos y aficionados la hipótesis era la misma: la Selección mejorará cuando en ella jueguen futbolistas que militen en Europa. Pero no ocurrió así. Un recuento hecho por Proceso destaca que durante los últimos 21 años, 54 futbolistas mexicanos han sido exportados a equipos europeos. Sin embargo, su impacto ha sido nulo para mejorar los resultados del Tri en las recientes Copas del Mundo. ¿Qué ocurre? Lo explican en entrevista Raúl Potro Gutiérrez, entrenador campeón del mundo con el Tri Sub-17, y Eduardo Yayo de la Torre, exauxiliar técnico de la Selección.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pese a que en los últimos 21 años el futbol mexicano ha exportado 54 jugadores a las ligas de 17 países de Europa, esto no ha redituado en mejores resultados para la Selección Nacional en cinco mundiales, debido, principalmente, a la falta de minutos en la cancha. Es decir, da lo mismo si pertenecen a un club importante o a uno de menor categoría porque están lejos de jugar en la cancha los minutos que en promedio tiene un titular.

Además, el número de fichajes de mexicanos en el extranjero aún es reducido en comparación con otros equipos, como Argentina y Brasil.

De esos 54 futbolistas mexicanos en el periodo mencionado, 26 han estado en las principales ligas europeas, es decir Inglaterra, España, Alemania e Italia. Otros 17 fueron contratados por algún club de ligas menos importantes, como Países Bajos, Portugal y Francia. Los 11 restantes han formado parte de ligas de países que no figuran entre los mejores, como Grecia, Escocia, Andorra, Finlandia, Turquía, Bélgica, Noruega, Chipre, Suiza y Gibraltar.

En esa lista de 54 futbolistas no están incluidos nueve que, aunque son mexicanos, se formaron en equipos europeos: Nery Castillo (Olympiacos de Grecia), Giovani y Jonathan dos Santos (Barcelona), Juan Ángel Seguro (Osasuna), Javier Iturriaga (Athletic), Víctor Pérez (UE Engordany de Andorra), Armando Castañeda (CE Carroi de Andorra), Diego Nájera (Penya Encarnada de Andorra) y Alejandro Huerta (CE Carroi de Andorra).

A ellos habría que sumar los juveniles Marcelo Flores (Arsenal), Jonathan Gómez (Real Sociedad de España) y Nicolás Carrera (quien está en la Segunda División de Alemania, con el Holstein Keil). Caso especial es el de Santiago Muñoz, a quien el Newcastle lo fichó cuando tenía 19 años, proveniente de Santos Laguna.

Pero todos los seleccionados que juegan en Europa no han marcado una diferencia. Después de que en México 86 el equipo tricolor clasificó por primera y última vez a los cuartos de final en una Copa del Mundo, en el futbol nacional nació la discusión de que la exportación de jugadores a Europa sería la respuesta para mejorar física, técnica y tácticamente, y así alcanzar el anhelado quinto partido.

La premisa indica que si un mexicano migraba a un club europeo equivaldría a graduarse en la mejor universidad porque trabajaría con entrenadores de élite, contaría con preparadores físicos que los pondrían a punto para un mejor rendimiento, entrenaría y jugaría en un futbol más exigente y competitivo. Es decir, se generarían jugadores de mayor calidad que los existentes de la liga mexicana.

Así, Rafael Márquez se convirtió en la punta de lanza. El Mónaco de Francia le abrió las puertas en 1999. Su altísima calidad causó que el Barcelona lo fichara en 2003. El zaguero michoacano se posicionó como uno de los mejores centrales del mundo e ilusionó a todos en México.

Detrás de él tendría que irse una cascada de futbolistas en todas las posiciones, y así ocurrió… pero el aprendizaje adquirido en lo individual no cuajó en lo colectivo como para mejorar los resultados de la Selección Nacional. Dos décadas después el sueño de los cuartos de final sigue sin cristalizarse pese a que, por ejemplo, Javier Chicharito Hernández, el goleador histórico del Tri (56 tantos) fue fichado por dos de los mejores equipos europeos, el Manchester United y el Real Madrid.

Potro Gutiérrez. "Se necesita jugar". Foto: Eduardo Miranda

Defensivos, los más activos

De acuerdo con el entrenador campeón mundial de la Selección Sub-17 en 2011, Raúl El Potro Gutiérrez, de nada sirve que se manden “legiones de jugadores” a Europa si no acumulan suficientes minutos de juego como para tener el ritmo que se necesita para encarar una competencia de alto nivel, como un mundial de futbol.

“Eso va a depender de si juegan o no, porque el entrenamiento que tienen en Europa es muy bueno, pero no está tan lejano del que se hace en México. ¿Qué marca la diferencia? Los minutos de juego. El futbolista que está en Europa, si no tiene participación no va a hacer una gran diferencia respecto del que juega en la Liga MX y que es titular. El único plus que tienen los mexicanos que militan en Europa es el ritmo, y para tener ritmo necesitas participación”, asegura.

Por posición, los futbolistas mexicanos que han migrado a Europa en estas dos décadas se distribuyen de la siguiente manera: dos porteros, 20 defensas, 15 mediocampistas y 17 delanteros. Quienes más juegan, según los registros, son los defensas, con un promedio de 7 mil 622 minutos. En lo individual Rafael Márquez (Mónaco, Barcelona y Hellas Verona) es quien más estuvo en la cancha, con 31 mil 452 minutos en 395 partidos durante 12 años.

Por el contrario, Eugenio Pizzuto (llegó al Lille de Francia en 2020) tuvo cero minutos de juego en dos años. Pese a brillar con la Selección Sub-17 en el Mundial de Brasil 2019, ahora está en el Braga B de la segunda división de Portugal, luchando por mantenerse en Europa. En el futbol mexicano sólo jugó un partido de la Liga MX, con el Pachuca.

En esta posición de juego las esperanzas se renuevan con el central Johan Vásquez, quien acumula 2 mil 401 minutos en 28 partidos desde que alineó por primera vez con el Genoa de la Serie A el 17 de octubre de 2021. Ese mismo día anotó el único gol que ha marcado hasta ahora.

Los mediocampistas mexicanos en Europa promedian 6 mil 831 minutos. Andrés Guardado (Deportivo La Coruña, PSV Eindhoven, Valencia, Bayer Leverkusen y Betis) es el líder, con 36 mil 470 minutos en 486 partidos durante 15 años.

En contraste, Orbelín Pineda (Celta de Vigo de España) acumula 51 minutos en cinco partidos en tres meses. Pineda se fue de México como la estrella del Cruz Azul, a quien ayudó a conseguir su noveno título, el primero en 23 años, y como figura del Tricolor. Ahora está apagado por completo.

En la posición de porteros Guillermo Ochoa (Ajaccio de Francia, el Standard de Lieja de Bélgica, Granada y Málaga de España) sumó 23 mil 662 minutos en 260 partidos, y Raúl Gudiño (Unión de Madeira de Portugal y APOEL de Chipre) mil 215 minutos en 14 encuentros. Ambos promedian 5 mil 827 minutos, pero la diferencia es abismal con todo y que Gudiño es el único arquero mexicano que ha jugado en la Champions League (en 2017 estuvo en un partido de fase de grupos del APOEL, de Chipre, contra el Borussia Dortmund).

Arietes sin gol

Los delanteros mexicanos que han emigrado a Europa en estos últimos 21 años promedian 5 mil 661 minutos. Jesús Manuel El Tecatito Corona (Twente de Países Bajos, Oporto de Portugal y Sevilla de España) es quien más minutos ha jugado, con 23 mil 191 en 355 partidos. El futbolista de esta posición con menos tiempo en la cancha es Carlos Ochoa (Osasuna de España), con 62 minutos en apenas tres partidos.

Estas cifras son dramáticas si se comparan con el número de partidos (40) y minutos (3 mil 600) que juega en promedio un futbolista de una liga de élite de Europa en un año. Un jugador de una liga de menor nivel acumula en promedio 30 partidos, que se traducen en 2 mil 700 anuales.

“El impacto que van a tener (los mexicanos en Europa) en la Selección tiene que ver con que estén jugando o no; es una realidad. Son buenos jugadores, por eso están en Europa, pero necesitan ese ritmo de juego del que tanto se habla y que, a veces, es intangible hasta que los ves en la cancha y te das cuenta que no tienen ritmo de juego”, añade Gutiérrez, campeón Sub-17 en el Mundial de 2011.

–¿Realmente se ha visto una diferencia en los mundiales gracias a los jugadores mexicanos que están en Europa?

–Cada jugador se ha desempeñado de manera distinta. Cuando, como entrenador, cuentas con esos jugadores siempre será un plus. Sí se ha notado su peso en los mundiales, en el cómo han jugado desde 2002 hasta 2018; se ha ido marcando esa diferencia. Sin embargo, no nos ha alcanzado.

Yayo de la Torre. Pronóstico reservado. Foto: Eduardo Miranda

Basta recordar el 2-1 contra Argentina en el Mundial de Alemania 2006, donde una genialidad de Maxi Rodríguez definió el partido de octavos de final, por más que México se mostró muy competitivo y tenía a tres jugadores “europeos”: Jared Borgetti (Bolton), Rafael Márquez (Barcelona) y el argentino naturalizado mexicano Guillermo Franco (Villarreal).

En Sudáfrica 2010, aunque la Selección –que dirigía Javier Aguirre que ya tenía camino andado dirigiendo en España al ­Atlético de Madrid y al Osasuna– venció a Francia (2-0), volvió a caer con Argentina. Un error de Ricardo Osorio, del Stuttgart (Alemania), marcó el destino del encuentro, que perdió 3-1.

El representativo nacional tenía a más figuras en Europa: Francisco El Maza Rodríguez y Carlos Salcido (PSV), Héctor Moreno (AZ Alkmaar, de Países Bajos), Giovani dos Santos (Galatasaray, de Turquía), Andrés Guardado (Deportivo La Coruña), Guillermo Franco (West Ham, de Inglaterra) y Rafael Márquez.

Ni qué decir sobre Brasil 2014, cuando el Tricolor cayó ante Países Bajos con una entrada polémica de Rafael Márquez sobre Arjen Robben, que el árbitro sancionó como penalti cuando México ganaba 1-0 a dos minutos del final del tiempo reglamentario. Los “europeos” de ese equipo –así son conocidos los mexicanos que juegan en dicho continente– eran: Guillermo Ochoa (Ajaccio), Diego Reyes y Héctor Herrera (Oporto). Héctor Moreno (Espanyol), Guardado (Bayer Leverkusen), Javier Aquino y Giovani dos Santos (Villarreal) y Chicharito Hernández (Manchester United).

Superados por Canadá

Eduardo Yayo de la Torre, exauxiliar técnico de la Selección Nacional, considera que es pobre la cifra de jugadores que se va a Europa, así como el nivel de los clubes que los contratan.

Quien fuera el brazo derecho del entrenador José Manuel Chepo de la Torre en el ciclo rumbo a Brasil 2014, explica que para dar el salto de calidad que se necesita, México debe tener un plantel completo de “europeos” y no sólo 11, cifra máxima con la cual se compitió en el Mundial de Rusia 2018. Hace cuatro años, si bien se obtuvo un triunfo histórico ante Alemania (1-0), los verdes perdieron 2-0 ante Brasil en octavos de final.

“Está bien si hay uno, dos, tres, cuatro o hasta ocho jugadores en Europa, (pero no tiene tanto valor) si no están en los equipos más importantes. En un mundial te vas a enfrentar a selecciones que tienen 15 o 20 y que compiten en la más alta categoría. Todavía no estamos a ese nivel. Cuando se pasa de fase de grupos el grado de dificultad crece exponencialmente. No digo que no se pueda lograr, pues con los planteles que se han tenido estuvimos a punto de conseguir algo más.

“Para aspirar genuinamente a calificar a los cuartos de final o semifinales hay que darnos cuenta que, mínimo, hay 10 selecciones que nos superan en plantel.”

Selección canadiense. Superioridad. Foto: @canadasoccer

De la Torre detalla casos concretos, “como el de Diego Lainez, J. J. Macías y Orbelín Pineda, que se supone son de lo mejor. No sé si su capacidad no los ha acompañado para mostrar su nivel o si es la adaptación, pero no lo han conseguido. Eso me alarma mucho porque hay otras selecciones de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol) que sus jugadores sí han logrado posicionarse y nos están ganando terreno”.

Se refiere a Canadá y a Estados Unidos, que en el octagonal final rumbo a Qatar 2022 superaron a México. Los canadienses derrotaron al Tricolor en una ocasión (2-1 como locales) y empataron (1-1) en su visita al Azteca, resultado nunca imaginado. Estados Unidos se impuso como local (2-0) y empató sin goles en la Ciudad de México, sede que ya no representa una ventaja abismal en esos encuentros.

En la tabla final del octagonal Canadá fue líder con 28 puntos, México segundo con las mismas unidades (pero con seis goles menos que los canadienses) y Estados Unidos terminó en tercero, con 25. México sufrió de más, mientras que Canadá obtuvo resultados históricos, pues no había clasificado a un Mundial desde 1986.

De estas tres selecciones, Estados Unidos es la que tiene más jugadores en Europa, con 15, ocho de los cuales juegan en equipos de las ligas más importantes del mundo: Manchester City y Chelsea, de Inglaterra; Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund y Leipzig, de Alemania; Venecia, de Italia, y Valencia, de España.

Canadá tiene 14 y sólo uno en una liga top (Alphonso Davis, en el Bayern Münich), mientras que México tiene 12, nueve de los cuales están en las principales ligas: Néstor Araujo y Orbelín Pineda, en el Celta de Vigo; Héctor Herrera, en el ­Atlético de Madrid; Andrés Guardado y Diego Lainez, en el Betis, y Jesús Corona, en el Sevilla. Johan Vásquez, en Genoa, e Hirving Lozano, en el Nápoles de Italia, y Raúl Jiménez en el Wolverhampton, de Ingleterra.

Hombres de banca

Si hablamos de minutos, estos nueve jugadores mexicanos durante el periodo 2021-2022, cuando se disputó el octagonal final, acumularon mil 436 minutos. Dicha cifra es inferior a los mil 802 minutos que sumaron 13 seleccionados canadienses que juegan en ligas y clubes de una categoría menor: Turquía (Besiktas), Portugal (Moreirense y Oporto), Serbia (Estrella Roja del Belgrado), Suiza (Basilea), Francia (Lille y STAC Troyes) y Bélgica (Brujas), así como en la segunda división de Alemania (Jahn Regensburg), Bélgica (KMSK Deinze) e Inglaterra (Nottingham Forest y Reading).

“La única manera de medir la competitividad o la posibilidad de competir en un mundial a altas esferas, es con la cantidad de jugadores y minutos que tengan en el viejo continente. El día en que estemos a la par con países como Uruguay y Argentina, o como ahora Estados Unidos, que algunos de sus jugadores están en los mejores equipos de cada liga (y acumulan minutos), en ese momento la expectativa (para México) se elevará más allá de ganar la Copa Oro o la Nations League de Concacaf”, asegura De la Torre.

No sobra añadir que la Selección Mexicana no ganó ninguno de estos dos torneos en 2021. De hecho, los perdió ante Estados Unidos, y con Canadá padeció más que nunca. Gerardo Martino alineó a todos “los europeos”, aunque cabe decir que, por lesión, perdió al delantero Hirving Lozano en el primer partido de la Copa Oro por un golpe en la cabeza. Tampoco contó con Raúl Jiménez, quien estuvo fuera de circulación ocho meses por la fractura de cráneo que sufrió en un partido de su equipo.

–¿Cuando fue auxiliar con Chepo de la Torre, el llamado de mexicanos en Europa se hacía con la esperanza de tener mejores resultados en la Selección?

–Cuando dan el salto a Europa esperas que crezcan de nivel. Es por ello que se llama a ese tipo de jugadores, porque se supone que su crecimiento es mayor a los de la liga local.

Lainez. Incertidumbre. Foto: AP / Martin Mejia

–¿Los mexicanos en Europa, entonces, no han hecho una diferencia en la Selección?

–De tener cuatro a 11 no hay una gran diferencia. El día que estén 20 o 25 y estén en los mejores clubes europeos, ahí sí será una garantía completa. Todavía no estamos llegando a ese número deseado, pero más que el número, lo importante es la cantidad de minutos. Yo preferiría que hubiera 10 y que tuvieran 70% de los minutos a que haya 30 con 10%. ¿Cuántos realmente están jugando continuamente y son base de sus equipos? Edson Álvarez (36 partidos y 2 mil 844 minutos) es el único con el equipo top de la Eredivisie (Ajax), pero esa liga (la holandesa) no es top en Europa.

“Y es que aquí (en la Liga MX), con cierto rendimiento, les alcanzaba para sobresalir, y una vez que se van a Europa ese mismo rendimiento no alcanza. Es algo que deben aceptar, entender y procesar.”

–¿Qué puede esperarse de los “europeos” en Qatar 2022?

–Si sigue así la tendencia llegarán con menor ritmo. No es lo mismo llegar con un ritmo constante, y la desconfianza que genera tener pocos minutos. Se supone que estando en Europa debes mantenerte metido y concentrado en tu carrera, aunque no juegues continuamente. Ahora, que no es lo deseable, no; no lo es. Por eso me llaman mucho la atención aquellos que no juegan para nada, hay otros que de vez en cuando lo hacen. A quienes no juegan para nada les va a pegar completamente: Diego Lainez y Orbelín Pineda, quienes se supone son los jugadores de la siguiente generación.

Se suponía que Lainez y Pineda tendrían un peso importante en la Selección. Sin embargo la realidad no es alentadora. Lainez inició la campaña 2021-22 con el Betis. Pero hasta el cierre de esta edición acumula 12 partidos disputados con 409 minutos y dos goles. Pineda llegó al Celta de Vigo en enero de 2022 y sólo ha jugado cinco partidos.

De igual manera José Juan Macías fichó por el Getafe en julio de 2021, se fue de España con ocho partidos disputados y 221 minutos en los que no anotó. El delantero jalisciense se fue de México como una gran promesa y ya regresó a las Chivas, donde en 262 minutos ha marcado dos tantos.

Volver al sur

El Potro Gutiérrez asegura que los futbolistas mexicanos que están en Europa son necesarios para la Selección porque los resultados serían peores, pero está consciente de que generaría un mayor beneficio que la Selección y los clubes mexicanos regresen a jugar en torneos de la Confederación Sudamericana de Futbol, como ocurrió entre 1993 y 2016.

“En mis tiempos no había muchos jugadores de México en Europa, por ahí Hugo Sánchez y Luis García, pero el buen nivel que adquirió la Selección fue gracias a las participaciones que tuvimos en Copa América y Copa Libertadores. Hoy no se da ese escenario de competir a nivel club y Selección en Sudamérica. Así que en la actualidad lo que mantiene elbalance son los jugadores que están en Europa.”

Jugando en Sudamérica México obtuvo el mismo resultado en los mundiales: llegar a octavos de final. (Con información de Diego Kerlegand).

Reportaje publicado en el número 2374 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 1 de mayo de 2022.