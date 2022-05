Teatro filosófico: Artaud, Kafka y Pessoa

Desde hace 26 años, La Máquina del Teatro trabaja con elementos transgéneros, y ahora Clarissa Malheiros, su fundadora con Cristina Faesler, conjunta en una trilogía la “Series de Encarnaciones Filosóficas”. Ahí encarna a tres escritores: el francés Antonin Artaud, el checoslovaco Franz Kafka y el portugués Fernando Pessoa. En entrevista, expone que “están ahí para hacernos preguntas sabrosas que nosotras como mujeres y el público en general nos hacemos cotidianamente”, pues “filosofar no es útil ni inútil, es absolutamente necesario”. Los montajes rotatorios se presentarán en el Teatro Helénico cada fin de semana de mayo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Beneficiaria del programa de Creadores Escénicos Fonca 2020-2023 y fundadora hace 26 años de La Máquina del Teatro con Juliana Faesler, la artista Clarissa Malheiros realizará por vez primera una temporada en el Teatro Helénico con tres obras distintas en las que encarna al creador galo del llamado Teatro de la Crueldad, Antonin Artaud; al novelista checo de Metamorfosis, Franz Kafka, y al escritor lisboeta Fernando Pessoa, como Lucifer.

Los montajes que se presentarán del 6 al 29 de mayo en el Teatro Helénico integran la trilogía que Clarissa Malheiros (Porto Alegre, Brasil, 1961) denomina “Series de Encarnaciones Filosóficas”. Cada pieza se intitula: Artaud: ¿Cuánto pesa una nube?, Kafka: Donde estás, están todos los mundos, y Pessoa: La hora del diablo.

Con dramaturgia suya sobre textos de Florence de Mèredieu, Gonzalo de Tavares, Ludwig Wittgenstein y el creador francés, Artaud: ¿Cuánto pesa una nube? tuvo funciones en el Teatro Santa Catarina de la UNAM en febrero. El título proviene de una frase de Artaud, autor de El teatro y la peste (1933).

En julio de 2019, Clarissa Malheiros llevó de gira Kafka: Donde estás, están todos los mundos, a foros como el Teatro Ocampo de Morelia, Michoacán. Además de la mirada del checo, la dramaturgia incluye textos del filósofo judeo-austríaco Walter Benjamin y la pensadora Marina Garcés (Barcelona, 1973).

Enriquecida por el pensar de San Agustín, la poeta mexicana Cecilia Lemus, el demonólogo checo Wilhelm Flusser, y música de Mozart, Arvo Pärt y Tchaikovsky, Pessoa: La hora del diablo estrenó durante el 11 Festival de Monólogos “Teatro a una sola voz” en el año 2015. Clarissa personifica al diablo y el violín lo interpreta el músico Ricardo Lomnitz.

Afirma Malheiros, actriz, tallerista, directora, feminista y animalista:

“Son obras que hoy por hoy ofrecen mucho sentido a la existencia humana. Yo descubrí que con Pessoa y Kafka se pueden llenar teatros de 200, 300, 400 personas, claro, en festivales de México. Y si bien en el Helénico se dará otro contexto de 436 personas por el covid, creo que en el público mexicano existe ese gran gusto por acercarse a los eventos escénicos con la mente abierta.

“Antonin Artaud es prácticamente desconocido por el ciudadano común no relacionado con el mundo del arte; no obstante, a través de mi espectáculo se logra ver cómo uno puede dialogar con él de una manera eficaz. La gente se preguntará cómo este magnífico personaje, abordado con un gran corazón por mí misma, se preo­cupaba tanto por cuestiones que a todos nos incumben, por ejemplo el espíritu y la relación con el cuerpo, preguntándonos si la vida está conectada o no con la cultura... Es una suerte de espíritu infinito que habita dentro del cuerpo humano, así que yo me fui por la idea de lo diáfano que hay en las nubes sugeridas por él en sus textos.”

Recuerda que Artaud definió a México como un “espacio teatral abierto” cuando en 1936 visitó Chihuahua y redactó su libro Viaje al país tarahumara. Dice Clarissa:

“Los tres personajes de mi tríptico ‘Series de Encarnaciones Filosóficas’ se hallan ahí para hacernos preguntas sabrosas que nosotras como mujeres y el público en general nos hacemos cotidianamente. Tal vez no lo hagamos de manera tan metafísica ni con cierto tipo de lenguaje más que profundo, ¡pero de que nos cuestionamos, sí que nos cuestionamos! Filosofar no es un ejercicio exclusivo del filósofo (ríe), o como dice Marina Garcés: ‘Filosofar no es útil ni inútil, pensar es absolutamente necesario’ para transformarnos y ser universales. El discurso de Artaud detonó el arte del teatro contemporáneo, sus palabras son el objeto íntimo del pensamiento humano.

“Vino a México porque él creía que la manifestación cultural era un estado que podía transmitirse por medio de la energía del cuerpo, decía que la mitología de México seguía abierta, que es este el único lugar en la Tierra que posee fuerzas ocultas; pero esas fuerzas se manifiestan en la superficie de la vida. Artaud creía que esa energía las mexicanas y mexicanos las traían en los órganos (recalca) y en los nervios, son una herencia de aquellas culturas tan antiguas. Por eso fue a la Sierra Tarahumara… Yo busqué dialogar con el público mexicano presentando a este hombre: ¿Quién es Artaud, qué piensa su enorme sensibilidad, cuál es su relación amorosa con México.”

Vitalidad transgresora

Defensora de los derechos de los animales, Clarissa Malheiros cursó licenciatura de Artes Escénicas en Brasil, tomó clases con Jerzy Grotowski en Nueva York y estudió en la parisina École Internacionale de Theâtre de Mouvement que lleva el nombre del mimo Jacques Lecoq.

“Ahora, con Kafka… ¡híjole!, hice el montaje de El proceso hace mucho y me lancé a este proyecto para leer más a todos los filósofos de cuyas ideas deseaba empaparme y afectar en este México contemporáneo, para entender a estos personajes kafkianos en el contexto de los sucesos del siglo XXI, las relaciones de burocracia y poder así como la conexión con los animales y la vida de un bicho como Gregorio Samsa, de Metamorfosis, el Informe para una academia o El gorila, e Investigaciones de un perro… El Kafka biográfico va de la exclusión hacia contarnos sus propias fábulas y yo uso en escena el divertido parlógrafo del dramaturgo Jean Cocteau.”

En el caso de Pessoa, ella retomó un cuento “padrísimo” que el poeta portugués redactó en su juventud, en el que Lucifer rapta a la Virgen María “y ahí sí hago una decantación de los pensamientos” del poeta lusitano.

–La Máquina del Teatro ha realizado montajes con y sobre mujeres, ¿por qué presentar a tres hombres en esta Serie de Encarnaciones Filosóficas?

–Nosotras siempre trabajamos con esta especie de transgénero. Es una marca de La Máquina del Teatro, dirigida por Juliana Faesler y por mí en 26 años. Ella y yo nos conocimos en Londres e hicimos un Pedro Páramo, entonces yo no sabía mucho sobre México. Llegamos acá y me fascinó tu país, encontré gente que me voló la cabeza y así, hasta hoy.

Relata que hace 10 años montaron El rey se muere, de Ionesco (Proceso, 13/IX/2012), protagonizando Clarissa a Berengier, y posteriormente llevaron Sueño de una noche de verano al Festival Cervantino. Concluye su respuesta:

“Para que no te quedes inquieto, ahora con Artaud, Kafka y Pessoa estoy haciendo tres personajes femeninos, o como dice Juliana, tres usurpaciones actorales, ¿no? Me encanta el bigote, la barbilla, en El rey se muere trabajaba mucho con la máscara corporal, yo voy construyendo los personajes a partir de una afectación emocional, pero también de una investigación de imágenes y revelando los ojos de estos escritores.”

Finalmente, adelanta sobre Fernando Pessoa:

“Por hablar yo el portugués, Pessoa posee una resonancia cultural melancólica de la saudade que los brasileños conocemos muy bien. Quise hablar del diablo, el excluido de la historia. El cuento en sí es muy gracioso porque Lucifer se va a un baile de carnaval, encuentra a María y la lleva en un viaje por encima del mundo. María no sabe que es el diablo y ella queda embarazada con el hijo del diablo, que es el poeta, el dios de la imaginación. Me encanta la historia. Yo entré por el lado del diablo como en los grabados de Gustave Doré para el Purgatorio de la Divina Comedia del Dante, donde las cabezas de los penitentes emergen de un lago.”

Funciones en el Teatro Helénico, situado en Avenida Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn, CDMX: Artaud: ¿Cuánto pesa una nube?, elenco: Clarissa,­ Sol Sánchez y Uzziel Hernández, 6, 7, 8 y 29 de mayo. Kafka: Donde estás, están todos los mundos, de Clarissa Malheiros y Juliana Faesler, del 13 al 15 y 28 de mayo. Y del 20 al 22 y 27 de mayo, Pessoa: La hora del diablo, asistencia en escena de Faesler y Fidel Nah. Viernes, sábados y domingos, 20, 19 y 18 hrs., respectivamente.

Reportaje publicado el 1 de mayo en la edición 2374 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.